Android 12L : Google prévoit 3 bêta avant le lancement en 2022, voici les smartphones éligibles

Le lancement d’Android 12L n’est pas prévu avant l’année prochaine, mais Google a déjà dévoilé la liste des smartphones compatibles avec la version bêta. Plusieurs bêta seront déployées avant le déploiement pour tous au premier trimestre 2022.

Google a dévoilé la semaine dernière l’arrivée d’une nouvelle version ponctuelle d’Android 12, nommée Android 12L. Celle-ci est à l’origine destinée aux tablettes et aux smartphones pliants, mais elle sera disponible dans un premier temps en version bêta pour tous les smartphones Pixel compatibles.

Pour rappel, Android 12L a pour but de corriger les problèmes d’Android 12 sur les appareils avec des écrans plus grands, dont notamment les tablettes et les smartphones pliants. La mise à jour introduit notamment une nouvelle barre des tâches en bas de l’interface et permet d’afficher des menus et applications des deux côtés de l’écran pour tirer parti de tout l’espace disponible. Les applications devraient également mieux s’afficher grâce à de nouveaux modes de compatibilité, et cela, quelle que soit la taille de l’écran.

Quels sont les premiers smartphones Pixel compatibles ?

Selon Google, plusieurs smartphones Pixel seront éligibles à la bêta, bien qu'aucun ne soit un appareil pliable. Voici la liste complète :

Sans surprise, on ne retrouve pas les Pixel 3 et 3 XL puisque nous avions annoncé hier qu’ils étaient arrivés en fin de vie. Ils ne recevront donc plus qu’une dernière mise à jour en 2022 avant que Google ne les abandonne définitivement.

Selon le calendrier de déploiement de Google pour Android 12L, les smartphones devraient recevoir la première version bêta au mois de décembre. Une seconde bêta sera ensuite disponible en janvier, puis une troisième au mois de février. Enfin, Google ne précise pas la date exacte du déploiement de la version finale d’Android 12L, mais annonce qu’elle arrivera au premier trimestre 2022. On peut donc s’attendre à la voir arriver avant la fin du mois de mars.

Celle-ci sera disponible sur la plupart des tablettes et smartphones pliants compatibles. Vous pouvez d’ailleurs déjà aller découvrir la liste des appareils de Samsung qui devraient être éligibles à la mise à jour.