En mars, Oppo a présenté la série Find X3. Elle est composée de trois modèles : le Pro, le Neo et le Lite. Si l’ainé de la fratrie brille par son design léché et ses deux capteurs développés avec Sony, le cadet en est peut-être la meilleure surprise. Doté d’une plate-forme technique haut de gamme et d’un prix abordable, il surprend par son positionnement suffisamment agressif pour aller chercher OnePlus et Xiaomi. Est-ce le flagship killer d’Oppo ? Réponse dans ce test.

Mi-mars, Oppo a renouvelé son offre premium avec trois smartphones. Le premier est le Find X3 Pro avec son dos en verre brossé incurvé de toute beauté et ses deux capteurs Sony 50 mégapixels qui réalisent de très beaux clichés. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes et sur notre chaîne YouTube le test complet de ce flagship qui remplace le Find X2 Pro de 2020. Le deuxième est le Find X3 Lite, un smartphone qui reprend le positionnement du Find X2 Lite et du Reno4. Le dernier est le Find X3 Neo (aussi appelé Reno5 Pro+ en Chine), sujet de cet article.

Si le Find X2 Pro a émoustillé notre curiosité à l’occasion de son lancement, c’est le Find X3 Neo qui nous a le plus attiré. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D’abord, il reprend le positionnement tarifaire de son prédécesseur, sous la barre des 800 euros. Ensuite, il s’inspire plus largement des atours de son grand frère, le X3 Pro, notamment sur la partie photographique. Enfin, il rehausse considérablement son ambition en termes de performance avec une plate-forme 5G haut de gamme.

Nous avons parfois reproché à Oppo d’être prudent dans son positionnement, voire conservateur. Le Find X2 Neo et le Reno4 Pro, dont vous pouvez retrouver les tests dans nos colonnes, en sont de bons exemples. Ce sont deux smartphones milieu de gamme premium positionnés entre 700 et 800 euros. À ce prix, OnePlus offre de vraies flagships, tout simplement. Nous avions hâte de savoir ce que Oppo répondrait à cela. Le Find X3 Neo est-il le flagship killer d’Oppo ? Nous allons tout vous dire dans ce test complet.

Fiche technique

Oppo Find X3 Neo Dimensions 159,9 x 72,5 x 7,99 mm Poids 184 grammes Ecran 6,55 pouces OLED (20:9)

FHD+ (résolution 402 ppi)

taux de rafraichissement 90 Hz

fréquence d'échantillonnage 180 Hz

HDR10+ Chipset Qualcomm Snapdragon 865 (7nm) OS Android 11 + ColorOS 11.1 RAM 12 Go Stockage 256 Go microSD non Capteur principal 50 MP f/1.8, autofocus omnidirectionnel, stabilisation optique

16 MP f/2.2, objectif ultra-grand angle 123°

13 MP f/2.4, zoom optique 2x, hybride 5x, numérique 20x

5 MP f/2.4, macro

Video 4K à 60 images par seconde

Ralenti 240 images par seconde en 720p

Capteur secondaire 32 MP f/2.4 Batterie 4500 mAh (2x 2250 mAh)

Charge rapide Super VOOC 2.0 65W 5G Oui Connectivité WiFi 6

Bluetooth 5.2

NFC Audio Double haut-parleur

Pas de port jack 3,5 mm

Certification Dolby Atmos Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau résistant aux éclaboussures

Prix et disponibilité

Le Find X3 Neo est sorti en mars au mois de mars 2021. Il est donc disponible dans les magasins spécialisés, chez certaines enseignes de la grande distribution, ainsi que chez les opérateurs (le trio Bouygues Telecom, SFR et Orange).

Le prix public conseillé du Find X3 Neo est le même que celui du Reno4 Pro, soit 799 euros. À ce prix, vous disposez du smartphone, d’un chargeur SuperVOOC 2.0 65 watts, d’un câble USB type-C, d’une coque en plastique souple transparente et d’une paire d’écouteurs compatibles USB type-C (les mêmes que ceux offerts par le Find X3 Pro).

Il n’existe qu’une seule version du Find X3 Neo en France. Elle est dotée de 12 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage, soit la même configuration que le Find X3 Pro.

