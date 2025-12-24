Pourquoi certains abonnés Free Mobile ne peuvent-ils plus appeler les numéros d’urgence ?

Il y a un mois, Free annonçait l’arrêt progressif de son réseau 3G. Dès lors, les premiers problèmes ont émergé, notamment l’impossibilité d’appeler les services secours pour certains abonnés. Comment est-ce possible ? Quelles sont les solutions ? Voici les premiers indices.

Les réseaux mobiles ne sont pas voués à rester tels qu’ils sont dès le départ. Et c’est normal : les technologies et les usages évoluent. Plus de data. Plus de réactivité. Plus d’objets connectés. Nos besoins ne sont évidemment plus les mêmes qu’il y a 5 ou 10 ans. Et ces besoins sont aujourd’hui portés par la 4G et la 5G. Si les technologies évoluent, certaines ressources ne sont pas extensibles : c’est le cas des fréquences radio qui sont utilisées pour la téléphonie. Et certaines de ces ressources doivent être « réallouées ».

En novembre dernier, nous avons publié un article au sujet de l’arrêt progressif du réseau 3G de Free Mobile. Le but est simple : libérer certaines bandes de fréquences (ici la bande des 1800 MHz) pour y faire passer de la 4G et de la 5G. Et pour suppléer à certaines incompatibilités, un accord d’itinérance avec Orange est toujours en cours. Donc logiquement, la transition devrait se passer en douceur. Sauf qu’il y a des trous dans la raquette.

Les numéros d'urgence inaccessibles depuis l'arrêt de la 3G de Free

Sur le forum Fibre.info, les témoignages se multiplient à propos de l’inaccessibilité des numéros d’urgence pour certains abonnés Free Mobile dans les zones où la 3G a été arrêtée. Il leur est impossible d’appeler le 112, le 15, le 17 ou le 18. Et ce n’est pas une incompatibilité de leur téléphone avec le réseau de l’opérateur. Le problème vient de la nature d’un 3G ou d’un réseau 4G, de certains choix de Free Mobile sur la compatibilité des appels en VoLTE et de la spécificité d’un appel d’urgence.

Pour bien comprendre, imaginons qu’une connexion mobile est une autoroute. En 4G et en 5G, cette autoroute est entièrement « data » et tout y passe, que ce soit les communications vocales ou le débit Internet. En 3G, c’est différent : l’autoroute est coupée en deux voies de circulation distincte, les appels vocaux d’un côté, la data de l’autre. C’est pour cette raison qu’il n’existe pas d’option équivalente à la VoLTE en 3G. Ainsi, si vous n’avez pas activé l’option VoLTE sur votre téléphone 4G ou 5G, vous pouvez encore passer des appels, grâce à un réseau 3G, voire 2G (de façon automatique et transparente).

Une bascule précaire vers le réseau 3G pour les appels vocaux

Et comme sur l’autoroute où les ambulances ont la priorité sur les autres véhicules, les appels d’urgence sont également prioritaires sur tous les autres flux (data ou voix) : il existe plusieurs mécanismes permettant aux appels à des numéros d’urgence d’être prioritaires, quelles que soient les situations. Cette priorité est « native » en 3G, la voix étant acheminée par une voie distincte. En revanche, elle ne l’est pas en 4G : le téléphone doit être configuré pour passer ce genre d’appels. Et tous ne le sont pas.

Si ce n’est pas le cas, l’appel d’urgence bascule en 3G, automatiquement. Et c’est là où les choses se gâtent : dans les zones sans réseau 3G de leur opérateur, les abonnés Free Mobile doivent basculer sur le réseau d’Orange. Encore faut-il que le réseau soit disponible. Et ce n’est justement pas toujours le cas : malgré la très large couverture du réseau d'Orange, certains lieux sont très éloignés d’une antenne. C’est là qu’un appel d’urgence peut échouer, parce que le téléphone ne capte pas de réseau d'itinérance ou il est trop lent à migrer vers celui-ci. L'itinérance n'est donc pas une solution à tout. D'autant plus qu'Orange a prévu de supprimer son réseau 3G en 2028.

Des smartphones compatibles mais non autorisés par Free

Sans 2G ou 3G, un téléphone doit donc être compatible VoLTE pour pouvoir passer un appel en 4G (ou VoNR pour la 5G). Or, Free Mobile a fait un choix très impactant dès le départ sur ses réseaux 4G/5G : seuls les téléphones « certifiés » seront autorisés à passer des appels. Résultat, un téléphone compatible VoLTE ne pourra pas forcément passer des appels sur le réseau 4G Free, par exemple. Et certains téléphones, pourtant récents, peuvent ne pas être acceptés. Un problème qui concerne certains produits vendus en France hors circuit opérateur, les modèles d’importation, mais aussi les téléphones reconditionnés dont la provenance n’est pas toujours européenne.