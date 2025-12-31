WhatsApp : ne manquez pas ces 4 nouveautés pour fêter le Nouvel An avec vos proches, même à distance

Dans seulement quelques heures, 2025 tirera sa révérence pour accueillir 2026. Pour célébrer la nouvelle année comme il se doit, même à distance, WhatsApp lance plusieurs nouveautés festives qui viennent prendre place un peu partout dans l’application : messages, appels vidéo, statuts… Découvrez-les dans cet article.

Tout le monde n’a pas la chance de pouvoir passer le réveillon du Nouvel An avec tous ses proches. C’est dans ce genre de moment clé, souvent synonyme de festivités, que le manque peut se faire encore davantage ressentir. Et c’est en ça que la technologie peut parfois être salutaire : elle permet de nous connecter les uns aux autres en temps réel et malgré la distance, que nous vivions dans différents pays, à l’autre bout du globe ou qu’un océan nous sépare.

Ce n’est pas WhatsApp qui vous dira le contraire. La célèbre application de messagerie instantanée aux plus de 3 milliards d’utilisateurs le revendique sur son blog : le Nouvel An est toujours son « moment phare », celui pendant lequel « le nombre de messages et d’appels passés bat de nouveaux records ». Pour accompagner ses utilisateurs dans leurs vœux pour la nouvelle année, WhatsApp introduit cette année « quelques touches festives ».

WhatsApp vous aide à égayer vos vœux pour la nouvelle année

Plusieurs nouveautés accompagnent en effet la mise à jour. Tout d’abord, WhatsApp a ajouté un nouveau pack de 14 stickers animés baptisé « Bonne année ». Pour en profiter, il vous suffit de toucher l’icône des stickers dans la barre de saisie de texte, de sélectionner l’onglet dédié, de faire défiler vos stickers, puis d’appuyer sur celui que vous souhaitez envoyer. Vous pouvez également ajouter ce pack à vos stickers : pour information, il pèse 488 ko.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté que réserve WhatsApp pour la nouvelle année : l’application rend disponible, pour la première fois, les stickers animés dans les Statuts – en plus de développer pour cette fonctionnalité une option tant attendue.

Les messages n’ont pas été oubliés : réagissez à l’un d’eux avec un émoji confettis pour déclencher une animation. Les appels vidéo se joignent également à la fête : pendant un appel, appuyez sur l’icône des effets pour ajouter des effets spéciaux (étoiles, feux d’artifice, confettis). Enfin, bien que ce ne soit pas une nouveauté, WhatsApp rappelle que vous pouvez également envoyer des notes vocales et vidéo spontanées pour « partager des moments authentiques avec vos proches qui n’ont pas pu venir ».