Le Find X3 Neo est un concurrent de tous les smartphones haut de gamme de 2020, puisqu’il est doté de la même plate-forme. C’est également un concurrent du Mi 11 de Xiaomi, du Galaxy S21 de Samsung, du OnePlus 9 (version 12+256 Go), voire même le OnePlus 9 Pro, même si les performances de ces deux derniers sont un peu au-dessus (notamment au niveau graphique). Enfin, n’oublions pas le Poco F3 de Xiaomi qui offre une plate-forme proche, pour un prix deux fois moins élevé. Mais quelques atours manquent évidemment.

Design

Commençons donc ce test par un habituel tour du propriétaire. Le design du smartphone reprend les codes ergonomiques introduits l’année dernière dans les gammes premium de la marque. Nous retrouvons donc des matériaux nobles sur les deux faces du téléphone et les tranches. Il s’agit de Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière et de l’aluminium pour le châssis et trois tranches sur quatre. La quatrième, elle, est habillée d’un matériau qui semble être du verre.

Observons l’arrière du mobile. Vous pouvez y voir ici un habillage nacré très beau, avec des reflets bleus, roses, jaunes ou argentés selon l’orientation. C’est non seulement élégant, mais aussi doux au toucher. Et, cerise sur le gâteau, ce revêtement ne retient pas les traces de doigts. Notez que le téléphone existe aussi en noir : il conserve les mêmes propriétés, hormis les reflets colorés.

Nous retrouvons aussi cet imposant module photo protubérant, très à la mode en 2020 et 2021. Il est ici rectangulaire, comme beaucoup d’autres, et non carré comme celui du Find X3 Pro. Il intègre quatre optiques et un grand flash. Il n’y a pas de micro pour la prise de son, contrairement au Find X3 Pro. On ne peut pas tout avoir ! La plaque de verre est ici incurvée sur les bordures latérales.

Sur les tranches, nous retrouvons les mêmes éléments techniques que dans Find X3 Pro. Tout simplement. Haut-parleur principal, port USB type-C, tiroir double SIM et micro principal en bas. Contrôle du volume à droite. Micro secondaire pour la réduction de bruit active en haut, là où du verre nacré est visible. Bouton de mise en marche à gauche. Contrairement à celui du Find X3 Pro, le métal qui habille le Find X3 Neo n’est pas brillant, mais brossé. Une fois encore, c’est plus élégant.

En façade, nous retrouvons une grande dalle tactile entourée de bordures très fines. Comme le Find X3 Pro, le Find X3 Neo profite d’un écran incurvé (détail qui devient plutôt rare finalement, puisque Samsung arrête de les utiliser). C’est très qualitatif. Et cela réduit sensiblement la largeur du produit, pour une utilisation relativement facile à une main, tout en offrant un affichage confortable avec des bordures latérales réduites. Dans le coin supérieur gauche, vous retrouvez un poinçon pour le capteur selfie. Une position très classique.

Au global, le design du Find X3 Neo ressemble beaucoup à celui du Find X3 Pro. Très légèrement moins qualitatif quant à l’intégration du module photo, il profite de nombreux atouts, tout en restant sobre et facile à utiliser. Côté dimension, le Find X3 Neo est plus étroit, moins haut et très légèrement moins épais que le Find X3 Pro.

Écran

Entrons maintenant un peu plus dans le détail de l’écran. Sans grande surprise, nous retrouvons une dalle moins qualitative que celle du Find X3 Pro. Il s’agit même d’une dalle très similaire à celles du Reno4 Pro et du Find X2 Pro. Quelques ajustements ont eu lieu depuis un an. La principale différence visible est la taille de la dalle du X3 Neo, plus grande d’un demi-pouce en diagonale : 6,55 pouces contre 6,5.

Pour le reste, nous retrouvons une technologie d’affichage AMOLED avec taux de rafraichissement 90 Hz. Définition Full HD+ pour une résolution de 402 pixels par pouces. Ce qui est confortable dans 99,9 % dans des usages. La luminosité annoncée est de 500 nits au quotidien et 1000 nits en mode automatique sous le soleil. La dalle est évidemment compatible HDR10+. Et la fréquence d’échantillonnage est de 180 Hz. Soit le double du taux de rafraichissement, ce qui est assez classique.

