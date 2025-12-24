Blocage des malwares et traqueurs : comment Proton VPN rend votre navigation plus sûre

Les meilleurs VPN ne se limitent plus à changer votre adresse IP et à protéger votre confidentialité en ligne. En plus de vous offrir un solide anonymat, Proton VPN inclut une protection contre les sites malveillants, y compris ceux associés au phishing, malwares et aux publicités abusives.

Le web regorge de sites conçus à des fins malveillantes. Tous les jours, les internautes sont exposés à différentes sortes de menaces : malwares, phishing, ou encore à des traqueurs qui portent atteinte à la vie privée. Les précautions que l’on peut prendre ne sont pas toujours suffisantes pour s’en protéger. Il existe heureusement des outils pour vous y aider.

Quelles formes de menaces sont associées aux domaines malveillants ?

De nombreux sites sont conçus pour propager des virus, malwares, ransomwares et autres formes de programmes malveillants via des téléchargements vérolés. D’autres sites encore sont consacrés à de l’escroquerie pure : fausses boutiques en ligne, faux jeux-concours, extorsions, etc.

Le phishing ou hameçonnage est une autre menace très répandue sur le web. Il est relativement facile à mettre en œuvre, ce qui explique sa popularité auprès des cybercriminels. Un site de phishing vise à tromper les internautes pour récupérer leurs données sensibles : identifiants de connexion, informations bancaires, données personnelles d’identification, etc.

Enfin, de nombreux domaines collectent massivement des données de suivi à des fins publicitaires, et Proton VPN offre une protection contre cette pratique.

NetShield : l’arme secrète de Proton VPN pour une navigation sereine

Proton n’est pas qu’un simple VPN. Les formules premium intègrent des options de protections utiles pour la sécurité des internautes. NetShield est l’une des plus importantes de l’application.

Elle bloque les sites et pages web connus pour abriter des logiciels malveillants, des traqueurs publicitaires ou encore des domaines associés au phishing. Cette fonctionnalité s’appuie sur une grande base de données, régulièrement mise à jour.

Le blocage de ces domaines s’appuie sur le filtrage DNS. En d’autres termes, Proton VPN empêche les pages abusives de se charger dès la requête de l’internaute, neutralisant ainsi plusieurs formes de menaces à la source :

Blocage de domaines abritant des virus, malwares ou ransomwares.

Protection contre les sites de phishing.

Blocage de publicités intrusives.

Protection contre les traqueurs qui surveillent votre activité en ligne.

NetShield ne remplace pas un antivirus. S’il offre un solide gage de protection en bloquant les menaces à la source, cet outil n’empêche pas forcément que vos appareils soient infectés par d’autres moyens, comme les périphériques de stockage USB. N’oubliez donc pas de l’associer à une solution antivirus capable d’analyser votre disque dur et les périphériques externes en temps réel.

Comment profiter de NetShield ?

Cette fonctionnalité n’est pas disponible dans la version gratuite de Proton VPN, l’une des plus généreuses du marché. Pour en profiter, vous devez donc souscrire à un abonnement. La formule Plus est actuellement en promotion à 2,49 € au lieu de 9,99 €.

75% de réduction sur Proton VPN

NetShield est activé par défaut sur tous les comptes premium. Il n’est donc pas nécessaire de le faire manuellement, mais vous pouvez le désactiver ou modifier les réglages. Proton VPN permet en effet d’activer le blocage des sites de malwares uniquement ou de bloquer malwares, publicités et traqueurs à la fois. C’est cette dernière option qui est activée par défaut dans Paramètres > NetShield.

Autres précautions utiles pour votre sécurité en ligne

NetShield est une fonctionnalité très efficace contre le blocage des sites malveillants, mais ce n’est pas une assurance tout risque. Certains domaines peuvent lui échapper, et notamment ceux qui sont nouvellement créés.

Vous devez donc rester vigilant et toujours adopter les bons réflexes :

Ne cliquez pas sur les liens suspects : vérifiez bien vos emails et messages (expéditeur, style de rédaction, promesses mirobolantes). Il pourrait s’agir d’une tentative de phishing.

: vérifiez bien vos emails et messages (expéditeur, style de rédaction, promesses mirobolantes). Il pourrait s’agir d’une tentative de phishing. Ne téléchargez rien depuis des sources douteuses : privilégiez les sources fiables telles que les sites officiels ou stores reconnus.

: privilégiez les sources fiables telles que les sites officiels ou stores reconnus. Méfiez-vous des Wi-Fi publics : ils ne sont pas toujours sûrs. Mais si vous vous y connectez, utilisez toujours un VPN.

: ils ne sont pas toujours sûrs. Mais si vous vous y connectez, utilisez toujours un VPN. Installez un antivirus : toujours indispensable pour vous protéger contre les logiciels malveillants.

: toujours indispensable pour vous protéger contre les logiciels malveillants. Limitez les permissions accordées aux sites web : géolocalisation, caméra/micro, notifications.

: géolocalisation, caméra/micro, notifications. Utilisez des mots de passe uniques et forts : ou installez un gestionnaire de mots de passe.

ou installez un gestionnaire de mots de passe. Gardez votre système et les applications à jour : installez régulièrement vos mises à jour ou activez les mises à jour automatiques.

Il n’est pas évident de rester en sécurité face aux nombreuses menaces en ligne. Bien qu’on puisse minimiser les risques en adoptant les bons réflexes, de nombreux paramètres nous échappent. En plus de chiffrer votre trafic, protégeant ainsi vos données personnelles, Proton VPN inclut une suite de fonctionnalités pratiques, dont NetShield qui contribue à rendre votre navigation plus sûre.

Cet article est une publication sponsorisée offerte par Proton VPN.