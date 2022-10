Google lance Android 13 Go pour les smartphones les moins chers

Cela fait cinq ans que Google a présenté le premier système d’exploitation Android Go pour les smartphones les moins puissants. Ce dernier a désormais droit à une nouvelle mise à jour vers Android 13.

Après la sortie d’Android 13 en août dernier sur les smartphones Pixel, l’entreprise américaine annonce aujourd’hui l’arrivée d’une version spécialement conçue pour les smartphones bas de gamme. Cette version est importante, car il y a maintenant plus de 250 millions d'utilisateurs actifs mensuels qui comptent sur la plateforme Android Go. C’est donc 50 millions de plus que l’année précédente.

Pour s'assurer que Google est en mesure de satisfaire le nombre croissant d'utilisateurs, l'entreprise va se concentrer sur trois éléments essentiels : la fiabilité, la convivialité et la personnalisation. Avec l'édition Android 13 Go, Google vise à rendre l'expérience bien meilleure pour tous.

Quelles sont les nouveautés d’Android 13 Go ?

Avec Android 13 (édition Go), les mises à jour du système Google Play arrivent désormais sur les appareils compatibles, ce qui signifie que ceux-ci peuvent recevoir régulièrement des mises à jour logicielles importantes, en dehors de la version majeure d'Android. Cela rendra la livraison de mises à jour critiques rapide et simple sans compromettre la disponibilité du stockage sur l'appareil.

Google a également présenté sa fonctionnalité Discover sur Android 13 Go, qui permet aux utilisateurs de glisser vers la droite depuis leur écran d’accueil pour trouver la dernière liste d'articles recommandés et d'autres formes de contenu. Pour l’instant, on ne sait pas si celle-ci sera différente de l’expérience offerte par Discover sur Android 13.

En dehors de ces nouvelles fonctionnalités, Google a également apporté de nouvelles options de personnalisation aux smartphones. Le changement visuel le plus important est que cette mise à jour apporte Material You aux téléphones Android. Pour la première fois, les appareils peuvent utiliser cette nouvelle fonction de personnalisation pour définir un arrière-plan et sélectionner des schémas de couleurs recommandés pour unifier l’aspect de l’interface. Cependant, Material You n'offre pas les animations qui sont disponibles sur l'édition complète d'Android 13.

Pour rappel, Android 13 (Go édition) est destiné aux appareils dotés de 16 Go ou moins de stockage et de moins de 2 Go de RAM. Les téléphones fonctionnant sous Android 13 (Go édition) seront commercialisés en 2023. On vous tiendra évidemment informés des meilleurs appareils de cette catégorie.