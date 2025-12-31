Les vidéos générées par IA envahissent YouTube et génèrent des milliards de vues

Il devient de plus en plus difficile d'échapper au contenu généré par IA sur Internet, et encore plus sur YouTube. Selon une récente étude, un Shorts sur cinq disponible sur la plateforme a été entièrement créé grâce à l'intelligence artificielle. Ce qui ne les empêche pas de rencontre un succès monstre.

On s'accordement probablement à dire que le mot de l'année de 2025 est “slop”, ce terme qui désigne les contenus générés par IA, n'ayant pas particulièrement de sens et généralement associé au brainrot, ces contenus qui font “fondre le cerveau”. Depuis la démocratisation des outils de création de vidéos par intelligence artificielle, Sora en tête, nos fils d'actualité sont plus ou moins envahis par l'IA slop.

Si aucun réseau social n'est épargné, YouTube est sans doute l'un des plus gros hébergeurs de ce type de contenu, et ce, pour une raison simple : la plateforme rémunère ses créateurs, rendant l'IA slop particulièrement rentable pour peu qu'il trouve son public. Une étude de Kapwing, relayée par nos confrères de Numerama, a voulu quantifier le phénomène. Et la conclusion est sans appel : YouTube est désormais inondé par l'IA slop.

Sur le même sujet – Shorts : vous confondez ces deux boutons constamment ? YouTube les fusionne pour clarifier l’interface

Ça y est, les YouTube Shorts sont envahis d'IA slop

Kapwing a donc décidé se créer un compte vierge sur la plateforme de streaming, afin d'avoir accès à un fil d'actualité qui n'est pas influencé par l'algorithme et les habitudes de visionnage de l'utilisateur. Il n'a fallu visionner que 16 Shorts pour tomber sur une vidéo générée par IA. Après 500 vidéos, 104 d'entre elles étaient artificielles, soit une sur cinq. Kapwing a alors décidé d'analyser les 15 000 plus grosses chaînes du monde pour obtenir une vision plus globale du phénomène.

Elles sont encore relativement peu nombreuses à reposer entièrement sur l'IA, seulement 278 ne proposent aucun contenu créé par un humain. Néanmoins, leur compteur de vues s'affole. Au total, Kapwing a comptabilisé 63 milliards de vues pour 221 millions d'abonnés sur du contenu uniquement généré par IA. On estime que ces derniers ont généré pas moins de 117 milliards de dollars de chiffre d'affaires.

Source : Kapwing