La Fnac vous offre 50€ sur ce MacBook Air M2 déjà en promo à moins de 750 euros !

La Fnac offre 50 euros en carte cadeau pour l'achat du MacBook Air M2 : un ultraportable surpuissant qui vous revient donc à moins de 700 euros grâce à cette offre.

Vous cherchez un ordinateur portable ultra-léger, puissant et capable de tenir toute la journée sans recharger ? La Fnac propose actuellement le MacBook Air 13″ avec puce M2 à 749 euros au lieu de 799 euros, avec en prime 50 euros offerts en carte cadeau grâce au code MACBOOK50.

Résultat : ce modèle très recherché revient à seulement 699 euros ! Cette offre s'adresse aux étudiants, aux créatifs et à tous ceux qui veulent un Mac performant sans exploser leur budget. Attention, l'opération se termine le mercredi 31 décembre à 23h59. En 2027, il sera trop tard !

Le MacBook Air 13″ : un ultraportbale qui cache une bête de course

Avec ses 1,24 kg et son épaisseur de 1,13 cm, le MacBook Air M2 se glisse partout. Mais ne vous fiez pas à sa finesse : la puce M2 d'Apple en fait une véritable machine de guerre.

Vous lancez plusieurs applications en même temps ? Pas de ralentissement. Vous montez des vidéos ou retouchez des photos ? Tout est fluide, et ce sans le moindre ventilateur. L'écran Liquid Retina de 13,6 pouces affiche un milliard de couleurs avec 500 nits de luminosité, idéal pour travailler en plein jour ou regarder vos séries préférées.

Côté autonomie, comptez jusqu'à 18 heures sans recharger, de quoi tenir toute une journée de travail et même au-delà. Le Magic Keyboard avec Touch ID facilite les connexions et paiements sécurisés, tandis que la caméra FaceTime HD 1080p et les 4 haut-parleurs avec audio spatial garantissent des visioconférences nettes et un son immersif.

À moins de 700 euros avec cette offre Fnac, le MacBook Air M2 représente une excellente opportunité pour s'équiper d'un Mac performant, léger et endurant. Parfait pour le travail comme pour les loisirs, il combine design élégant et puissance de calcul impressionnante. N'oubliez pas d'utiliser le code MACBOOK50 avant le 31 décembre pour profiter des 50 euros offerts !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.