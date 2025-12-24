Windows Phone vous manque ? Des fans lancent un appel fou pour ressusciter le système de Microsoft

Six ans après avoir été complètement abandonné par Microsoft, Windows Phone pourrait-il revenir sur le devant de la scène ? C'est le pari un peu insensé que se sont lancé les fans du système pour mobiles de Microsoft.

Une poignée de nostalgiques refuse de laisser mourir le « 3e écosystème » de la mobilité. Une nouvelle pétition demande à Microsoft de relancer Windows Phone, ou tout du moins de proposer une nouvelle alternative à la domination Android / iOS.

C'est sur le site change.org que l'on peut trouver cette pétition qui réclame le retour de Windows Phone (ou Windows 10 Mobile dans sa dernière édition). Une initiative qui ne repose pas uniquement sur un quelconque souvenir de l'époque Nokia Lumia. Les responsables de cette pétition insistent surtout sur les qualités uniques qui faisaient la force de l'interface.

Une nostalgie ancrée dans l'innovation

Un petit retour dans les années 2010 s'impose pour celles et ceux qui n'auraient pas connu Windows Phone, ou qui l'auraient tout simplement oublié :

Les tuiles dynamiques, qui s'affichaient sur un écran d'accueil à la fois simple et esthétique et qui, selon les signataires de la pétition, “n'a jamais vraiment été égalé en termes d'ergonomie” ;

la fluidité logicielle : Windows Phone était réputé pour fonctionner à plein régime, même sur des smartphones peu puissants ;

l'intégration de l'écosystème : il s'agissait de la 1re tentative de la part de Microsoft pour coupler les possibilités d'un OS mobile à ceux d'un OS pour ordinateur.

Tout ceci n'a cependant pas suffi : les appareils Windows Phone ont fini par faire un flop, notamment à cause de leur manque d'applications. Si Microsoft a tenté par tous les moyens de convaincre les développeurs d'adapter leurs logiciels sur sa plateforme mobile, peu nombreux sont ceux qui ont répondu à l'appel. Quand des applications comme YouTube ou Instagram manquent à l'appel, difficile ensuite de rallier les utilisateurs à sa cause.

Un retour de Windows Phone sous sa forme originale est peu probable. Microsoft a changé son fusil d'épaule, préférant adapter ses outils (Office, Outlook, Copilot) directement dans les systèmes concurrents. En outre, l'échec du Surface Duo – le smartphone à double écran sous Android – ne devrait pas encourager Microsoft à revenir sur le marché de la téléphonie de si tôt.

Au moment de la rédaction de cet article, la pétition n'a recueilli que quelque trois cents signatures. Néanmoins, elle témoigne d'une certaine lassitude de la part utilisateurs face à l'uniformisation et l'hégémonie du duo Microsoft-Apple. À défaut d'un nouveau smartphone ou d'une nouvelle version de Windows Phone, les fans espèrent que Microsoft entendra leur appel pour une « troisième voie » plus moderne, mais aussi plus risquée pour la firme de Redmond.

Source : Change.org