Côté réglages, l’écran du Find X3 Neo propose deux modes colorimétriques, contre quatre dans le Find X3 Pro. Le premier est vif. Il affiche les couleurs selon le profil DCI-P3. C’est un mode que nous avons déjà croisé dans le Find X3 Pro. Il est paramétré par défaut au premier lancement du smartphone. Il accentue les contrastes par rapport à un mode classique. L’autre mode proposé dans le X3 Neo est doux. C’est un mode qui s’appuie sur l’échantillon colorimétrique sRGB. Les contrastes y sont moins accentués. Le Find X3 Neo ne profite donc pas des modes cinéma et éclatant du Find X3 Pro.

Notez également la présence d'un réglage qui permet de contre-balancer certains défauts de la dalle au niveau de la température globale (et nous verrons dans quelques instants que ce réglage est assez utile). Ce curseur, visible ci-dessus sur la capture de gauche, est un minimum requis que certains constructeurs ne proposent pas systématiquement. Nous attendons cependant de la part d’Oppo d’être un peu plus complets que le minimum requis.

Quelles sont les qualités de cette dalle sous le regard acéré de notre sonde ? Tout d’abord, nous avons relevé une bonne luminosité. La luminosité manuelle maximale dépasse les 500 cd/m² dans les deux modes proposés : 552 candélas en mode vif et 546 candélas en mode doux. En plein soleil et en mode automatique, la luminosité monte bien plus haut pour compenser l’afflux de lumière ambiante. Autre constat, les taux de contraste sont bien infinis.

Côté représentation des couleurs, la dalle est globalement assez froide. Et contrairement au Find X3 Pro, cette froideur est perceptible dans les deux modes d’affichage. Nous avons relevé une température moyenne qui dépasse les 7100° (alors que la mesure idéale se trouve plutôt autour des 6600°).

Le Delta E moyen est lui aussi plus élevé que les valeurs idéales : 3 points en mode doux et 3,7 points en mode vif. En mode doux, il y a davantage de couleurs dont le Delta E est supérieur à 2. Mais en mode vif, certaines couleurs affichent un Delta E supérieur à 6, ce qui n’est pas le cas en mode doux. Bleus, verts et violets sont très accentués.

Interface

Maintenant que l’écran est allumé, observons donc l’interface affichée. Nous retrouvons naturellement ColorOS aux commandes du Find X3 Neo. Cette version de la ROM est numérotée 11.1 et est basée sur Android 11. Il ne s’agit pas de la toute dernière version de ColorOS, encore réservée au Find X3 Pro. Il est toutefois fort probable que le X3 Neo en profite dans les prochains mois. En outre, les différences entre les deux sont négligeables.

ColorOS est devenue avec le temps (et beaucoup de travail itératif) l’une des meilleures ROM sous Android. Nous l’avons constaté avec le Find X3 Pro. Nous le confirmons une fois encore aujourd’hui avec le Find X3 Neo. Les bases de la navigation sont les mêmes qu’Android « stock » (écran d’accueil, tiroir d’application activé par défaut, zone de notification et de réglage rapide, flux d’actualité personnalisé, etc.).

Cette navigation classique est enrichie, comme toujours, des petits ajouts de ColorOS. La barre latérale intelligente, les fonds d’écran animés, les gestes avancés (pour prendre une capture d’écran, diviser l’affichage en deux zones, etc.), ou encore les paramètres de personnalisation du thème. Ces derniers sont l’une des grandes forces de ColorOS. Nous ne retrouvons pas ici les lancements rapides avec l’empreinte découverts avec le Find X3 Pro. Peut-être avec la mise à jour 11.2 ?

La suite Google est présente, bien sûr. Cette belle brochette est enrichie de quelques applications maison que nous avons appris à apprécier. Qu’il s’agisse des lecteurs vidéo et musical. Du gestionnaire de fichiers. D’Oppo Relax, fidèle ami des rédacteurs en manque de concentration. Ou de Clone Phone, bien pratique pour récupérer d’un seul coup des applications préinstallées sur un ancien smartphone.

