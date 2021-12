Android 13 : découvrez un premier aperçu des nouveautés de la mise à jour Tiramisu

Android 13 Tiramisu commence d'ores et déjà à se dévoiler. Des mois avant la première beta, une fuite massive dévoile un aperçu des nouveautés qui attendent les utilisateurs de smartphones Android. Google planche notamment sur une option permettant à chaque app de parler une langue différente, des notifications bloquées par défaut, un affichage personnalisé pour l'horloge et un nouveau système de réduction de la consommation de la batterie.

Plusieurs mois avant l'ouverture du programme beta, nos confrères de XDA Developers sont parvenus à mettre la main sur une build préliminaire d'Android 13. La mise à jour, dont le nom de code actuel est Tiramisu, devrait évidemment embarquer plusieurs nouveautés visant à améliorer l'expérience des utilisateurs.

Notez que les fonctionnalités épinglées par XDA Developers pourraient ne pas être intégrées dans la version finale du système d'exploitation. Il arrive que Google développe des options sans les inclure dans la version stable. De même, les options sont susceptibles de varier sur base des retours de beta-testeurs.

Quels changements pour Android 13 ?

Tout d'abord, Android 13 permettrait à chaque application de parler une langue différente. Par exemple, Facebook pourrait s'afficher en anglais même si le reste de l'interface de votre smartphone est en français. Evidemment, cette option est réservée aux utilisateurs bilingues. Elle serait intitulée “Panlingual” et serait accessible dans les paramètres de langue du système. Les utilisateurs pourront également y accéder à partir du panneau “Infos de l'application”.

Android 13 devrait aussi signer l'arrivée de changement dans la gestion des notifications. Par défaut, le système d'exploitation pourrait considérer celles-ci comme une option désactivée. Les applications ne seront automatiquement pas autorisées à vous envoyer des notifications, de la même manière qu'une app n'obtient pas directement un accès à vos contacts, le micro ou à votre appareil photo. Pour recevoir des notifications d'une app que vous venez d'installer, vous devrez donc activer l'option dans les paramètres. Ces nouvelles règles visent à protéger l'utilisateur contre les notifications indésirables. Aucun app n'est encore compatible avec cette option. De fait, XDA Developers se demande si l'option n'attendra finalement pas une future mise à jour.

Google travaille aussi sur un nouveau système gestion de la consommation d'énergie. Baptisée “TARE”, abréviation de “The Android Resource Economy”, ce système vise à réduire la consommation de la batterie des smartphones. Pour y parvenir, Google inclut dans Android 13 des “crédits de ressources Android”. Concrètement, l'OS mobile va accorder des crédits d'utilisation de la batterie aux apps en fonction de fonction de l'autonomie restante. Plus l'autonomie baisse, plus les crédits seront accordés avec parcimonie. Les crédits obligeront les apps à se concentrer sur certaines tâches plutôt que d'autres.

La future mise à jour propose de choisir entre deux modes d’affichage pour l’horloge sur l’écran de verrouillage. Android 13 propose d'afficher l'heure sur deux lignes au centre de l'écran ou en plus petit en haut à gauche de l'interface. Jusqu'ici, Android se contentait de déplacer l'affichage de l'heure dans le coin gauche quand des notifications apparaissent. Désormais, vous pourrez choisir comment l'horloge s'affiche sur votre téléphone. D'après plusieurs indices, il se pourrait que cette nouveauté esthétique, réclamée de longue date par les usagers, fasse plutôt son apparition avec Android 12 L, la mise à jour intermédiaire.

Une première beta d'Android 13 dès février 2022 ?

Enfin, Android 13 devrait signer l'arrivée de la prise en charge du Bluetooth LE Audio. Grâce au support complet de cette nouvelle norme, le système d'exploitation va diffuser un son de meilleure qualité tout en réduisant la bande passante. Le Bluetooth LE Audio permet en outre de réduire la consommation énergétique et de prendre en charge plusieurs flux en diffusant de l'audio simultanément sur plusieurs appareils. L'option avait été découverte quelques semaines plus tôt par le journaliste Mishaal Rahman, ex-rédacteur chez XDA.

Si Google reste fidèle à son calendrier, la preview dédiée uniquement aux développeurs sera lancée d'ici la fin du mois de février 2022. La version finale de la mise à jour Android 13 n'est par contre pas attendue avant le mois de septembre prochain. On vous en dit plus dès que possible. En attendant, n'hésitez pas à donner votre avis sur les nouveautés aperçues sur les captures d'écran. On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

