Les meilleurs smartphones pour étudiants en 2022 : notre guide d’achat

Les étudiants ont besoin de smartphones à la fois fiables et peu chers, dotés, si possible, d'une bonne autonomie pour tenir la journée. En 2022, il existe une poignée de modèles qui pourraient correspondre à ce type de besoin précis. Alors, quels sont les meilleurs smartphones pour les étudiants, en 2022 ? Voici notre guide d'achat complet pour vous aider à trouver le smartphone qu'il vous faut, du plus cher au moins cher.

Sélection des meilleurs smartphones pour étudiants en 2022

iPhone SE 5G 2022

S'il n'est pas accessible pour toutes les bourses, nous nous devions de mettre au moins un smartphone Apple dans cette sélection pour les étudiants. Le nouvel iPhone SE 5G est extrêmement semblable à l'iPhone 8 en termes de design. Son tout petit écran LCD de 4,7 pouces, cernée de larges bordures, offre une bonne qualité d'image. Il est certifié IP67 contre l'eau et la poussière et est équipé du lecteur d'empreintes digitales Touch ID, qui avait disparu sur les modèles récents. Question autonomie, Apple annonce jusqu'à 15 heures en lecture vidéo, soit 2 heures de plus que l'ancien modèle.

À l'arrière, on retrouve un seul capteur en 12 mégapixels, qui profite néanmoins des styles photographiques (des filtres dopés à l'IA), du mode Cinématique, du Deep Fusion et du Smart HDR 4, comme l'iPhone 13 mini. La qualité des photos est cependant bien moins bonne que les derniers modèles. Il profite de la puce A15 Bionic, qui est un petit monstre de performances. Apple décline l'iPhone SE en trois coloris, en rouge, noir et blanc. Retrouvez notre test de l'Apple iPhone SE 5G 2022 : vieux pot, mais très bonne confiture.

Les + Les -

Peu d'évolutions matérielles
Ecran 60Hz



Certifié IP68

Double eSIM



Zoom numérique



Samsung Galaxy A52S

Le Samsung Galaxy A52s 5G est le successeur du Galaxy A51. Sorti en 2021, il se dégote aujourd'hui facilement sous la barre des 400 euros. Un prix élevé pour un étudiant donc, mais qui ne fait pas ou peu de compromis. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 778G, compatible 5G, épaulé de 6 ou 8 Go de RAM en fonction et de 128 ou 256 Go de stockage (extensible jusqu'à 1 To via microSD).

Reprenant les succès de son prédecesseur, il profite d'un écran Super AMOLED Full HD de 6,5 pouces. La partie photo est composée de quatre capteurs à l’arrière et un capteur à l’avant, un grand angle de 64 mégapixels, un ultra-grand-angle de 12 mégapixels, un objectif macro et un capteur de profondeur de 5 mégapixels chacun. Son design mêle le verre à l’avant (Gorilla 5) et le polycarbonate à l’arrière.

Le smartphone est également certifié IP67, à l'instar des Galaxy S21. Le taux de rafraichissement de l'écran passe est de 120 Hz. La partie audio a été revue et améliorée par rapport au Galaxy A51 de l'année dernière. Le smartphone intègre deux haut-parleurs certifiés Dolby Atmos. Il a une batterie d'une capacité de 4500 mAh compatible charge rapide (25 W) et une certification IP67.

Les + Les -

Recharge pas très rapide

Bonne autonomie

Bonnes performances



OnePlus Nord 2

À 349 euros, le OnePlus Nord 2 est aussi un très bon choix pour un étudiant. Côté performances, il profite d'un SoC MediaTek Dimensity 1200 AI, à la fois puissant et polyvalent (équivalent avec un Snapdragon 865). L'appareil tourne sous Android 11, avec l'une des meilleures surcouches logicielles du marché, OxygenOS 11.3. Une interface très facile et complète à utiliser. Il ne dispose pas de port microSD, un détail important à prendre en compte notamment si vous souhaitez stocker plein de choses sur votre smartphone.

La partie écran est assurée par une dalle AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces, avec les espaces colorimétriques sRGB et Display P3, en plus d'offrir un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une compatibilité HDR10+. Côté autonomie, le téléphone tiendra une bonne journée sans tracas. Retrouvez notre test du OnePlus Nord 2.

