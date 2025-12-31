Bon plan Google Pixel Buds Pro 2 : cette réduction de -40% fait chuter le prix des excellents écouteurs !

L’année se termine dans quelques heures et pour fêter l’arrivée de la suivante, Amazon brade les Pixel Buds Pro 2. Normalement en vente à 249 €, les écouteurs haut de gamme de Google passent exceptionnellement à 149,99 €. C’est un excellent prix pour des écouteurs avec ces caractéristiques !

Vous souhaitez acheter de nouveaux écouteurs haut de gamme et attendez une promotion pour vous faire plaisir ? Les Google Pixel Buds Pro 2 sont actuellement à prix cassé sur Amazon.

Ces écouteurs sans fil qui cumulent les bons points sont habituellement en vente à 249 € mais le géant du e-commerce les affichent à seulement 149,99 €. Si vous voulez vous offrir un modèle confortable, avec une excellente autonomie et une réduction de bruit active sans faute, ce bon plan est fait pour vous !

Quelles sont les caractéristiques des Google Pixel Buds Pro 2 ?

Avec ses caractéristiques avancées, Les Pixel Buds Pro 2 viennent directement concurrencer les modèles haut de gamme de Samsung et d’Apple. À la fois légers, compacts et confortables, ils ne manquent pas d’atouts.

En effet, ils sont équipés d’un astucieux système de stabilisateur rotatif qui vous permet d’ajuster le niveau de maintien dans vos oreilles en fonction de vos besoins. Vous pouvez ainsi augmenter le maintien quand vous faites du sport et le déserrer quand vous souhaitez pour profiter d’un confort longue durée. Autre point fort pour les amateurs de sport. Et comme ils sont certifiés IP54, ils résistent donc à la pluie, à la transpiration et à la poussière.

Cette seconde génération d’écouteurs haut de gamme de Google embarque la puissante puce Sensor A1 dopée à l’intelligence artificielle. Elle permet notamment d’obtenir une suppression active du bruit deux fois plus performante que sur la précédente version. En plus, la technologie Silent Seal 2.0 permet d’adapter en temps réal la réduction de bruit en fonction de votre environnement.

Côté son, chaque écouteur est équipé d’un haut-parleur dynamique de 11 mm. L’expérience audio est à la fois précise, riche et profonde. Et pour un rendu plus immersif, vous pouvez activer le son spatialisé avec le suivi des mouvements de la tête. En ce qui concernent l’autonomie, elle s’avère excellente avec 8 heures d’utilisation avec la réduction de bruit activée, et 12 heures sans. Et avec la batterie du boitier, vous obtenez un total de 30 heures d’écoute avec la RBA et 48 heures sans.