Oppo Find X3 Neo pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Le Oppo Find X 3 Neo est la variante plus accessible du X3 Pro. Cela dit, le smartphone propose une fiche technique de haut vol. Il est possible d'acheter le terminal auprès de plusieurs marchands en ligne. Ensemble, on fait le point sur les meilleures offres qui permettent de l'acheter au meilleur prix en 2021.

💰Où acheter le Oppo Find X3 Neo au prix le moins cher ?

Tout comme le Find X3 Pro, le nouveau smartphone d'Oppo, le Find X3 Neo est disponible à l'achat en France. Amazon, Boulanger, Cdiscount mais aussi la Fnac et Darty le proposent au prix de 799 €. Placé sur le segment des smartphones haut de gamme, propose de beaux argument. Il se place comme concurrent direct d'autres modèles tels que le OnePlus 9 ou bien encore le Xiaomi Mi 11 ou bien même le Galaxy S21 de Samsung.

La FNAC vous fait bénéficier d’une remise de 100€ TTC sur l'Oppo Find X3 Neo, en choisissant le retrait en magasin lors de votre achat. Offre valable uniquement pour les produits expédiés et vendus par Fnac.com dans la limite des stocks.

Du coté de Darty et Boulanger, une remise de 100 euro est également proposée jusqu'au 26 avril 2021. Cela dit, l'offre est valable seulement pour un achat en ligne avec retrait en magasin et pour la reprise de votre ancien téléphone. Boulanger propose aussi jusqu'au 13 avril 2021 10% de la valeur du smartphone soit 79,90 € reversés sur votre compte fidélité.

⚙Quelle est la fiche technique de l'Oppo Find X3 Neo

La fiche technique de ce smartphone n'a pratiquement rien à envier à celles de smartphones que l'on trouve à plus de 1000 euros. Le terminal arbore un écran de 6,55 pouces avec un affichage AMOLED avec taux de rafraichissement 90 Hz. Définition Full HD+ pour une résolution de 402 pixels par pouces.

Ce qui est confortable dans 99,9 % dans des usages. La luminosité annoncée est de 500 nits au quotidien et 1000 nits en mode automatique sous le soleil. La dalle est évidemment compatible HDR10+. Et la fréquence d’échantillonnage est de 180 Hz. Pour le reste, on retrouve un processeur Snapdragon 865, le SoC du Find X2 Pro. À cela s’ajoute 12 Go de RAM, ce qui est très confortable. 256 Go de stockage.

Son autonomie est confiée à une batterie de 4 500 mAh. Le smartphone est bien évidemment compatible SuperVOOC 2.0, la fameuse technologie de charge rapide d’Oppo qui offre une puissance de 65 watts. Enfin, pour la partie photo, on retrouve un quadruple capteur qui se compose de la sorte : 50 MP f/1.8, autofocus omnidirectionnel, stabilisation optique, 16 MP f/2.2, objectif ultra-grand angle 123°, 13 MP f/2.4, zoom optique 2x, hybride 5x, numérique 20x, 5 MP f/2.4, macro avec Video 4K à 60 images par seconde et ralenti 240 images par seconde en 720p.

Oppo Find X3 Neo Dimensions 159,9 x 72,5 x 7,99 mm Poids 184 grammes Ecran 6,55 pouces OLED (20:9)

FHD+ (résolution 402 ppi)

taux de rafraichissement 90 Hz

fréquence d'échantillonnage 180 Hz

HDR10+ Chipset Qualcomm Snapdragon 865 (7nm) OS Android 11 + ColorOS 11.1 RAM 12 Go Stockage 256 Go microSD non Capteur principal 50 MP f/1.8, autofocus omnidirectionnel, stabilisation optique

16 MP f/2.2, objectif ultra-grand angle 123°

13 MP f/2.4, zoom optique 2x, hybride 5x, numérique 20x

5 MP f/2.4, macro

Video 4K à 60 images par seconde

Ralenti 240 images par seconde en 720p

Capteur secondaire 32 MP f/2.4 Batterie 4500 mAh (2x 2250 mAh)

Charge rapide Super VOOC 2.0 65W 5G Oui Connectivité WiFi 6

Bluetooth 5.2

NFC Audio Double haut-parleur

Pas de port jack 3,5 mm

Certification Dolby Atmos Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau résistant aux éclaboussures

