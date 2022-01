Android 13 va permettre de transférer une musique sur une enceinte simplement en s’approchant

Android 13 va permettre de transférer très facilement une musique d'un smartphone à une enceinte connectée. Pour transférer un contenu audio, il suffira d'approcher les deux appareils à quelques centimètres de distance.

Google travaille actuellement sur le développement de la mise à jour Android 13, dont le nom de code serait tiramisu. Récemment, nous avons appris que la mise à jour devrait embarquer des changements dans la gestion des notifications, un nouveau système de gestion de la consommation d'énergie, deux modes d’affichage pour l’horloge sur l’écran de verrouillage et la prise en charge du Bluetooth LE Audio.

Ce lundi 10 janvier 2022, nos confrères d'Android Police ont partagé une “démonstration de l'interface utilisateur”, c'est à dire une maquette censée guider les ingénieurs de Google, montrant l'apparition d'une nouvelle fonctionnalité. Cette fuite décrit une fonction “tap to transfer” qui permet de transférer très facilement des contenus (musiques, podcasts…) d'un smartphone à une enceinte connectée.

Comment fonctionne cette nouveauté d'Android 13 ?

Concrètement, il suffit de se rapprocher d'une enceinte compatible pour activer l'option. Une notification affichant une puce à proximité apparaitra à l'écran afin d'avertir l'utilisateur. Pour enclencher le transfert vers l'enceinte, l'usager n'aura qu'à confirmer avec un clip sur l'écran, d'où le nom de l'option “tap to transfer”. Une option “annuler” permettant d'éviter un transfert non souhaité apparaîtra également à l'écran du smartphone.

Cette option rappelle beaucoup une fonctionnalité déjà disponible sur les iPhone et les HomePod, les enceintes connectées d'Apple. Pour transférer une musique d'un iPhone à un HomePod/ HomePod Mini, il suffit en effet d'approcher le smartphone à quelques centimètres de l'appareil. La musique est automatiquement lue par le HomePod, qu'il s'agisse de la version mini ou du modèle standard.

Citant les informations d'une “source anonyme et fiable”, Android Police affirme que cette nouveauté ne se résume pas aux enceintes connectées. Il serait vraisemblablement possible de transférer un contenu d'un smartphone vers autre smartphone ou vers une tablette.

On imagine que cette nouveauté a été rendue possible grâce à la démocratisation de la technologie Ultra Wideband. Déjà présente sur les iPhone, la technologie UWB permet notamment de localiser avec une extrême précision un téléphone, de bénéficier de services supplémentaires via l'Internet des objets (IoT) et de transférer des fichiers rapidement d'un appareil à l'autre, encore plus vite qu'avec le Bluetooth. Cette technologie est également présente sur plusieurs smartphones Android, dont les Pixel 6.

Source : Android Police