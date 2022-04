Android 13 va regrouper toutes les options de sécurité dans un seul menu

Il sera encore plus simple de gérer ses options de sécurité et de confidentialité sur Android 13. En effet, alors que ces dernières sont jusqu’à maintenant séparées dans deux menus distincts, elles se rejoindront dans un seul menu dans la prochaine version du système d’exploitation. Ainsi, l’utilisateur pourra activer ou désactiver toutes les autorisations et garder un œil sur ses informations personnelles depuis la même fenêtre.

Android 12 avait ouvert la voie grâce à son tout nouveau panneau dédié aux autorisations laissées aux applications. Android 13 compte bien suivre ses traces et améliorer encore un peu plus la fonctionnalité. Pour comprendre ce que cherche à faire Google, il faut jeter un œil aux paramètres actuels du système d’exploitation. Pour le moment, les réglages de sécurité et de confidentialité, comprendre les données que l’on transmet et les autorisations que l’on accorde aux applications, sont présentes dans deux sections distinctes.

Or, toutes deux ont un but commun : la protection de la vie privée de l’utilisateur. C’est probablement la raison pour laquelle la firme de Mountain View a décidé de les regrouper dans un seul et même menu sur Android 13. Baptisé sobrement « Sécurité et confidentialité », ce dernier a été repéré par Mishaal Rahman, qui en a partagé une capture d’écran sur Twitter. Selon cette dernière, il est ainsi possible de configurer les fonctionnalités comme Localiser mon appareil ainsi que la recherche de mises à jour depuis la même fenêtre.

Sur le même sujet : Android 13 — l’économiseur d’écran afficherait également le niveau de batterie des appareils connectés

Android 13 va faciliter encore plus la gestion de la sécurité

Google souhaite visiblement mettre le paquet du côté de la sécurité pour cette nouvelle mise à jour. Nous apprenions ainsi récemment que le contenu du presse-papiers sera automatiquement supprimé à partir d’une certaine durée d’inactivité, afin d’empêcher les applications ou d’autres utilisateurs malveillants d’y accéder. Par ailleurs, les utilisateurs seront notifiés dès lors qu’une application y a accès.

La firme est également attendue au tournant concernant les performances de son OS, qui devrait entre autres lancer les jeux les plus gourmands plus rapidement. Toutefois, gardons en tête qu’Android 13 en est encore au stade de développement, et que toutes ses promesses ne sont pas encore au point. D’ici son lancement final, d’autres améliorations sont à prévoir.