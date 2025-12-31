Ce robot de cuisine Ninja 3-en-1 est à prix sacrifié, c’est le mixeur qu’il manque à votre cuisine !

Vous connaissez probablement Ninja pour ses airfryers au rapport qualité-prix imbattable. Le géant américain toute une gamme d'appareils de cuisine qui facilitent la vie. Si vous cherchez un mixeur ultra puissant à prix cassé, ce bon plan est fait pour vous. Ce robot 3-en-1 normalement en vente à 199,99 € passe à seulement 123,49 € avec le code PHONANDROIDBFN5 !

Cuisiner n’est pas toujours une partie de plaisir, surtout lorsqu’on n’a pas les bons équipements. Ninja propose une gamme complète d’appareils qui vous facilitent la tâche. Et bonne nouvelle, vous pouvez profiter en ce moment de belles chutes de prix pour vous équiper à prix cassé.

Le robot de cuisine 3-en-1 doté de la technologie Auto-iQ est en promotion. Habituellement en vente à 199,99 €, le géant américain le propose à 129,99 € seulement. C’est actuellement son prix le plus bas, mais ça n’est pas tout ! Avec le code PHONANDROIDBFN5, son prix baisse encore plus pour passer à 123,49 € ! Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard !

Pourquoi craquer pour ce robot multifonction Ninja ?

Le robot de cuisine Ninja BN800EU est un appareil polyvalent qui permet de faire aussi bien des boissons que des pâtes à pain ou des tartinades.

Il est fourni avec 3 bols différents pour s’adapter au mieux à vos envies. Avec le grand bol de 1,8 L, vous pouvez hacher, trancher, râper, mélanger ou encore de faire de la purée sans effort.

Un autre bol plus grand de 2,1 L vous donne la possibilité de faire mixer vos aliments. C’est un blender grande capacité idéal pour faire des sauces, des soupes ou même des jus et des cocktails pour toute la famille. Enfin, un gobelet individuel de 700 ml vous permet de préparer vos smoothies en toute simplicité. Grâce aux lames en acier inoxydable et au puissant moteur de 1200 W, le contenu est lisse et onctueux. Enfin, les 5 programmes Auto-iQ vous permet d’obtenir un résultat optimal en appuyant sur un simple bouton.