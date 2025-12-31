Stranger Things saison 5 enchaîne les records alors même que l’épisode final n’a pas encore été diffusé

Entre une attente interminable et un calendrier de sortie fragmenté, Netflix a mis la patience des fans de Stranger Things à rude épreuve. Pourtant, le succès est au rendez-vous : les audiences explosent et ce n'est pas encore fini… il reste un ultime épisode.

Netflix n’est pas tendre avec les fans de Stranger Things : après plus de trois ans d’attente, la plateforme de streaming a finalement échelonné la sortie de l’ultime saison. Mais si elle s’amuse à les torturer avec ce calendrier, les téléspectateurs sont au rendez-vous – à tel point que leur enthousiasme a temporairement été fatal pour le service.

Mais ce faux départ n’a pas entaché la réputation de la série, qui a fait un retour fracassant : les audiences de la saison 5 ont battu plusieurs records et pourraient encore en battre un après la diffusion de l’ultime final.

La saison 5 de Stranger Things enchaîne les records d’audience sur Netflix

Sur les réseaux, la communauté surinvestie de la série phénomène mondial est en ébullition : depuis le début de la diffusion de la saison 5, les théories, les mèmes, les parodies musicales priant Vecna de ne pas tuer Steve ou Dustin, ou encore les analyses qui relèvent les incohérences inondent.

Cette effervescence se traduit directement dans les chiffres d’audiences. Les records sur Netflix s’enchaînent et les statistiques sont vertigineuses : portée par la sortie du volume 2 – qui s’est hissé au sommet des programmes les plus visionnés de la journée –, la plateforme a enregistré le meilleur Noël de son histoire. Comme le rappelle Comicbook.com, la partie 2 affiche déjà 34,5 millions de vues et 284,8 millions d’heures de visionnage.

D’ici la fin de la période de comptabilisation – 90 jours – et avec la diffusion de l’épisode final, la saison 5 de Stranger Things pourrait bien détrôner sa prédécesseure et Adolescence pour devenir la deuxième saison de série anglophone la plus vue sur Netflix. Toutefois, pour atteindre le titre de saison la plus visionnée de toute l’histoire du service, deux mastodontes se dressent sur son chemin : la saison 1 de Mercredi cumule plus de 252 millions de « vues » ; quant à la saison 1 de Squid Game, elle totalise plus de 265 millions de vues.

Même si la saison 5 ne bat pas ces records, avec ses plus de 59,6 millions de vues en cinq jours elle détient déjà celui de la plus grosse semaine de lancement jamais enregistrée pour une série anglophone. Rendez-vous cette nuit (très tard) ou demain matin (très tôt), puisque l’épisode final de Stranger Things sera diffusé sur Netflix jeudi 1er janvier à 2 h (heure française). Et si vous trépignez d’impatience, voici la bande annonce de la finale.