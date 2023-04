Test OnePlus Nord CE 3 Lite : un bon petit smartphone à 330 euros

OnePlus revient avec le Nord CE 3 Lite, un nouveau smartphone vendu à un tarif très compétitif. Affiché à 330 euros, il mise sur sa partie photo et sur son autonomie XXL, tout en évitant de faire trop de compromis. Un produit au rapport qualité/prix imbattable ?

OnePlus continue son offensive sur le marché de l’entrée de gamme avec le Nord CE 3 Lite. Successeur du très modeste CE 2 Lite, il cherche à séduire ceux qui veulent un téléphone correct sans pour autant casser leur tirelire.

Contrairement à l’année dernière, le CE 3 Lite est le seul représentant de sa gamme. Pas de OnePlus Nord CE 3. Il doit donc porter haut les couleurs de la marque afin de convaincre. Pour ça, il mise sur deux points en particulier : sur son énorme batterie de 5000 mAh, mais aussi sur son capteur photo de 108 mégapixels.

Bien évidemment, il fait des concessions pour atteindre un tarif en dessous des 400 euros, notamment au niveau du design, de l’écran et de la puissance. Des sacrifices qui en valent la peine ? Le OnePlus Nord CE 3 Lite est-il un terminal au bon rapport qualité/prix ? Nous allons le vérifier tout de suite.

Prix et disponibilité

Le OnePlus Nord CE 3 Lite est d’ores et déjà disponible sur le site OnePlus et sur Amazon. Il est affiché à partir de 329 euros. C’est aujourd’hui le téléphone le moins cher de la marque. Il se place sur le même segment que celui des Redmi Note 12 ou encore du Poco X5 Pro.

Une fiche technique modeste qui mise sur la photo et la batterie

A ce tarif, OnePlus a dû faire des concessions pour son CE 3 Lite. Le smartphone est équipé d’une dalle IPS LCD de 6,72 pouces en Full HD+, qui a au moins le mérite d’avoir un taux de rafraîchissement à 120 Hz. A l’intérieur, nous trouvons un modeste processeur Qualcomm Snapdragon 695 épaulé par 8 Go de RAM.

OnePlus Nord CE 3 Lite Ecran 6,72"

LCD

120 Hz

2400 x 1080 pixels



Chipset Qualcomm Snapdragon 695 OS Android 13 + OxygenOS 13.1 RAM 8 Go Stockage 128/256 Go microSD oui Capteur principal 108 MP

2 MP

2 MP Capteur selfie 16 MP Batterie 5000 mAh

Recharge 67 W 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte physique Résistance à l'eau Non

C’est du côté de la photo et de la batterie que le CE 3 Lite cherche à convaincre. Il est en effet doté d’un capteur principal de 108 mégapixels (accompagné de deux capteurs de 2 mégapixels) ainsi que d’une batterie de 5000 mAh. Cette dernière est compatible avec la charge rapide de 67 Watts. Sur le papier, nous avons un produit qui semble équilibré pour son prix. Reste à savoir si la mayonnaise prend.

Un design ingénieux pour un smartphone d’entrée de gamme

Le Nord CE 3 Lite ne bénéficie évidemment pas d’une finition digne d’un téléphone haut de gamme. OnePlus a été obligé de faire quelques concessions, notamment au niveau des matériaux. Toutefois, la marque a été assez ingénieuse pour éviter de donner à son bébé un aspect cheap, comme elle l’avait fait avec le CE 2 Lite.

Le smartphone est équipé d’une coque entièrement faite en plastique, soit noire, soit vert pomme comme notre exemplaire de test. OnePlus a donné au capot arrière un aspect imitation verre, ce qui est visuellement très réussi. Plus encore, les tranches plates donnent l’impression d’être en aluminium, mais elles sont en réalité en plastique granuleux. L’illusion fonctionne parfaitement. C’est seulement en prenant le terminal en main qu’on se rend compte de la supercherie.

Le Nord CE 3 Lite se montre agréable à manipuler, disposant d’un poids de 165 grammes très bien équilibré et d’une finesse de 8,3 mm (avec les capteurs). On regrette simplement un capot arrière très sujet aux traces de doigts.

Les plus maniaques passeront leur temps à l’essuyer, mais ils peuvent également utiliser la coque en plastique incluse dans la boîte, discrète et efficace.

Difficile de ne pas remarquer les deux modules photos circulaires posés sur le capot arrière. Des capteurs « plaques de cuisson » qui rappellent un peu ceux de l’Honor 70. Ils ressortent de quelques millimètres du châssis, ce qui peut donner un smartphone un peu bancal quand il est posé sur le dos. Rien de bien dramatique, beaucoup de constructeurs tombent dans ce piège.

