Xiaomi 17 Ultra : le partenariat avec Leica franchit un cap majeur pour réinventer les standards de la photo mobile

C’est officiel : Xiaomi a dévoilé la date de lancement de son prochain fleuron, le Xiaomi 17 Ultra. Alors que la gamme à laquelle il appartient marque déjà une rupture importante par rapport aux générations précédentes, ce modèle Ultra s’annonce révolutionnaire sur un aspect en particulier : la photo.

En septembre dernier, Xiaomi a officialisé sa nouvelle série de smartphones haut de gamme : les Xiaomi 17. Ce que l’on peut en dire, c’est que la marque chinoise s’est surpassée : elle a creusé un véritable fossé entre ses Xiaomi 15 et ses Xiaomi 17 en introduisant de nombreuses innovations majeures à bien des égards.

En sautant volontairement le 16 pour rattraper les iPhone 17 sur la numérotation, le message renvoyé par Xiaomi est limpide : la firme entend clairement rivaliser avec Apple. Les Xiaomi 17, 17 Pro et 17 Pro Max sont donc sortis en Chine il y a quelques mois, mais un modèle manque toujours à l’appel, le plus ambitieux : le Xiaomi 17 Ultra. Plus pour très longtemps toutefois.

Xiaomi veut redéfinir les standards de la photographie mobile avec son Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

C’est sur le réseau social Weibo que l’entreprise a officialisé lundi dernier sa date de lancement en Chine : ce sera le 25 décembre, lors d’une conférence spéciale. Le Xiaomi 17 Ultra devrait incarner le premium du haut de gamme. Si le Xiaomi 17 Pro Max présente déjà une fiche technique aux petits oignons, c’est sur le volet photo que le futur fleuron de la marque se démarquera.

Dans cette même publication (actuellement épinglée), Xiaomi a en effet partagé une image qui met en avant son logo, ainsi que celui de Leica, l’expert allemand de l’optique. La photo accompagne la légende suivante : « Le partenariat stratégique entre Xiaomi et Leica dans le domaine de l’imagerie est renforcé ». Ici on parle en effet d’un « nouveau modèle de co-création stratégique ». La marque poursuit en mettant en lumière le système optique du téléobjectif qui offrira, selon elle, « une qualité d'image nocturne

révolutionnaire, marquant une avancée majeure dans la photographie mobile ».

Lors de la conférence du 25 décembre, Lei Jun, le fondateur de Xiaomi, présentera lui-même le futur flagship de sa marque. Voici les points clés de la partie photo :

Son impressionnant capteur photo d’un pouce, qui avait déjà fuité en octobre, optimisé pour des clichés nets, même en conditions de très faible luminosité

Un téléobjectif de 200 MP

Et surtout une certification exclusive : Jun confirme qu’il s’agit du tout premier smartphone certifié Leica APO (ce qui fait référence à des optiques de correction apochromatique). Pour faire simple, cette technologie réduit les défauts de couleurs (aberrations chromatiques), améliore la qualité de l’image et permet un zoom optique continu allant de 75 mm à 100 mm.

Xiaomi 17 Ultra : la marque promet une fiche technique impressionnante

Mais avec le Xiaomi 17 Ultra, la marque ne mise pas que sur la photo : elle soigne également son design et son ergonomie. Ses 8,29 mm d’épaisseur en font le smartphone « Ultra » le plus fin de l’histoire de la marque. Il est également équipé d’un écran plat 2D aux bords arrondis et intègre un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons pour plus de réactivité. Côté coloris, une nouvelle teinte baptisée Starry Green fait son apparition avec le Xiaomi 17 Ultra.

Le Xiaomi 17 Ultra tourne sous HyperOS 3, la surcouche de Xiaomi basée sur Android 16 et embarque la toute dernière puce haut de gamme de Qualcomm : le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le futur flagship de Xiaomi est également doté de la technologie Ultrawide et certifié IP68.