iPhone Fold : vous avez du mal à vous projeter ? Voici l’aperçu le plus abouti du futur smartphone pliant d’Apple

Attendu depuis des années, le tout premier iPhone pliant devrait sortir en 2026. Suscitant la curiosité, il fait l’objet de nombreuses indiscrétions. Parmi les récentes fuites : ses dimensions peu conventionnelles. Pour vous aider à vous projeter, un leaker vient de révéler l’aperçu qui, à ce jour, est probablement le plus réaliste.

Alors que Samsung a sorti son premier smartphone pliant, le Galaxy Z Fold, en 2019, Apple n’a toujours pas sorti son propre modèle. Mais, cela se confirme, la firme de Cupertino devrait dégainer son tout premier iPhone Fold en 2026 – notons qu’il s’agit du surnom que nous lui attribuons régulièrement dans nos colonnes en attendant de connaître son véritable nom.

Ce n’est pas la première fois que la marque à la pomme croquée se laisse distancer par ses rivaux avant de transformer des technologies déjà bien ancrées en succès commerciaux. Et sur le marché des smartphones pliants, Apple est attendu au tournant et pourrait bien casser les codes avec des dimensions pour le moins inhabituelles pour son premier iPhone pliant. Une récente fuite vient de dévoiler l’aperçu le plus crédible de ce à quoi il devrait ressembler.

L’iPhone pliant d’Apple se dévoile dans un nouveau rendu, le plus réaliste à ce jour

Ces nouvelles fuites, on les doit au célèbre leaker Ice Universe : il a partagé deux images de ce qu’il déclare être l’iPhone Fold sur son compte X (ex-Twitter). Si jusqu’à présent les indiscrétions montraient des rendus basés sur des fichiers CAD (pour conception assistée par ordinateur) et des dessins techniques à destination des concepteurs d’accessoires, il s’agit ici d'une image plus réaliste.

Selon nos confrères de PhoneArena, ce rendu aurait été obtenu en grande partie à l’aide d’une IA générative d’images et des dernières informations ayant fuité sur le prochain flagship pliant d’Apple. Cette image, qui ressemble à une photo, a cet avantage d’offrir un aperçu plutôt réaliste du futur iPhone Fold.

Cook is give me the iPhone Fold to experience for a few days. It's so beautiful that I couldn't help but share it. pic.twitter.com/HLRZIsnY0p — Ice Universe (@UniverseIce) December 24, 2025



On vous le disait, les dernières spéculations évoquent des proportions inhabituelles : l’appareil serait plus large que haut, probablement pour offrir une expérience proche de celle d’un iPad – et une prise en charge immédiate des applications iPadOS. Si l’on prend en compte les dimensions qui ont fuité, les images partagées par le leaker semblent plutôt représentatives – nos confrères émettant toutefois une réserve sur la taille de l’écran externe qui semble légèrement plus grand.

Si Apple travaille à supprimer la fameuse pliure au centre de l’écran propre aux smartphones pliants, des fuites déclarent que la firme de Cupertino n’y serait pas encore parvenue. Toutefois, sa charnière serait la plus avancée du marché, rendant cette contrainte presque imperceptible.