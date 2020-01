Quel sont les meilleurs smartphones pour enfants à acheter en 2020 ?

Vous recherchez le smartphone Android parfait pour votre enfant ? Vous êtes tombé au bon endroit. Dans ce guide d’achat, nous avons sélectionné les meilleures téléphones du marché pour votre fils ou de votre fille. C’est le moment de choisir le tout premier smartphone de votre progéniture. Suivez le guide.

Votre décision est prise : vous allez enfin offrir son premier smartphone à votre fils ou à votre fille. Pour vous aider à faire votre choix, on a sélectionné une liste de smartphones parfaits pour les plus jeunes. On a notamment sélectionné les téléphones offrant le meilleur rapport qualité prix (pour éviter de se ruiner), la meilleure autonomie (pour joindre votre enfant n’importe quand) et un design capable de séduire les préadolescents. On aussi mis en avant certains appareils idéaux pour les enfants amateurs de jeux vidéo.

Nokia 1 Plus

Pour les budgets les plus serrés, le Nokia 1 Plus constitue l’un des meilleurs choix de ce classement. Avec son design réussi, sa prise en main compacte et son écran de 5,45 pouces, il s’imposera comme le parfait compagnon de votre enfant de 10 à 14 ans. Vendu à moins de 100 euros, il pèche évidemment par ses performances médiocres et son appareil photo peu convaincant. Basique, le smartphone sera essentiellement utilisé pour envoyer des messages et passer des appels.

Samsung Galaxy A10

Encore moins cher que le A40, le Galaxy A10 s’impose comme une excellente porte d’entrée au monde du smartphone. Très moderne et réussi, il embarque un écran Infinity-V (encoche en forme de goutte d’eau) de 6,2 pouces, une batterie garantissant une grosse journée d’autonomie et l’interface One UI basée sur Android 9 Pie. Ce téléphone est parfait pour les enfants les plus jeunes et les moins exigeants. Pour un usage plus intensif ou complet, les performances risquent de se montrer un peu juste. Il est vendu autour des 149 euros.

Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi propose de nombreux smartphones de qualité à un prix abordable. De nombreux modèles de son catalogue sont parfaits pour les enfants ou les préadolescents. C’est notamment le cas du très réussi Redmi Note 7. Ultra polyvalent, il offre des performances de haut niveau, un design en verre moderne et stylé, un appareil photo de bonne facture et une autonomie incroyable de deux jours. C’est le smartphone idéal si votre enfant est déjà un peu accro aux écrans. Il est proposé autour des 150 euros.

Huawei P Smart Plus 2019

Pour les enfants les plus exigeants en matière de design, on vous conseille d’abord le P Smart Plus 2019. Le smartphone rivalise aisément avec les modèles plus haut de gamme du marché avec son encoche en forme de goutte d’eau, son immense écran de 6,1 pouces et son triple capteur photo arrière. Cerise sur le gâteau, il offre une excellente autonomie d’une journée et demi. Polyvalent, il ravira à la fois les enfants amateurs de selfies ou les mordus de jeux vidéo. Il est actuellement vendu aux alentours de 200€.

Xiaomi Mi A3

Pour conclure, on vous propose un autre représentant de chez Xiaomi. Le Xiaomi Mi A3 embarque Android One, une version allégée de l’OS Android, un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran (comme les appareils les plus haut de gamme) et offre une autonomie absolument phénoménale de 2 jours et demi. Bref, il a tout du haut de gamme sauf le prix. Il est vendu à seulement 185 euros sur un site comme Amazon.

Samsung Galaxy A40

Ce smartphone offre le meilleur de chez Samsung à prix cassé ! Compacte et abordable, il est permettra à votre enfant de profiter d’un écran Super AMOLED de qualité, de l’interface One UI, d’un excellent appareil photo et d’une autonomie de haut vol. C’est un bon smartphone pour débuter dans l’univers de la téléphonie mobile. Le A40 risque néanmoins de décevoir les enfants les plus technophiles ou les amateurs de jeux vidéo. Le A40 est vendu autour des 250 euros.

Honor Play

Sorti fin 2018, le Honor Play s’adresse surtout aux enfants amateurs de gaming. Si votre progéniture adore passer des heures devant Fortnite ou PUBG, c’est probablement le smartphone qu’il lui faut. Du reste, le terminal ne démérite pas dans les autres domaines. Il propose un design tout de métal très moderne, un écran LCD de qualité, une autonomie de près de deux jours et une recharge rapide très efficace. De nos jours, vous pouvez le trouver autour des 250 euros.

Google Pixel 3a

Offrez à votre enfant le meilleur des technologies de Google ! Avec son Pixel 3a, Google a démocratisé l’excellent appareil photo de ses Pixel. Le smartphone se distingue en effet par son excellent appareil photo dopé aux algorithmes. Il s’adressera surtout aux enfants ayant déjà à un certain niveau d’exigence dans le domaine de la photographie. Le smartphone tire aussi son épingle du jeu grâce à son superbe écran AMOLED, de bonnes performances, une autonomie de 30h en usage modéré et une recharge ultra rapide… le tout pour moins de 350 euros !

Samsung Galaxy A71

Avec ce milieu de gamme très équilibré, Samsung met surtout le paquet sur la photographie et l’autonomie. Le quadruple capteur photo arrière de 48 MP ravira les enfants qui s’amusent à prendre de nombreux clichés de leur vie quotidienne. Le capteur pour selfies de 32 Mp, logé dans une minuscule cavité, n’est pas en reste. Enfin, une batterie de 4000 mAh compatible avec la recharge rapide 25W garantit une excellente autonomie. Sorti récemment, il promet aussi des performances plus que correctes. Il est vendu à 479 euros.