Sur les tranches, nous retrouvons les boutons physiques. Comme d’habitude, nous avons les touches de volume à gauche et le bouton power à droite. Une particularité OnePlus à laquelle il faut s’adapter, tous les boutons étant traditionnellement à droite chez les autres constructeurs.

Pas de touche coulissante pour le mode silencieux, ce qui est un peu dommage. Elle est bien pratique quand elle est là.

On remarque que le bouton d’allumage fait aussi office de capteur d’empreintes. Un placement judicieux, étant donné qu’il est naturel (on pose le pouce par réflexe dessus en saisissant le téléphone). Le capteur fonctionne parfaitement et peut-être couplé à un outil de reconnaissance faciale, lui aussi efficace. Nous n’avons eu aucun souci de déverrouillage pendant notre semaine de test.

Sur la tranche inférieure, on note le port USB Type-C traditionnel mais aussi un port Jack 3.5 mm qu’on a plus l’habitude de voir en 2023. Une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent encore des casques filaires sur leur téléphone. On sait qu’il reste des irréductibles.

Concernant la partie écran, OnePlus nous offre une immense dalle plate de 6,7 pouces, un format confortable pour consommer du contenu. On apprécie les bords fins et un ratio écran/façade très élevé, à plus de 90%. Le poinçon, quant à lui, est situé au centre et abrite un capteur de 16 mégapixels.

Même si en mains, le OnePlus Nord CE 3 Lite impressionne moins qu’un haut de gamme, il reste un smartphone aux finitions très correctes pour son prix. Sa conception en plastique trahit son placement tarifaire, mais l’illusion fonctionne dans une certaine mesure et nous n’avons pas quelque chose de « cheap ». Sur ce point, OnePlus réussit son coup. Reste à voir s’il en est de même sur la partie technique.

Un écran LCD bien calibré

A ce tarif, il ne faut pas s’attendre à ce que le OnePlus Nord CE 3 Lite soit équipé d’un écran AMOLED. La dalle fait en effet partie des quelques concessions faites par le constructeur pour son produit. Nous avons donc un écran IPS LCD de 6,72 pouces d’une définition de 2400 x 1080 pixels. Petite surprise, il est doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Appréciable, puisque certains smartphones de cette gamme de prix se contentent du 90 Hz. Dans les faits, cela signifie que nous avons une image beaucoup plus fluide et donc agréable à l’utilisation.

Nous avons analysé la dalle à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont bons. LCD oblige, nous n’avons pas un contraste infini comme sur une dalle AMOLED, mais le Nord CE 3 Lite se débrouille bien. Nos mesures affichent un contraste de 1500 : 1, ce qui est très correct et permet d’afficher de nombreuses nuances de gris. Appréciable en jeu ou en vidéo.

La luminosité maximale est également une bonne surprise, puisqu’on atteint les 600 cd/m². Cela signifie que l’écran reste lisible, même dehors par jour de grand soleil. Cependant, la température des couleurs représente un point faible, puisque nous avons mesuré 7200K, soit bien au-dessus des 6500K de la norme vidéo. Sur un affichage blanc, le OnePlus Nord CE 3 Lite tire un peu vers le bleu. Rien de bien dramatique, étant donné qu’il est possible de baisser cette température dans les paramètres. La réduire de 25% arrange considérablement les choses.

Enfin, précisons que le OnePlus Nord CE 3 Lite dispose de deux modes de couleurs, un mode Couleurs Vives et Naturelles. Les deux sont très corrects. Le premier affiche un Delta E moyen à 3, avec des couleurs primaires exagérées afin d’obtenir un effet « whaou » à l’image. Le mode couleurs naturelles affiche un Delta E moyen à 2,2, donc très respectueux. C’est celui-ci qu’il faudra choisir pour regarder ses photos. Bref, OnePlus nous offre un écran bien calibré. Très appréciable, surtout à ce tarif.

Concernant la partie audio, le tableau est moins brillant. Le smartphone offre un son très déséquilibré (le haut-parleur au-dessus de l’écran étant moins puissant que celui sur la tranche inférieure). Le son en lui-même ne convainc pas non plus, manquant cruellement au niveau des médiums et des bas-médiums. Cela donne des voix nasillardes et une écoute de musique désagréable. Bref, ce n’est pas une réussite, même en prenant en compte son petit format.

Un processeur modeste, mais suffisant pour un usage basique

Le OnePlus Nord CE 3 Lite est équipé d’un processeur d’entrée de gamme, le Qualcomm Snapdragon 695. Un SoC modeste qui peut s’appuyer sur 8 Go de RAM. Avec ce choix, OnePlus propose un smartphone fait pour les tâches basiques et suffisamment performant pour ne pas subir de ralentissements.

