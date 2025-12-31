YouTube : cette simple méthode permet d’accéder à du contenu pornographique, mais que fait Google ?

Un utilisateur de Reddit a découvert qu'en tapant une simple recherche, il est possible de visionner une grande quantité du contenus pour adulte sur YouTube. Personne ne sait depuis quand cette faille est opérationnelle et exploitée par les internautes.

YouTube est sans conteste l'une des plateformes les plus visitées du web, par les adultes certes, mais aussi et surtout par les enfants. Ce n'est pas un hasard si parmi les vidéos les plus visionnées du site, nombre d'entre elles sont directement destinées aux bambins. Autant la sécurité de ces derniers est un enjeu majeur pour Google, mais que la firme ne parvient pas toujours à garantir. Quand leur fil d'actualité est pas envahi de vidéos générées par IA, ils risquent tout bonnement de tomber sur du contenu pornographique.

Nous avions récemment évoqué le cas d'une vidéo dont la miniature, particulièrement osée, avait été visionnée des millions de fois. Mais ce cas isolé n'est que la partie visible de l'iceberg. À la vue de tous se cachent des milliers et de milliers de vidéos pour adulte, sur une plateforme qui les interdit pourtant formellement. Et, d'après une trouvaille d'un utilisateur de Reddit, une simple recherche suffit à tomber dessus.

Il est très simple de trouver du porno sur YouTube

Selon l'internaute donc, il suffirait de taper XXXX,XX,XXX,X,XXXXX,XXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXXXX dans la barre de recherche pour tomber sur du contenu pornographique sur YouTube. Alors certes, il y a peu de chance qu'un enfant se retrouve un jour à taper cette séquence précise de caractère sur la plateforme. Malheureusement, un simple XXXX fait également l'affaire, bien qu'il donne accès à moins de contenus pour adulte.

Nous avons testé nous-même cette technique et pouvons confirmer qu'elle fonctionne encore à l'heure où sont écrites ces lignes. La plupart des vidéos en question sont en réalité des images affichées une seconde à l'écran. Mais les chaînes les ayant publiés ont toute une photo de profil à caractère pornographique, ce qui enfreint déjà largement le règlement de YouTube. Google n'a pas encore réagi à cette découverte.

