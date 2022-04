Android 13 : Google va enfin ajouter l’audio spatial, 2 ans après Apple

Après une longue attente, il est désormais temps pour l’audio spatial de faire son arrivée sur Android. Comme le suggèrent les nouvelles API découvertes dans la prochaine version du système d’exploitation, la technologie sera disponible sur tous les smartphones compatibles. Pour l’heure, on ne connaît pas les détails techniques.

En 2020, Apple ajoute l’audio spatial à ses iPhone compatibles. Une petite révolution dans le monde des smartphones, qui se confirmera un an plus tard avec son arrivée au sein d’Apple Music et, par extension, sur les appareils sur lesquels l’application est installée. De fait, cela comprend les smartphones Android. En effet, depuis l’été 2021, Apple Music propose l’audio spatial sur la version Android de son application.

Mais il manquait encore au système d’exploitation de Google de le proposer nativement. Deux ans après Apple, l’attente se faisait de plus en plus sentir du côté des utilisateurs. À en croire de nouvelles API et framework découvertes au sein d’Android 13 par les équipes d’Esper, celle-ci arrive enfin à son terme. Par le passé, la firme de Mountain View a déjà assuré que l’audio spatial serait disponible sur Android d’ici 2022.

L’audio spatial sera disponible sur Android 13

Cependant, on ne sait pour l’heure pas grand-chose concernant les modalités de la technologie sur Android. Seule information disponible, l’audio spatial devrait suivre les mouvements de la tête de l’utilisateur à l’aide de la connexion Bluetooth. Pour rappel, on retrouve déjà cette fonctionnalité sur les appareils Apple qui propose la technologie. Au fur et à mesure que les bêtas s’enchaînent dans les mois à venir, on devrait donc en apprendre plus à son propos.

Reste la question des smartphones qui proposeront l’audio spatial. Chez Apple, il s’agit de tous les iPhone à partir de l’iPhone 7. On peut donc s’attendre à ce qu’une grande variété de smartphones Android soient compatibles, malgré leur date de sortie relativement ancienne. En revanche, bien entendu, il faudra attendre que les constructeurs développent leur surcouche Android 13 pour en profiter. Comme souvent, la patience est donc de mise.

