iPhone 17 Pro : un mystérieux bruit parasite de « vieille radio » inquiète les utilisateurs

Les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max sont de nouveau sur le devant de la scène à cause d’un nouveau problème. Après la décoloration et le « Scratchgate », c’est au tour de leur haut-parleur de faire des siennes.

Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas entendu parler des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max. À leur sortie, ces deux modèles ont plusieurs fois été pointés du doigts par les utilisateurs. Par exemple, les signalements se sont multipliés autour de l’iPhone 17 Pro orange qui se décolorait – et les conseils de la firme de Cupertino étaient assez limités.

C’est surtout la polémique autour des rayures repérées sur les modèles d’exposition qui a fait grand bruit, au point d’obtenir son propre surnom : le « Scratchgate ». Plus de peur que de mal finalement, la marque a simplement eu à modifier ses présentoirs pour éviter ce qui n’était finalement qu’un dépôt de matière issu de supports MagSafe usés. Mais un nouveau problème attire de nouveau la lumière sur les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max.

Les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max émettent un curieux sifflement quand ils chargent

Cette fois-ci, le problème signalé par plusieurs propriétaires de ces modèles intervient lorsqu’ils les mettent à charger. Selon nos confrères de MacRumors, les utilisateurs affectés par ce souci évoquent un bruit statique perceptible « comme une vieille radio ». Et si certains sont nostalgiques de l’analogique au point de fabriquer un appareil pour donner un grain rétro à leurs playlists Bluetooth, ce n’est définitivement pas un son qu’on a envie d’entendre lorsque notre smartphone charge.

Le problème ne viendrait pas du chargeur utilisé, puisque les propriétaires d’iPhone 17 Pro ou 17 Pro Max font état de ce bruit avec différents types de chargeur, même ceux officiels d’Apple. Avec un MagSafe, il serait plus discret néanmoins. D’après les utilisateurs, le sifflement disparaît lorsqu’ils débranchent leur smartphone.

L’intensité de la nuisance varie selon les utilisateurs : certains la constatent lorsque leur iPhone diffuse de l’audio et qu’ils baissent le volume, d’autres quand leur appareil n’émet rien et, dans certains cas, le bruit est perceptible même quand l’iPhone n’est pas branché.

Quoi qu’il en soit, il semble que ce ne soit pas un problème isolé : de nombreuses discussions sur le web concernent ce mystérieux phénomène. Et, le bruit étant souvent décrit comme subtil, ce défaut pourrait être plus répandu qu’on ne le pense si seules les personnes les plus sensibles à ce genre de nuisance sonore l’ont remarqué.

Apple serait conscient du problème et développerait un correctif. La seule solution qu’ont trouvé certains utilisateurs pour le résoudre a finalement été d’échanger leur iPhone, mais ils ont de nouveau rencontré ce souci. iOS 26.3, attendu d’ici quelques semaines, pourrait le corriger, mais rien ne le garantit.