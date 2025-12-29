Abonnés Freebox : ces 8 chaînes du Groupe M6 sont dès maintenant accessibles gratuitement jusqu’en février

Avis aux abonnés Freebox, voici une nouvelle qui devrait vous faire plaisir : dès aujourd’hui et pendant un peu plus d'un mois, huit chaînes habituellement payantes du Groupe M6 seront accessibles gratuitement.

Noël est désormais passé, mais 2025 réserve encore une bonne surprise aux abonnés Freebox en prévision de la nouvelle année. L’opérateur termine l’année comme il l’avait commencée : avec la désormais traditionnelle opération spéciale du Groupe M6 qui met au clair huit de ses chaînes.

Pour 2026, le groupe M6 est un peu plus généreux : si la précédente opération avait commencé le 3 janvier 2025 et s’était étendue pendant tout le mois, elle s’amorce cette fois-ci dès le 29 décembre et se terminera le 2 février 2026, d’après le site Univers Freebox.

Voici les clients Freebox concernés par l’opération du Groupe M6

Les huit chaînes offertes sont les mêmes que l’an dernier. On retrouve alors l’emblématique Paris Première, disponible sur le canal 28 de Freebox TV, et ses émissions culturelles et de divertissement, Téva (canal 53) et son contenu plus familial, Tiji (canal 142) et Canal J (canal 149) qui proposent des programmes pour la jeunesse, les chaînes M6 Music (canal 64), RFM TV (canal 26) et MCM Top (canal 271) pour les mélomanes, ou encore MCM (canal 87).

Les abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal, Freebox Delta et Freebox Ultra bénéficiant déjà de ces chaînes dans leur bouquet, cette offre promotionnelle concerne particulièrement les clients Freebox Mini 4K, Freebox Pop, Freebox One et Freebox Crystal – la disparition de ces deux dernières offres étant imminente, vous trouverez ici celles vers lesquelles nous vous recommandons de migrer. Précisons également que posséder l’application gratuite Free TV sans avoir souscrit à un abonnement chez Free ne donne pas accès à cette opération.

Pour profiter de ces chaînes payantes en temps normal, nul besoin de manipulation quelconque de votre part : la mise au clair se fait de manière automatique, il suffit simplement de vous rendre sur les canaux correspondants.