Vous retrouvez aussi Espace de Jeux, qui offre quelques paramètres supplémentaires pour les amateurs de gaming (mais dont l’efficacité du mode performance n’est pas toujours probante). Il s’inspire de certains concurrents spécialisés (Asus et Lenovo pour ne pas les citer), mais il est évidemment bien plus léger. Nous retrouvons aussi Gestionnaire de téléphone pour optimiser certains réglages et effacer les fichiers inutiles. Le potentiel de cette boîte à outils est très intéressant. Mais, en l’état, elle reste anecdotique.

Comme avec le Find X3 Pro, les applications tierces préinstallées sont peu nombreuses : Facebook et Netflix. Pas de WhatsApp. Pas de Twitter. Pas de jeux en version d’essai. ColorOS a largement été nettoyé de tous ces logiciels parasites. C’est une très bonne chose. Pour deux raisons principales. Cela optimise l’espace alloué aux documents de l’utilisateur (Facebook, par exemple, pèse 145 Mo avant d’avoir été ouvert, ce n’est pas rien). Et cela fluidifie l’expérience.

Performances

Justement, parlons des performances offertes par le Find X3 Neo. Nous l’avons signalé précédemment, la plate-forme présente ici n’est pas forcément de « première jeunesse », puisqu’elle date de 2020. Mais, elle reste très puissante. Il s’agit du Snapdragon 865, le SoC du Find X2 Pro. À cela s’ajoute 12 Go de RAM, ce qui est très confortable. 256 Go de stockage. Et un écran Full HD+. Voici tous les éléments à prendre en compte pour calculer les performances du téléphone.

Regardons donc les chiffres obtenus avec les outils de benchmarks que nous utilisons habituellement. Premier arrêt : AnTuTu (dont le protocole de test a changé récemment). Notre meilleur score est 645000 points approximativement. Comparons ce chiffre avec celui du Find X2 Pro et du Find X3 Pro (qui profitent d’un SD865 et d’un SD888, mais qui disposent aussi d’un écran QHD+). Le Find X2 Pro ne dépassait pas les 600 000 points, tandis que le Find X3 Pro obtient des scores moins élevés en QHD+ et des scores plus élevés en FHD+. Le choix du Full HD+ semble être ici un choix de raison que nous approuvons.

Le test Geekbench nous apprend que les coeurs Kryo du Snapdragon 865 ne sont pas si différents des coeurs Kryo du Snapdragon 888. Face au Find X3 Pro, les scores du Find X3 Neo restent assez proches, à quelques dizaines de points, que ce soit en single-core ou en multi-core. Face au OnePlus 9, le Find X2 Neo offre des caractéristiques qui ne sont pas si éloignées. Bien au contraire. Et face au Find X2 Pro, nous observons une forte amélioration. Voilà du bon travail !

Observons maintenant le test 3DMark. Première bonne surprise avec Slingshot et Slingshot Extreme : le Find X3 Neo surpasse le test, comme les smartphones récents sous Snapdragon 888. Ce n’était pas le cas avec le Find X2 Pro, ni aucun téléphone doté d’un Snapdragon 865. Deuxième bonne surprise : le X3 Neo se défend bien sur WildLife. Il dépasse les 5000 points avec un framerate à 30 images par seconde environ.

Dernier arrêt : Wild Life Stress Test pour observer le comportement du téléphone quand il est soumis à la pression. Le Find X3 Neo offre la même stabilité que son grand frère, avec des baisses de performance autour des 30 % entre la meilleure et la pire boucle. Cette baisse de performance intervient quand le téléphone atteint les 43°C (contre 47°C pour le Find X3 Pro). Vous ressentez d’ailleurs cette chaleur aux deux coins supérieurs du mobile.

Cette limite est relativement « faible », car le smartphone atteint assez vite cette température et la chute donc rapide. Et jamais le téléphone ne parvient à baisser suffisamment sa température pour reprendre du poil de la bête. Cela veut dire que le Find X3 Neo en a sous le pied. Beaucoup même pour un smartphone milieu de gamme premium. Mais il est bloqué par une limite de température conservatrice qui va rapidement le brider.

