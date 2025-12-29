Il fabrique un appareil génial pour donner un grain rétro à vos playlists Bluetooth : le Cassette Streamer

Vous aimez sûrement le son net de votre playlist Bluetooth (Spotify, Apple Music…), mais une chose est sûre : il n’a pas le charme rétro des vieilles cassettes audio. Pour satisfaire cette nostalgie, un passionné a fabriqué un appareil unique qui convertit le signal Bluetooth en son analogique et il a documenté tout le processus.

La nostalgie est un puissant levier émotionnel – et marketing – : il suffit de voir le succès des boutiques et plateformes de seconde main, les sommes auxquelles se vendent des objets considérés comme « vintage » aux enchères, ou encore les nombreux projets qui jouent sur cette corde sensible.

Cet attrait pour la nostalgie se vérifie également du côté de la musique. La tendance est de nouveau aux vinyles – et il semble par ailleurs que ce ne soit pas seulement une « mode » – et leur charme rétro n’est pas le seul avec lequel les passionnés tentent de renouer : le son des casquettes figure parmi les vestiges musicaux que certains tentent de retrouver, à l'image du YouTubeur Julius Makes. Il a fabriqué un appareil unique qui transforme, en temps réel, la musique Bluetooth en son de cassette audio.

Adieu le son trop propre : cet appareil renoue avec le grain rétro des cassettes audio

Le son des cassettes audio est particulier. Souvent imparfait, moins précis, parfois saturé ou davantage grésillant, il incarne en partie ce que l’imaginaire tient pour « rétro » en opposition aux sons aujourd’hui plus « propres » et « nets ». C’est ce que Julius Makes a tenté de retrouver.

Dans sa vidéo (disponible à la fin de cet article), il détaille tout le processus de création de son convertisseur Bluetooth-cassette qui permet d’ajouter instantanément le grain analogique à ses playlists de streaming musical : schémas, conception électronique, fabrication elle-même, difficultés rencontrées… Concrètement, voici comment fonctionne cet appareil :

Comme une enceinte Bluetooth classique, il reçoit la musique du smartphone et la convertit en signal analogique.

Le signal analogique est ensuite envoyé vers une première tête de lecture : elle l’enregistre sur une vraie bande de cassette.

Cette bande de cassette défile vers une seconde tête de lecture pour être immédiatement relue.

Cette relecture se fait au choix, soit via la prise casque, soit via le haut-parleur intégré – avec la possibilité de dégrader le signal pour renforcer l’effet « organique ».

Comme le souligne TechRadar, Julius Makes a également soigné le design : cassette et bandes visibles afin de montrer le mécanisme, vumètre lumineux impressionnant, touches façon piano, gros bouton orange pour contrôler le volume de l’enregistrement afin de forcer davantage la distorsion du son lors de l’enregistrement du signal.

Bref, cet exemplaire unique est l’aboutissement d’un projet de passionné. Il montre surtout le luxe dont on dispose aujourd’hui : celui d’avoir le choix. Le choix de privilégier un son net pour nos écoutes quotidiennes, et celui de recourir à des techniques permettant de produire un son rétro et ainsi répondre à nos élans de nostalgie.