Android 13 : le sélecteur de sortie audio est enfin compatible avec les Chromecast

Le sélecteur de sortie audio est disponible sur Android depuis déjà deux ans. Il lui manquait pourtant la possibilité de choisir une sortie vers un appareil compatible Chromecast ou Cast. Cet oubli sera bientôt réparé, mais par pour tout le monde.

La fonction de switcher audio est disponible sur Android depuis plusieurs années déjà, mais elle n’était pas compatible avec le Chromecast, le propre dongle de streaming de la compagnie de Google. La firme de Mountain View comble donc cette lacune flagrante à travers une mise à jour d’Android 13, qui rend le switch audio compatible avec Chromecast, mais aussi avec les appareils agréés Google Cast (les TV connectées, par exemple).

À lire — Android 12 vs Android 13 : leurs performances ne font pas leurs différences, chiffres à l’appui

Il sera bientôt possible d’envoyer la sortie audio de votre appareil Android vers un appareil compatible Cast ou Chromecast depuis un menu dédié, sans avoir à ouvrir le lecteur de média. Sont concernés au premier chef les Nest Hub, les enceintes Bluetooth et autres téléviseurs avec Google TV. Si utile que soit cette fonctionnalité, elle est malheureusement encore loin de concerner tous les possesseurs de smartphones sous Android et toutes les applications. C’est YouTube Music, le service de streaming musical remplaçant le défunt Google Play Music, qui va en bénéficier le premier. Désormais, sur l’écran « En cours de lecture », un encart « Connecté à » sera bien visible au bas de l’illustration du morceau.

Le sélecteur de sortie audio n'est pour l'instant disponible que sur YouTube et sur les Pixel récents

Par ailleurs, la disponibilité et le fonctionnement du switch audio ne dépendent pas que de Google. Tous les développeurs de lecteurs multimédias et les services de streaming tels que Spotify, Apple Music et autres Netflix, doivent eux-mêmes l’implémenter dans leur code. Autant dire qu’un déploiement complet de cette fonction n’est pas pour demain. Les journalistes ayant pu la tester possédaient des smartphones de dernière génération, à savoir des Pixel 7 de Google.

De même, l’Audio switcher ne sera pas immédiatement disponible sur les Galaxy de Samsung, qui utilisent leur propre surcouche logicielle, OneUI, il devra tout d’abord l’adapter pour être en mesure de proposer la fonctionnalité. Peut-être fera-t-elle son apparition dans la mise à jour OneUI 5.1 ?