Quand pourriez-vous être gêné ? Quand vous jouez à des jeux exigeants (type Genshin Impact) et que votre partie dure longtemps. Si vous jouez à des titres casual comme Candy Crush, si vous prenez des photos, si vous surfez, si vous regardez un film, vous n’éprouverez aucune gêne. Clairement. Car, une fois encore, le smartphone en a sous le pied. Et sur une courte durée, il absorbe la charge comme un grand. Retrouvez également ci-dessus les résultats de nos tests sur PC Mark. Tous nos résultats démontrent à quel point le Find X3 Neo profite d'une plate-forme puissante (bien plus que celle du Find X2 Neo).

Autonomie et recharge

Et qu’est ce que cela donne côté recharge ? Une question légitime, car le Snapdragon 865 ne consomme peut-être pas autant qu’un Snapdragon 888, mais il reste quand même gourmand. Il y a deux bonnes nouvelles. La première est la limite imposée au Snapdragon 865 qui fait entre autres baisser sa consommation. La seconde est l’augmentation de la capacité de la batterie, qui passe d’un maigrichon 4025 mAh dans le Find X2 Neo à un plus confortable 4500 mAh, comme dans le Find X3 Pro. Augmenter de 20 % la capacité tout en conservant une épaisseur maitrisée, voilà qui est remarquable !

Qu’est-ce que cela donne dans la réalité ? Deux réponses à cette question. La première concerne les gamers. Et la seconde s’adresse à tous les autres profils d’utilisateurs. Commençons donc avec les gamers. Nous avons deux façons de tester l’autonomie de la batterie en jeu : 3DMark Stress Test et Genshin Impact. Le premier nous apprend que 20 minutes de jeu en 3D font perdre 11 % de batterie. Soit une autonomie théorique de 3 heures en jeu. C’est mieux que la plupart des téléphones sous Snapdragon 888.

Continuons avec Genshin Impact. Nous avons effectué deux séances de 15 minutes. La première avec les graphismes par défaut (qualité moyenne, 30 images par seconde). La seconde avec les meilleurs graphismes offerts par le jeu (qualité très élevée, 60 images par seconde). Durant la première phase, nous avons perdu 5 % de batterie. Soit une autonomie théorique de 5 heures. C’est un score très honorable. Durant la seconde phase, nous avons perdu 8 % de batterie. Soit une autonomie théorique légèrement supérieure à 3 heures. C’est mieux que le Mi 11 et le Find X3 Pro, dans les deux cas.

Pour tous ceux qui ne jouent pas, nous estimons que l’autonomie du Find X3 Neo est comprise entre une journée et une journée et demie environ avec un usage mixte (réseaux sociaux, messagerie, streaming audio et vidéo, web, photographie, etc.). Tout dépend bien sûr de vos réglages (60 Hz ou 90 Hz, délai de mise en veille, réglage automatique de la luminosité, écouteurs sans fil ou filaires, etc.) et de votre usage. C’est une autonomie dans la bonne moyenne.

Une fois la batterie rechargée, vous devez lui redonner de l’énergie. Pour cela, le Find X3 Neo est bien évidemment compatible SuperVOOC 2.0, la fameuse technologie de charge rapide d’Oppo qui offre une puissance de 65 watts. Et, bonne nouvelle, un adaptateur secteur et un câble compatibles sont livrés avec le produit. Avec le chargeur officiel et son câble, vous rechargez le Find X3 Neo en moins de 31 minutes seulement (nous avons mesuré 30 minutes et 50 secondes très précisément). Avec un chargeur d’une autre marque, ce sera beaucoup plus long (une heure et quart environ).

Oppo n’inclut pas encore d’outils pour gérer finement la recharge. Dans le menu de paramétrage, vous retrouvez un simple réglage (qui est activé par défaut) qui évite la surcharge de la batterie et lutte contre son vieillissement. Ce réglage, nourri à l’intelligence artificielle, apprend vos habitudes et adapte le temps de charge pour réduire au maximum le délai entre le moment où la batterie est chargée à 100 % et celui où vous débranchez le téléphone du chargeur.