Les + Les -



Les améliorations mises en avant tiennent du détail

Pas de port Jack, ni de certification IP68, ni de port microSD

Très bonne autonomie

Partie photo réussie mais qui aurait mérité plus de soin

Superbe surcouche





Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Dévoilé au début de l'année 2021, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est un smartphone très accessible en termes de prix, compatible 4G. Il s'appuie sur un bel écran AMOLED, d'une diagonale de 6,67 pouces et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot se cache le processeur Qualcomm Snapdragon 732G, épaulé par une mémoire RAM de 6 Go et un espace de stockage de 128 Go, vous aurez donc de quoi faire. Son autonomie est un de ses atouts, idéal pour les étudiants, avec une capacité de 5 020 mAh pour la batterie, en plus d'être compatible charge rapide 33W.

La partie photo est assurée par un quadruple capteur de 108 + 8 + 5 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP. Le smartphone est aujourd'hui réputé pour son superbe écran très agréable à l'utilisation, son autonomie et surtout, une partie photo qui ne déçoit pas.

Les + Les -

Design un peu brut de décoffrage

Très bonne autonomie

Un manque de puissance pour les gros jeux
Des pubs dans la surcouche

MIUI 12, surcouche qui a de la personnalité



Honor 50 Lite

Le smartphone Honor 50 Lite est également un bon compromis pour les étudiants. À moins de 250 euros, ce smartphone profite d'un écran LCD Full HD+ de 6,67 pouces. Pas de miracles ici, LCD oblige, mais pour le prix, on s'en contentera tout à fait. Il embarque un processeur Snapdragon 662 de Qualcomm, compatible 4G, couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour ce qui est de l'autonomie, on retrouve une batterie de 4300 mAh, compatible avec la charge rapide 66 watts.

Côté photo, vous retrouvez un capteur 64 mégapixels, ainsi qu'un autre capteur grand-angle de 8 mégapixels et de deux autres de 2 mégapixels, pour les macros, le calcul des profondeurs et pour le mode portrait. Le capteur selfie affiche une définition de 16 mégapixels. Magic UI 4.2 basé sur Android 11 est aux commandes.

Les + Les -

Ultra Grand angle anecdotique

Charge très rapide

Pas de compatibilité 5G

Présence de la prise Jack 3.5mm

Des performances limitées pour le jeu



Xiaomi Redmi Note 11

Le Redmi Note 11 est un autre smartphone à considérer si vous êtes étudiant. Côté performances, il est épaulé par un SoC Snapdragon 680 qui fera largement le travail. Son écran AMOLED est de plutôt bonne facture, d'une diagonale de 6,43 pouces, ce qui constitue un bel atout pour un smartphone dans cette tranche de prix. Mieux encore, l'écran offre un taux de rafraichissement de 90 Hz, ce qui est plutôt rare pour le prix.

On retrouve 4 Go ou 6 Go de RAM en fonction des versions et 64 ou 128 Go de stockage, qu'il est possible de compléter grâce au port microSD. La partie photo est assurée par un capteur 50 MP grand angle + 8 MP ultra-grand-angle + 2 MP macro + 2 MP ToF. Un capteur de 13 MP vient se placer à l'avant. Un ensemble satisfaisant, sans faire de lui un photo phone. Toutefois, son énorme batterie de 5000 mAh le rend presque indétrônable en termes d'autonomie.

Les + Les -

Performances moyennes
Photos perfectibles en faible luminosité

Photos perfectibles en faible luminosité Batterie de 5000 mAh et recharge rapide 33W (100 % en une heure)

Le résultat en photo très correct avec le capteur principal

Realme 9i

Le Realme 9i est une alternative à considérer si vous êtes étudiant : il dispose d'un Soc Snapdragon 680 épaulé par 4 ou 6 go de mémoire vive et 64 à 128 Go de stockage interne, en fonction des versions. Vous avez là une configuration équilibrée pour gérer vos tâches du quotidien de manière fluide.