Pari réussi, puisqu’à l’utilisation, le Snapdragon 695 remplit parfaitement son contrat. Dans les menus, nous avons un SoC fluide et nous n’avons constaté que de très rares ralentissements. De plus, ces derniers n’arrivent qu’au moment où beaucoup d’applications sont ouvertes. Bref, c’est un SoC adapté à un usage simple.

Nous avons effectué notre batterie de benchmarks et les résultats obtenus ne surprennent pas, avec des scores qui placent le OnePlus CE 3 Lite au-dessus de l’Oppo Reno 8 (MediaTek Dimensity 1300) ou au coude à coude avec l'Honor 70 et le Nothing Phone 1 (tous deux sous Snapdragon 778 G+). Avec ce produit, la série 6 de Qualcomm montre son efficacité.

S’il est possible d’utiliser sereinement son CE 3 Lite, on sent rapidement ses limites lorsqu’on lance des jeux. Genshin Impact ou Summoner War Chronicles fonctionnent de manière fluide à 30 images par seconde, mais il faut prendre garde à laisser les graphismes au minimum. En revanche, on note un SoC qui ne chauffe pratiquement pas. Une bonne chose.

Enfin, signalons que le OnePlus Nord CE 3 Lite est équipé d’Android 13 avec Oxygen OS 13.1. Si vous lisez régulièrement nos tests, vous savez que nous apprécions énormément cette surcouche. Elle mise sur la personnalisation à l’extrême et ajoute quelques petites choses sympathiques, comme le Shelf, une sorte de tableau de bord bien pratique. Oxygen OS est toujours aussi plaisant à utiliser. Une réussite.

Une excellente autonomie et une charge rapide vraiment rapide

L’autonomie est l’un des points forts de ce OnePlus Nord CE 3 Lite, qui peut compter sur une batterie de 5000 mAh. D’ailleurs, le constructeur met ce point en avant pour sa promo. A raison. En utilisant le téléphone de manière « classique » (un peu de photo, de jeu, de navigation Internet ou de réseau sociaux), on tombe entre 40 et 50 % de batterie au moment du coucher. C’est bien, surtout quand on prend en compte que nous avons une dalle LCD. Notre OnePlus peut tenir deux jours en faisant quelques efforts.

Le Nord CE 3 Lite est compatible avec la recharge rapide SuperVOOC de 67 Watts. Le chargeur adéquat est fourni dans la boîte, donc pas besoin de s’en procurer un à côté. La charge rapide fait des merveilles ; nous avons constaté que nous avions récupéré 70% de batterie en à peine 20 minutes. Pour réalimenter son téléphone de 0 à 100%, il faut 43 minutes. C’est bien.

Une partie photo perfectible

Si l’autonomie est l’un des gros arguments de OnePlus pour son CE 3 Lite, l’autre concerne la photo, qui se veut très soignée pour son prix. Pour cela, il peut compter sur son capteur principal de 108 mégapixels (f/1.7), accompagné par un capteur macro de 2 mégapixels (f/3.3) ainsi que par un capteur de profondeur aussi de 2 mégapixels (f/2.4).

Le capteur principal, même s’il donne des clichés précis avec un bon piqué, peine à convaincre. Cela est dû à une gestion assez hasardeuse des couleurs et des contrastes. Même quand la lumière vient à manquer, les photos à l’extérieur donnent souvent l’impression d’être surexposées. Un souci qui vient de l'ouverture du capteur, mais aussi du traitement de l'image.

Un défaut qui disparaît sur les photos prises en intérieur. Le capteur a le mérite de se montrer très réactif, idéal pour prendre des clichés de sujets constamment en mouvement comme les enfants ou les animaux.

Pas de grand-angle sur le CE 3 Lite, mais un zoom (numérique) pouvant aller jusqu’à X6. Le résultat est encore exploitable à X3, mais il devient médiocre ensuite. Il faudra oublier le fait de capturer certains détails sur un monument, par exemple.

Les photos en gros plan ne font pas non plus d’étincelles, peu aidées par un capteur de 2 mégapixels. Des résultats peu précis et pas vraiment réussis.

Le mode nuit, pour sa part, est la petite surprise de OnePlus. Si nous sommes évidemment loin des cadors du marché (Pixel 7 Pro ou encore Galaxy S23 Ultra), nous avons des résultats corrects qui viennent améliorer l’image tout en gardant la pénombre intacte.

Dans les faits, nous n’avons pas une partie photo catastrophique, mais nous en espérions tout de même beaucoup plus. OnePlus a toujours peiné sur ce segment et il était audacieux de miser dessus. Un tort.