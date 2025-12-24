Gemini pour Android : cette nouvelle option va tout changer, surtout quand on utilise plusieurs appli en même temps

Voilà une option qui va s'avérer des plus utiles pour celles et ceux qui utilisent Gemini au quotidien sur leur téléphone Android : la possibilité de conserver l'intelligence artificielle au premier plan, tout en utilisant d'autres applications en même temps.

Si les performances de Gemini n'ont aujourd'hui plus à rougir face à celles de ChatGPT, il est temps désormais que Google s'intéresse à l'intégration de son IA au sein de tout son écosystème. Car jusqu'à présent, Gemini se présente tantôt sous la forme d'une application classique, tantôt celle d'une petite barre située en bas de l'écran, laquelle remplace Google Assistant.

Et c'est là tout le problème : ces deux “moutures” de Gemini ne fonctionnent pas de la même manière. Si la version application supporte le multitâche, ce n'est pas le cas de la seconde. Gemini se ferme automatiquement dès qu'on bascule vers une autre application. De quoi énerver plus d'un utilisateur. Mais rassurez-vous, cet agaçant problème est sur le point d'être résolu.

Gemini pour Android supporte enfin le mode multitâche, il était temps

Pour mémoire, sur un smartphone Android, il existe différentes manières de faire appel à Gemini :

soit en lançant l'application dédiée ;

soit en appelant l'intelligence artificielle de manière orale à l'aide du fameux “OK Google” ;

soit enfin, en maintenant pressé le bouton d'allumage.

Dans le premier cas (l'application dédiée), il est possible de lancer une requête et de basculer vers une autre application, tout en conservant Gemini en arrière-plan. En revanche, dans les deux autres cas, Gemini se superpose dans une petite barre en bas de l'écran, attend votre requête, mais se ferme dès que vous lancez une autre application ou même lorsque vous revenez à l'écran d'accueil d'Android. Impossible par exemple de demander une info à Gemini et de consulter par exemple ses mails en attendant que le résultat s'affiche. Ce qui n'est guère pratique à la longue, avouons-le.

Bonne nouvelle : une nouvelle fonction de Gemini pour Android permet de conserver l'intelligence artificielle au premier plan quand on bascule d'une application à une autre ou que l'on souhaite simplement afficher l'écran d'accueil. La petite barre du bas s'affiche continuellement, peu importe ce que l'on décide de faire sur son smartphone par la suite.

Repérée dans la version 16.51.52.sa.arm64 beta de Gemini, la fonction en question est d'ores et déjà opérationnelle, comme le montre la vidéo ci-dessous. Et pour faire en sorte que Gemini ne superpose plus au reste des applications, rien de plus simple : un simple glisser vers l'arrière suffit à fermer l'IA.

Voilà qui devrait grandement améliorer l'usage que l'on fait de Gemini au quotidien. Actuellement en version test, la nouvelle version devrait être très prochainement déployée dans son édition finale.