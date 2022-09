Android 13 est désormais disponible sur les Galaxy S3 et Galaxy Note 2 grâce à cette ROM

Alors qu’Android 13 est encore loin d’avoir terminé son déploiement sur tous les smartphones compatibles, des développeurs commencent déjà à publier leur ROM pour les appareils plus anciens. C’est notamment le cas pour les Galaxy S3 et Galaxy Note 2, qui profitent tous deux d’une ROM dédiée pour installer la dernière version d’Android.

Si vous possédez un smartphone Samsung récent, il y a de fortes chances que celui-ci soit compatible avec Android 13. En revanche, il est tout à fait probable que vous n’ayez pas encore reçu la mise à jour, celle-ci pouvant mettre un certain temps à être déployé sur les appareils concernés. Ceci étant dit, il n’est pas impossible que de (très) vieux smartphones bénéficient de la dernière version d’Android avant vous.

Vous l’aurez compris, on parle ici des ROM basées sur Android 13. Ainsi, si vous avez un vieux Galaxy S3 qui traîne au fond d’un placard, et que vous ne souhaitez pas attendre que le système d’exploitation arrive sur votre smartphone, vous pouvez d’ores et déjà tester ce dernier sur votre antiquité — au risque d’exagérer un poil. Le tout grâce au travail de html6405, un développeur exerçant sur les forums de XDA Developers.

Vous pouvez déjà installer Android 13 sur votre Galaxy S3

C’est par ailleurs ce dernier qui avait réalisé la même prouesse avec Android 12, l’année dernière, d’ailleurs également sur le Galaxy S3. Il faut dire que le téléphone jouit d’une excellente réputation, qui a particulièrement aidé Samsung à se frayer une place durable sur le marché des smartphones face à la popularité croissante d’Apple. Quoiqu’il en soit, c’est donc Lineage 20.0 qui permettra à votre Galaxy S3 de profiter des dernières fonctionnalités d’Android 13.

Enfin presque, car quelques-unes manquent encore l’appel. html6405 précise en effet que le NFC, l’audio Bluetooth pour les appels, les carte SD et certaines options réseaux ne fonctionnent pas encore sur cette version de Lineage. Pour le reste, on retrouve Android 13 tel qu’on le connaît. Notez que la ROM est également disponible sur les Galaxy Note II. Plus tôt ce mois, d’autres développeurs ont effectué un travail similaire pour les Galaxy S7, Galaxy S8, and Galaxy Note 8.

Source : XDA Developers