Il commande une RTX 5080 à 1200 dollars et reçoit une pile de cailloux (mais l’histoire se finit bien)

Encore un acheteur malchanceux d'une carte graphique payée à prix d'or. Cette fois, notre protagoniste a reçu une boîte remplie de cailloux. Heureusement pour lui, c'est justement cette mauvaise surprise qui lui a permis de résoudre l'affaire.

On a déjà vu, par le passé, des commandes matériel pour PC, ou simplement des appareils électroniques onéreux très mal se passer. L'utilisateur achète son produit, attend avec impatience que celui-ci soit livré et à la réception, surprise : la boîte contient tout autre chose que ce qui était prévu. Que ce soit un iPhone remplacé par une copie ridicule ou simplement de quoi remplir la boîte, les exemples sont nombreux. D'autant plus avec les cartes graphiques.

En 2021, alors que la pénurie de GPU est à son apogée, l'attente est particulièrement longue et les arnaqueurs n'hésitent pas à en profiter pour récupérer des produits vendus alors extrêmement cher. 4 ans plus tard, la combine existe toujours. Un certain GnarDead en a été victime et a décidé de raconter sa mésaventure sur Reddit. À la différence que son histoire se termine bien.

Sur le même sujet – Il reçoit un faux iPhone 15 Pro Max par la poste, c’était un smartphone Android déguisé !

Il reçoit des cailloux à la place de sa RTX 5080

Tout commence lorsque l'internaute fait l'acquisition d'une Asus Tuf Gaming RTX 5080 auprès du revendeur américain Best Buy. Après quelques jours, le Saint Graal arrive à domicile mais plutôt que de contenir une carte graphique, la boîte renfermait une grosse pile de cailloux. L'utilisateur pense alors s'être fait arnaqué 1200 dollars, le prix du GPU, mais décide tout de même de contacter Best Buy, sans grand espoir.

L'entreprise lui répond alors, après seulement 7 minutes d'enquête, qu'il est impossible de le rembourser. Mais GnarDead ne se démonte pas et dépose plainte dans un magasin de l'enseigne, ainsi qu'auprès de la justice et la police. Finalement, le coupable a été retrouvé, ou plutôt localisé dans la chaîne de livraison. Il s'agirait d'un livreur FedEx qui se soit servi en toute tranquillité dans le colis. Les preuves présentées, Best Buy a accepté de rembourser l'utilisateur lésé, qui a pu racheter une carte graphique au même prix.

Source : Reddit