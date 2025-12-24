Cet « animal de bureau » super mignon à construire vous-même utilise un simple ESP32 et un mini écran OLED pour égayer vos journées

Pas de poils, pas de litière, mais juste un microcontrôleur ESP32 et un minuscule écran OLED : cet « animal de bureau » expressif et super mignon à construire vous-même pourrait devenir votre meilleur compagnon lors de vos journées de télétravail.

Pour les travailleurs consciencieux, le télétravail a de nombreux avantages : gain de temps, d’efficacité, de sommeil, meilleur équilibre vie pro-vie perso… Mais sans l’effervescence du bureau, les pauses à la machine à café, les déjeuners entre collègues, les clapotis des touches de clavier, un sentiment de solitude peut parfois pointer le bout de son nez.

Les animaux de compagnie sont un bon remède, mais tout le monde n’a pas nécessairement le temps ou les finances pour s’en occuper comme il se doit. C’est là qu’interviennent les amis numériques : pas de poils, pas de déjection, pas d’allergie. Et si de nombreux projets permettent de construire le vôtre, il en existe un particulièrement mignon et interactif : le Tiny Desktop Pet, repéré par nos confrères de XDA.

Vous pouvez créer un compagnon de bureau super mignon avec trois fois rien

Le Tiny Desktop Pet a été imaginé par un utilisateur nommé Pradeep, qui propose sur le site Hackster.io toute la marche à suivre, étape par étape, pour construire votre propre petit compagnon de bureau ludique. Ce dernier est composé d’un microcontrôleur Xiao ESP32-S3, un écran OLED de 0,9 pouce, une batterie Li-Po (300-500 mAh) et un boîtier personnalisé en 3D imprimé par le service d’impression JUSTWAY.

Le Tiny Desktop Pet, comme son nom le suggère, a été conçu comme un « animal de compagnie » miniature que l’on peut placer n’importe où sur son bureau. Il est expressif et interactif : grâce à son minuscule écran OLED, il peut cligner des yeux, exprimer des émotions et réagir au toucher.

Pradeep indique que le Tiny Desktop Pet est plutôt réservé aux bricoleurs d’un niveau « intermédiaire » et que le projet se réalise en une heure. Pour l’assembler, un fer à souder, des fils, des vis et de la colle chaude sont nécessaires. C’est le projet idéal pour ceux qui aiment fabriquer des choses par eux-mêmes – ou pour ceux qui sont nostalgiques des Tamagotchi.

Et si jamais les compagnons numériques ne sont pas tellement votre tasse de thé, un microcontrôleur ESP32 peut servir à plein d’autres projets : une console portable qui utilise l’écran d’une Kindle pour vous permettre de jouer en mode livre dont vous êtes le héros, ou encore un appareil insolite permettant de lancer Doom (alors qu’il n’est pas du tout prévu pour ça).