Audio

Parlons maintenant de l’expérience audio. Le Find X3 Neo s’appuie sur une configuration presque similaire à celle du Find X3 Pro. Vous retrouvez deux haut-parleurs et deux microphones. Il n’y a pas de port jack 3,5 mm, un port qui a disparu des modèles premium d’Oppo depuis un an, avec le Reno3 Pro 5G et la série Find X2. Enfin, le Find X3 Neo, comme son grand frère, est certifié Dolby Audio.

Les deux haut-parleurs offrent une expérience plaisante, mais pas optimale. Le haut-parleur principal, le plus puissant est logé dans la tranche inférieure, projetant le son vers le côté. Il est également susceptible d’être obstrué par un doigt quand vous jouez. Le haut-parleur secondaire est logé dans l’écouteur téléphonique. Il est bien orienté, mais il est moins volumineux. Le son est donc bien moins qualitatif.

Comme toujours, nous préférons largement la proposition d’Asus ou de Sony, par exemple (nous pourrions aussi citer les Legion Duel de Lenovo par exemple), où les haut-parleurs sont frontaux et identiques d’un côté ou de l’autre.

Pour profiter du Dolby Audio, vous devez brancher un casque à votre smartphone. Le Find X3 Neo est livré avec une paire d’écouteurs filaires compatibles USB type-C. Ce sont les mêmes écouteurs que ceux inclus dans la boîte du Find X3 Pro. Ce sont des écouteurs au son correct, avec davantage de médiums que de basses, mais les aigus sont parfois étouffés. Nous ne sommes pas sûrs que ces écouteurs sont vraiment compatibles Dolby Audio. Si vous avez un casque premium (filaire ou wireless), vous aurez assurément une meilleure expérience.

Finissons ce chapitre « audio » du Find X3 Neo avec les microphones. Il y en a donc deux dans ce smartphone : un micro principal sur la tranche inférieure, pour la prise de son pendant les appels ou les captures vidéo, et un micro secondaire sur la tranche supérieure, pour la réduction de bruit active. Ce duo fonctionne plutôt bien pendant les conversations téléphoniques. Nous regrettons l’absence d’un micro placé dans le module photo et dédié à la prise de son en vidéo. Mais, « nous ne pouvons pas tout avoir » ici aussi.

Photo

Dernière partie de ce test : la photo. Nous avons un aveu à vous faire. Avant d’aborder ce test, nous craignions qu’Oppo ait pris pour le Find X3 Neo la même décision que pour le Find X3 Pro et le Reno4 Pro : altérer l’expérience photographique de leur prédécesseur respectif, notamment en matière de zoom optique. En effet, le zoom optique 5x du Find X2 Pro a été supprimé dans le Find X3 Pro. Et le zoom optique du Find X2 Neo a lui aussi été enlevé dans le Reno4 Pro au profit d’un capteur macro moins cher, certes, mais moins utile.

Bonne surprise, le Find X3 Neo conserve non seulement les capteurs secondaires du Find X2 Neo, mais il profite aussi de quelques améliorations apportées au Find X3 Pro. Notamment, le capteur principal du X3 Neo est le même que celui du X3 Pro. Il s’agit de l’IMX 766 de Sony (et dont Oppo et OnePlus auront l’exclusivité pendant une petite année). La définition du capteur est de 50 mégapixels. Il est armé d’un stabilisateur optique et d’un autofocus omnidirectionnel. La taille des pixels est de 1 micron. Et son objectif ouvre à f/1.8.

À ses côtés, nous retrouvons trois autres capteurs. D’abord un modèle 16 mégapixels avec objectif ultra grand-angle (123°) ouvrant à f/2.2. Version améliorée donc du module panoramique du Find X2 Pro. Ensuite un capteur 13 mégapixels avec autofocus à détection de phase et téléobjectif ouvrant à f/2.4. Le rapport de zoom optique est 2x. Et le zoom numérique jusqu’à 20x. Vous avez la même chose dans le Find X3 Pro. Enfin un capteur 2 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.4. Il est en charge des photos de proximité appelées « macro ». À l’avant, la webcam est l’habituel modèle 32 mégapixels que vous retrouvez dans tous les smartphones premium d’Oppo depuis le Find X2 Pro.

