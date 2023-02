Android 13 : Google va enfin rajouter des raccourcis personnalisés sur l’écran de verrouillage

Via la seconde mise trimestrielle d'Android 13 (Android 13 QPR2), Google pourrait enfin intégrer sur son OS la possibilité d'ajouter des raccourcis vers certaines fonctionnalités sur l'écran de verrouillage. Une fonctionnalité déjà présente chez de nombreux concurrents, comme Samsung ou Apple.

Comme vous le savez peut-être, les propriétaires de Google Pixel (du moins à partir des Pixel 4a et 4a 5G) peuvent découvrir en avant-première les nouveautés à venir sur Android via les bêtas QPR. Une fois inscrit au programme, votre smartphone est continuellement mis à jour avec les bêtas des dernières builds pour Android.

Et justement, Google vient tout juste de déployer ce jeudi 1er février 2023 la bêta d'Android 13 QPR2. En plus d'apporter de nombreux correctifs à des problèmes divers, cette build inclut également quelques nouveautés, comme le Partial Screen Recording, un outil permettant de prendre des captures partielles de votre écran. Pratique pour si vous souhaitez partager une partie seulement de votre écran.

Mais ce n'est pas tout puisque selon nos confrères du site XDA Developers, Google profite également de cette nouvelle bêta pour tester une fonctionnalité jamais vue sur les Pixel : des raccourcis personnalisés sur l'écran de verrouillage.

Enfin des raccourcis personnalisés sur l'écran de verrouillage des Pixel

Cette fonctionnalité pratique n'est pas nouvelle, puisqu'on la retrouve chez de nombreux concurrents de la firme de Mountain View comme Apple ou Samsung. Néanmoins et pour une raison que l'on ignore, Google n'a jamais jugé de bon de l'inclure sur ses Pixel. Mais cela pourrait changer donc.

Comme on peut le voir sur ces captures d'écran partagées par Mishaal Rahman sur Twitter, il serait donc possible depuis le menu Fond d'écran et Style et l'onglet Raccourcis d'appliquer des raccourcis personnalisés sur la partie droite ou gauche de l'écran de verrouillage. L'utilisateur pourrait accéder rapidement à certaines fonctionnalités comme la lampe-torche, le mode Ne pas déranger, l'application Photo ou encore contrôler un appareil connecté au Pixel sans avoir à le déverrouiller.

Attention toutefois avant de s'emballer, il n'y aucune garantie que cette fonctionnalité soit effectivement déployée dans la prochaine mise à jour de la version finale d'Android 13, attendue en mars 2023. Néanmoins, on voit mal pourquoi se déciderait à la mettre de côté. En effet, il serait temps que le constructeur rattrape son retard face à la concurrence, qui propose cette fonctionnalité depuis un bon bout de temps sur leurs smartphones respectifs.