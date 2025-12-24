Le prix du forfait B&YOU Pure Fibre va augmenter, voici son nouveau tarif

Bouygues Telecom annonce aux titulaires du forfait B&YOU Pure Fibre que le montant de leur abonnement va augmenter. Et sans aucune compensation. La hausse est prévue le 5 janvier 2026. Elle intervient un peu plus d’un an après le lancement de l’offre, en novembre 2024. Heureusement, la concurrence est là.

En novembre 2024, Bouygues Telecom annonçait une nouvelle offre : B&YOU Pure Fibre. L’intérêt de cette formule était relativement simple : l’abonné ne paie pas pour des services dont il n’a pas l’usage. Le bouquet avec plus de 100 chaines, le décodeur numérique, la ligne téléphonique, etc. Avec une télévision connectée récente ou une console de jeu vidéo type PS5 et Xbox Series X, vous pouvez certainement vous passez d’une grande partie des services proposés par un forfait triple play classique. C’était d’ailleurs le constat de l’opérateur lors du lancement : 22 % des foyers français n’allument jamais le décodeur et 84 % n’utilisent pas plus le téléphone.

Dans cette offre, vous retrouvez donc un routeur modem compatible fibre optique. La connexion Internet est très rapide : jusqu’à 8 Gb/s sur la voie descendante et jusqu’à 1 Gb/s sur la voie montante. Télécharger un gros sur la PS5 devient donc très facile. Le modem est également compatible WiFi 7 (nouveauté d'avril 2025 offerte alors sans surcout), pour un réseau domestique solide et performant. Au lancement, l’offre est commercialisée 23,99 euros par mois, ce qui parait correct.

L'abonnement B&YOU Pure Fibre augmente déjà

14 mois plus tard, Bouygues Telecom annonce, par courrier, que le prix de B&YOU Pure Fibre va « évoluer » à la hausse. Le 5 janvier 2026, le tarif de l’abonnement va passer à 24,99 euros. Cela représente seulement un euro de plus par mois (ou 12 euros sur l’année). Mais cela équivaut à 4 % d’augmentation. C’est quatre fois plus que le taux d’inflation attendue pour 2025, lequel devrait s’élever à 0,9 % selon la Banque de France. En outre, il n’y a aucune compensation commerciale prévue pour arrondir les angles. C’est dommage.

En passant à 25 euros par mois, l’offre B&YOU Pure Fibre reste intéressante, mais elle est moins compétitive qu’avant. En face, Sosh propose une offre similaire à un prix identique. Mais Sosh, c’est Orange. Et Orange, c’est le réseau fibre le plus fiable et le plus étendu (mais si ce n’est pas forcément le plus rapide selon nPerf). Et Free est désormais moins cher, puisque la Freebox Pop S est commercialisée 23,90 euros. En outre, le répéteur WiFi, bien pratique, n’est pas payant : il est gratuit (alors qu’il est vendu 4 euros par mois par Bouygues Telecom). Chez SFR, il existe une offre RED équivalente (sans décodeur, mais avec 35 chaines offertes, ainsi que les appels fixes). Pour une connexion fibre correcte (mais sans plus), comptez 23 euros par mois.