Android 13 est installé sur 5,2 % des appareils dans le monde, son adoption est rapide

La version 13 d'Android est populaire comme en attestent les statistiques de distribution consultable dans Android Studio.

À ce jour, Android 13 est installé sur 5,2 % des appareils dans le monde. C’est une belle performance, quand on se rappelle qu’il n’est sorti qu’il y a six mois, en août 2022. Bien qu’elle soit la plus récente des versions d’Android, Tiramisu, c’est son nom de code, se place en cinquième position.

Android 11 est la version d’Android la plus utilisée dans le monde à l’heure actuelle. Elle se retrouve sur près d’un quart des smartphones et tablettes sous Android (24,4 %). Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Android 10, juste appelé Q, tourne sur 19,5 % du parc, tandis qu’Android 9 complète le trio de tête, à 13,2 %. De manière générale, les fabricants de smartphones s’empressent d’intégrer l’OS mobile le plus récent à leurs produits haut de gamme, en y ajoutant, en général, leur surcouche logicielle, OneUI chez Samsung, ou MIUI chez Xiaomi, par exemple.

Android 13 est l’une des versions de l’OS mobile les plus rapidement adoptées

Parmi les fonctionnalités novatrices apportées par Tiramisu, on notera tout particulièrement la capture d’écran partielle, dont les créateurs de tutos et autres podcasteurs raffoleront. Android 13 est également plus flexible en matière de multimédia. Une illustration : il est maintenant possible de définir des volumes distincts pour les notifications et les appels. Dans la même veine, le sélecteur de sortie audio est désormais compatible avec Chromecast, et les appareils agréés Google Cast (les TV connectées, par exemple).

À lire — Android 12 vs Android 13 : leurs performances ne font pas leurs différences, chiffres à l’appui

Google communiquait régulièrement la distribution des versions de son système d’exploitation mobile. Ce type d’information est devenu plus difficile à se procurer. La compagnie partage désormais ce genre de statistiques à travers l’environnement de développement Android Studio. Selon 9 To 5 Google, pour les obtenir, le géant de Mountain View compte le nombre d’appareils Android qui se sont connectés sur le Google Play Store pendant une semaine.

Voici la distribution mondiale des principales versions d’Android telles que dévoilées par 9 To 5 Google :