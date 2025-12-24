Galaxy Z TriFold : un test de durabilité extrême révèle s’il supporte vraiment les 200 000 pliages promis par Samsung

Samsung vient de lancer son smartphone pliant le plus ambitieux : le Galaxy Z TriFold. La marque annonce une résistance jusqu’à 200 000 pliages et dépliages. Est-ce simplement une promesse marketing ? Le smartphone a été poussé dans ses retranchements à l'occasion d'une vidéo YouTube.

Samsung s’est imposé comme le leader du marché des smartphones pliants avec ses gammes Galaxy Z. Loin de se reposer sur ses lauriers, l’entreprise sud-coréenne a lancé, le 12 décembre, son tout premier téléphone à trois volets : le Galaxy Z TriFold.

Étant un produit de première génération, ce modèle, qui pourrait ne pas être le seul à vouloir concurrencer le Mate XT de Huawei, a suscité la curiosité du public. Lors de sa sortie, Samsung a affirmé que le Galaxy Z TriFold pouvait supporter jusqu’à 200 000 pliages et dépliages – ce qui correspond à près de cinq ans d’utilisation en conditions normales. Mais ne croyant que ce qu’ils voient, certains utilisateurs ont mis à rude épreuve le tout premier smartphone pliant à 3 panneaux de la marque.

Un test extrême a mesuré la durabilité du Galaxy Z TriFold : voici les conclusions

SamMobile rapporte qu'Omokgyo Electronics Shopping Mall, un centre commercial sud-coréen, a décidé de tester la résistance du Galaxy Z TriFold, plutôt que de croire Samsung sur parole. L’expérience de pliage extrême a été documentée et retransmise en direct sur YouTube. La vidéo, disponible à la fin de l’article, montre une équipe de trois animateurs se succédant pour plier et déplier sans relâche l’appareil pendant plusieurs jours. Voici les étapes clés qui ont scandé ce marathon :

Après 61 000 pliages : l’une des deux charnières a commencé à grincer

: l’une des deux charnières a commencé à grincer Après 121 000 pliages : les premiers signes de fatigue se sont manifestés pour la seconde

: les premiers signes de fatigue se sont manifestés pour la seconde Après environ 144 000 pliages : le système de fermeture étant affaibli, le smartphone ne parvenait plus à tenir la position ouverte naturellement. Néanmoins, l’écran pliable ne présentait aucun défaut technique.

Bilan : après près de 144 000 pliages, le Galaxy Z TriFold demeurait fonctionnel, malgré les signes de faiblesses montrés par le mécanisme. Bien que ce seuil soit inférieur à celui indiqué par Samsung, il convient toutefois de nuancer : la marque sud-coréenne annonçait jusqu’à 200 000 cycles de pliages en conditions normales. Or ce test intensif ne reflète pas le quotidien d’un utilisateur classique : personne n’ouvre et ne ferme constamment son smartphone des heures durant.

Par ailleurs, la technique utilisée pour compter les manipulations – la fixation de capteurs sur l’écran – a pu exercer une contrainte inhabituelle sur les charnières. Le nombre avancé par Samsung ne paraît donc pas complètement décorrélé de la réalité. Quoi qu’il en soit, notons que la durabilité annoncée par la firme pour le Galaxy Z TriFold reste bien en-deçà de celle du Galaxy Z Fold 7 (jusqu’à 500 000 cycles de pliages). Mais encore une fois, il s’agit du tout premier smartphone tri-pliant de la firme.