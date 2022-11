Google : la mise à jour système de novembre 2022 apporte du neuf dans Wallet

Avec le déploiement de la mise à jour des systèmes Google de novembre 2022, la firme de Mountain View a ajouté plusieurs fonctionnalités inédites dans son portefeuille numérique Google Wallet.

La firme de Mountain View a déployé en début novembre 2022 la dernière mise à jour des systèmes Google. Pour rappel, ces MAJ permettent de renforcer la sécurité et la fiabilité des appareils Android, tout en intégrant des fonctionnalités inédites sur Android, le Google Play Store ou encore les services Google Play.

Et justement via ce patch, Google a apporté plusieurs modifications à Google Wallet, son portefeuille numérique. L'appli a commencé depuis juillet 2022 à remplacer progressivement Google Pay sur les smartphones Android depuis juillet 2022. Mais justement, quelles sont les nouvelles fonctionnalités disponibles sur Wallet ? Les voici en détail :

Les marchands peuvent créer le bouton GPay de manière dynamique afin de personnalise l'icône

Mise à jour de l'API permettant l'utilisation de liens profonds vers des écrans Google Wallet supplémentaires

Améliorations apportées à la compatibilité des cartes de santé SMART avec Wallet

Les utilisateurs de Wallet peuvent exclure de manière sélective les cartes de fidélité importées depuis Gmail

Notification de validation pour les utilisateurs qui effectuent une transaction en ligne avec le bouton GPay

Restreint les cartes à un seul appareil ou utilisateur

Des améliorations importantes ont été apportées pour garantir un meilleur fonctionnement de la clé de voiture numérique

Le Play Store fait le plein de nouveautés aussi

Bien entendu, Google Wallet n'est pas le seul service Google qui profite de nouvelles fonctionnalités. C'est également le cas du Google Play Store qui propose désormais de nouveaux formats pour les résultats de recherche, des invites de mises à jour remodelées, ainsi qu'une mise à jour du format du menu “Enfants” sur les grands écrans comme ceux des tablettes. Autre point intéressant, il est désormais possible d'autoriser les mises à jour automatiques de vos applis Google Play via des données mobiles limitées. Pratique pour les utilisateurs qui n'ont pas un accès constant au Wi-Fi.

On note ensuite des améliorations générales des performances de la boutique d'applications de Google, avec des téléchargements et des installations plus rapides et des optimisations du système Play Protect pour renforcer la sécurité sur votre appareil.