Passons aux résultats, en commençant par les photos réalisées par l’IMX 766. Nous avions été charmés par les résultats de ce capteur avec le Find X3 Pro. Et nous restons convaincus : c’est un très bon capteur. Les photos sont détaillées, colorées, contrastées et équilibrées. Que demander de plus ? Et inutile d’activer l’amélioration de scène par intelligence artificielle, qui a tendance justement à trop accentuer le contraste des couleurs. Nous avons un résultat naturel, très sympa. Et la mise au point est rapide et efficace.

Notez que, par défaut, les images sont capturées en 12,5 mégapixels, mais que vous pouvez activer le mode 50 mégapixels à tout moment en passant par le volet de réglage rapide. Dans ce mode, le format des photos est obligatoirement en 4/3 (alors que vous pouvez choisir 16/9, 20/9 ou 1/1 en 12 mégapixels). Les résultats sont tout aussi bon en termes d’équilibre et de détails. Mais vous avez une légère baisse de luminosité et de contraste. Ce qui est logique.

De nuit, le capteur principal du Find X3 Neo réalise également de beaux clichés, avec beaucoup de détails, de la lumière, de l’équilibre et même des couleurs (quand il y en a). Pas de flous disgracieux ici, grâce au stabilisateur optique. Nous retrouvons ici le fameux mode nuit d’Oppo, toujours très efficace pour révéler des détails dans les ombres, tout en maitrisant les sources lumineuses. Un beau résultat. Presque aussi beau que celui du Find X3 Pro. Attention, le mode 50 mégapixels n’est pas compatible avec le mode nuit.

Le capteur principal se charge bien évidemment des portraits. Ils sont contrastés, lumineux et naturels, si vous n’activez pas les filtres faciaux qui lissent abondamment les détails. Notez qu’ils sont désactivés par défaut : c’est une bonne nouvelle. Le détourage du sujet (vivant ou inanimé) est efficace et le bokeh est réussi. Comme toujours, un curseur permet de régler l’intensité de l’effet de flou. De nuit, l’effet reste bon, mais moins prononcé.

Passons au capteur ultra grand-angle. Là aussi, les photos sont nettes et détaillées. Nous perdons en luminosité, sans surprise. Nous perdons aussi en contraste. Un détail qui peut devenir problématique de nuit. Si votre sujet est un peu loin, vous perdez en netteté et en luminosité. Et ce même si vous activez « l’éclairage d’appoint » dans les options du flash. Attention également aux corrections de distorsion sur les côtés. Vous pouvez voir sur la photo ci-dessous les angles curieux de l’arbre et du panneau de signalisation à gauche.

Même remarque sur le capteur équipé du téléobjectif : du détail, du grain, de l’équilibre, mais parfois un manque de lumière et de contraste. Des remarques que nous avons également faites à propos du téléobjectif du Find X3 Pro qui est techniquement identique. Avec le zoom optique 2x, vous ne perdez pas en qualité, logique. Et l’autofocus est ici très utile. Avec le zoom 5x, vous perdez un peu. Mais cela reste très exploitable. À partir du rapport 10x, c’est déjà plus difficile. Nous remarquons le travail du « stabilisateur numérique » qui compense certains mouvements parasites (mais pas tous). C’est mieux que rien.

De nuit, vous retrouvez les qualités observées avec le Find X3 Pro (maitrise de la lumière, détail contraste), mais aussi les mêmes défauts (baisse de qualité, absence de stabilisation, baisse de luminosité). Cependant, compte tenu de la différence de prix entre le Pro et le Neo, nous lui en tenons moins rigueur. Nous ne refuserions cependant pas un stabilisateur… mais nous ne pouvons pas tout avoir ! Eh oui, encore. Remarquez que le mode nuit ne permet pas de zoomer au-delà du rapport 5x.

