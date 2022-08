Android 13 est disponible, Google déploie enfin la version stable sur ses smartphones Pixel

Google vient de déployer par surprise la version stable d’Android 13, la nouvelle mise à jour annuelle de son système d’exploitation. Elle est dès à présent disponible en téléchargement sur les appareils Pixel.

Alors qu’on s’attendait à ce que la version stable d’Android 13 arrive le mois prochain, comme l’entreprise l’avait suggéré, Google a finalement déployé la nouvelle mise à jour de son système d’exploitation sur ses smartphones Pixel hier soir. La version annuelle bénéficie d'une sortie officielle un peu plus tôt que d'habitude, après celle d'Android 12 en octobre dernier et celle d'Android 11 en septembre 2020.

Qu’apporte Android 13 ?

Parmi les principales nouveautés d'Android 13, on peut citer les améliorations apportées au design Material You, la configuration de la langue spécifique aux applications, la mise à jour du lecteur multimédia, l'amélioration des notifications, la prise en charge de l'audio spatial, la prise en charge de l'audio Bluetooth Low Energy (LE) et de nouvelles fonctions multitâches pour les tablettes et autres appareils à grand écran.

En ce qui concerne la confidentialité, Google a ajouté des paramètres d'autorisation plus détaillés, vous permettant de ne partager que des photos et des vidéos spécifiques plutôt que d'accorder un accès complet à la bibliothèque multimédia. Android 13 effacera également automatiquement l'historique du presse-papiers au bout d'un certain temps, et vous devrez autoriser les applications à envoyer des notifications au lieu de les activer par défaut.

Il y a aussi un tas d'autres fonctionnalités visant à rendre le passage d’un appareil à l’autre plus pratique. Il s'agit notamment de la possibilité de copier et de coller du contenu sur les appareils Android et Chromebook, à l'instar du presse-papiers universel d'Apple lancé initialement avec iOS 10. Enfin, bonne nouvelle pour les propriétaires d’une tablette, puisque les tablettes Android 13 seront capables de faire la distinction entre un toucher de stylet et un toucher humain.

Comment installer Android 13 sur son smartphone Pixel ?

Pour ceux qui ont un Pixel 3 ou un modèle plus récent, vous devriez commencer à voir la mise à jour arriver aujourd'hui ou plus tard cette semaine, car le déploiement est progressif. Voici le numéro des versions pour chaque smartphone Pixel compatible :

Pixel 4 (XL) : TP1A.220624.014

Pixel 4a : TP1A.220624.014

Pixel 4a (5G) : TP1A.220624.014

Pixel 5 : TP1A.220624.014

Pixel 5a (5G) : TP1A.220624.014

Pixel 6 : TP1A.220624.021

Pixel 6 Pro : TP1A.220624.021

Pixel 6a : TP1A.220624.021.A1

Pour installer la mise à jour, il suffit de vous rendre dans Paramètres > Système > Mises à jour du système. Les utilisateurs déjà sous Android 13 Beta 4.1 semblent obtenir la mise à jour plus rapidement, car elle arrive sous la forme d'un fichier plus petit (35,17 Mo). Ceux qui sont déjà dans le programme bêta peuvent choisir d'y rester pour continuer à tester les futures fonctionnalités ou de se retirer pour ne plus recevoir les futures versions bêta.

Il faut cependant noter que si vous possédez un Pixel 6, 6 Pro ou 6a, vous ne pourrez pas faire marche arrière vers Android 12 une fois que vous aurez installé la nouvelle mise à jour. À cause de la puce Tensor personnalisée de l'entreprise, vous ne pourrez vraisemblablement pas flasher une ancienne version en raison d'une mise à jour du bootloader, selon un avis sur le site Web des développeurs de Google.

La protection anti-rollback est mise en œuvre par Verified Boot et garantit qu'une faille de sécurité ne peut pas être utilisée par un acteur malveillant pour installer une version antérieure du système Android. Cette protection n'est pas sans rappeler les mécanismes que certaines entreprises, comme Xiaomi, ont employés dans le passé.

Quand sera disponible la mise à jour sur d’autres smartphones Android ?

Les utilisateurs d'appareils autres que ceux de Google devront attendre une date non précisée pour mettre la main sur le système d'exploitation mobile, mais on sait déjà que tous les fabricants ne mettront pas à jour leurs appareils au même moment. La société a annoncé que les mises à jour devraient arriver sur des appareils de Samsung, Asus, HMD Global, iQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo, Xiaomi, « et plus », « plus tard cette année ».

On s’attend notamment à ce que la mise à jour soit par exemple rapidement disponible sur les Galaxy S22 de Samsung, tandis que les modèles les plus anciens devront probablement patienter plusieurs semaines supplémentaires. On pense aussi à d’autres fabricants qui ne sont pas cités comme Nothing, qui devrait déployer Android 13 sur le Phone (1) dans peu de temps.