La partie écran est assurée par une dalle Full HD+ de 6,6 pouces, avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Tout comme le Xiaomi Redmi Note 11, c'est surtout sa batterie de 5000 mAh qui fait profiter à l'appareil d'une excellente autonomie, en plus d'être compatible avec une recharge rapide de 33 W. Le chargeur est fourni dans la boîte.

Les +

Les -

Rapport qualité prix presque imbattable

Les +

Performances très correctes pour le prix

Les +



Motorola Moto e7i Power

À moins de 100 euros, ce smartphone d'entrée de gamme dispose tout de même de quelques atouts. On retrouve par exemple un écran HD+ de 6,5 pouces, avec sous le capot un SoC Unisoc SC9863A couplé à 2 Go de mémoire RAM et 32 Go de stockage interne, que vous pourrez étendre via micro SD. Deux appareils photos se trouvent à l'arrière, un principal de 13 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Rien d'incroyable donc, mais de quoi prendre quelques photos à la volée.

Là encore, c'est notamment l'autonomie du téléphone qui nous a motivé à le mettre dans cette sélection. Sa batterie d'une capacité de 5 000 mAh lui assure une excellente autonomie, jusqu'à 40 heures, selon Motorola. Il est en outre compatible charge rapide 10 W, le tout, sous Android 10. Enfin, le Motorola Moto e7i Power est certifié IP52.

Les + Les -
Matériaux cheap, mais à ce prix, c'est logique

Xiaomi Redmi 9A

Pour les budgets les plus serrés, le Xiaomi Redmi 9A constitue un très bon choix en 2022 pour les étudiants. Entrée de gamme de la famille des Redmi 9, il est équipé d'un SoC Mediatek Helio G25 et épaulé par 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, que les étudiants pourront étendre via un slot microSD. Il possède une batterie de 5000 mAh qui permet une autonomie maximale de 2 jours, ce qui est énorme, surtout pour son tout petit prix. Il est disponible en vert, gris ou bleu.

Les + Les -
Partie photo limitée
Pas étanche

Wiko Power U10

Avec le Wiko Power U10, pas de stress de tomber en panne de batterie : sa batterie de 5000 mAh lui offre jusqu'à trois jours de tenue en une seule charge. De plus, il embarque AI Power, une technologie intelligente d'économie d'énergie qui gère le comportement des applications et la consommation d'énergie tout en prolongeant vos réserves d'énergie.

Ce smartphone pour petits budgets s'équipe d'un bel écran HD+ de 6,8″ en IPS, à la fois clair et lumineux sous n'importe quel angle. Pour son petit prix, il affiche de belles performances grâce à un processeur 1,8 GHz octa-core et ses 2 Go de RAM (puce A25). La partie photo n'est pas incroyable, mais il profite tout de même d'un capteur 13 mégapixels + 5 mégapixels en renfort à l'arrière. Le téléphone se déverrouille grâce à Face Unlock, un système proche de FaceID.

Les + Les -
Utilisation basique

🧐 Quel smartphone acheter lorsqu'on est étudiant ?

Comme vous avez pu le voir dans cette sélection, il existe de nombreux smartphones à moins de 500 euros. Si les smartphones Apple ne rentrent pas vraiment dans notre sélection (à part l'iPhone SE 5G 2022, qui reste accessible en termes de prix), de nombreux smartphones Android feront très bien le travail. Et pour le coup, vous avez le choix : Xiaomi, Redmi, Samsung, même Motorola ou Nokia proposent des smartphones abordables avec une bonne autonomie et des performances correctes, en 2022. Si vous êtes étudiant, outre le prix, privilégiez les smartphones solides, avec une bonne autonomie et si possible, un espace de stockage suffisant pour stocker vos données.

🤔 Smartphones à petit budget, quels sont les pièges à éviter ?

Les smartphones à petit prix pullulent sur le marché. La meilleure chose à faire, c'est de privilégier les marques les plus connues, comme Samsung, Xiaomi, Apple ou Huawei. Si possible, privilégiez les smartphones de cette sélection, ou d'autres provenant de grandes marques. Les smartphones que vous trouverez sur certaines marketplace sont à fuir bien généralement, puisqu'ils peuvent être de mauvaise facture. Parfois, mieux vaut mettre quelques euros de plus dans une marque, pour ne pas avoir à racheter un second smartphone au bout de quelques mois.