Étudions maintenant le quatrième module, lequel est aussi le plus petit : le capteur macro. Il s’active en choisissant « macro » dans le menu secondaire (avec le mode photo expert et le mode panoramique). La définition du capteur n’est pas trop un problème, puisque le sujet et l’appareil photo ne sont séparés que de quelques centimètres. À cette distance, ce capteur offre un résultat très correct. Mais cela manque toutefois de contraste et de lumière, pour des couleurs un peu ternes.

De nuit, ce petit souci de luminosité s’intensifie, allant jusqu’à perdre en netteté. D’autant que le mode macro n’est pas compatible mode nuit. Nous préférons, de jour ou de nuit, utiliser le capteur principal, réaliser la prise de vue en 12 mégapixels et zoomer si nécessaire, pour profiter des belles qualités de l’IMX766.

Une remarque générale sur ces capteurs macro que nous rencontrons souvent : nous pensons qu’il s'agit davantage d'un argument marketing pour séduire l’utilisateur néophyte qu'un atout technologique pour les photographes avertis. Parce que cela rajoute artificiellement un capteur, ce qui fait bien sur une fiche technique. Or, son rôle peut être pris en charge par le capteur ultra grand-angle avec des résultats qui ne peuvent être que meilleurs. Nous l'avons bien vu avec le Find X3 Pro.

Côté selfie, vous disposez donc ici de l’éternel module 32 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.2. Les résultats sont bons, de jour et de nuit, avec un lissage qui n’est pas trop prononcé. Attention, les fonctions « d’embellissement » sont activées par défaut (lissage de la peau à 30%). Mais vous avez bien sûr la possibilité d’estomper les effets (ou les renforcer).

Ce module est bien sûr compatible mode portrait et mode nuit (mais pas les deux en même temps). Le premier détoure bien le sujet, même certaines mèches rebelles. Le bokeh est bien présent (de nuit, c’est plus flagrant encore) et réglable ici aussi. Le second permet de mieux maitriser les sources de lumière pour apporter plus de contraste. Attention, de nuit, le mode portrait allume par défaut l’éclairage d'appoint par l’écran. Ça renforce trop la lumière sur le visage, surtout en mode nuit. Nous préférons désactiver ce réglage pour des résultats plus naturels.

Finissons enfin avec la vidéo. Le Find X3 Neo filme avec son capteur principal par défaut, mais vous pouvez également réaliser des zooms avant et arrière avec les deux modules 13 et 16 mégapixels. La définition est par défaut en 1080p à 30 images par seconde. Mais vous pouvez monter en 4K à 60 images par seconde (ralenti à 240 images par seconde en 720p ou 1080p).

Les résultats sont identiques à ceux du Find X3 Pro : belles couleurs, belle lumière et beau travail du stabilisateur optique pour des mouvements harmonieux. Vous avez d’ailleurs un mode ultra stabilisé, mais compatible uniquement avec le capteur principal. En parlant de réglage, le mode vidéo intègre aussi une sorte de mode portrait pour créer des flous d’arrière-plan.

Conclusion

Nous en revenons à notre question du début de texte : le Find X3 Neo est-il le flagship killer d’Oppo ? La réponse est oui. Un petit oui, certes, mais un oui quand même. Pourquoi ? Parce que ce smartphone est capable d’affronter des flagships, dont le Find X3 Neo, mais son prix est plus faible. Il talonne des téléphones tels que le Mi 11, le Galaxy S21, le OnePlus 9 et bien d’autres modèles encore, grâce à ces atouts : une plate-forme puissante, mais optimisée, un design léché et une taille de guêpe, une batterie renforcée, ainsi que de très belles prestations en photographie avec l’IMX766.

Nous regrettons bien évidemment une expérience audio perfectible, un capteur macro décidément très peu utile et des performances un peu trop « maitrisées » avec une sécurité assez basse au niveau de la température. Nous aurions bien aimé un petit peu plus d’agressivité au niveau tarifaire, car d’autres marques (et nous pensons surtout à Poco) offrent des performances proches pour un prix bien moins élevé. Nous saluons ici l’effort d’Oppo qui, nous l’espérons, n’est qu’un premier pas.