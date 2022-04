Meilleurs smartphones compacts en 2022 : notre guide d’achat

Quels sont les meilleurs smartphones compacts en 2022 ? Si la plupart des smartphones récents font plus de 6, voire 6,5 pouces, quelques modèles offrant une meilleure prise en main existent sur le marché. Ils se font de plus en plus rares, mais il y en a, que ce soit du côté d'Apple ou d'Android. Alors, quel smartphone compact acheter en 2022 ? On vous dit tout.

Sélection des meilleurs smartphones compacts en 2022

Asus Zenfone 8 : un petit smartphone très endurant

Lors de sa sortie en 2021, l'Asus ZenFone 8 avait la double responsabilité de remplacer le ZenFone 7 Pro et de convaincre qu’il y avait un véritable marché pour les petits smartphones. En 2022, ce smartphone aura réussi à répondre à une question élémentaire : un smartphone peut être petit et puissant en même temps.

Avec ses 148 x 68,5 x 8,9 mm et ses 169 grammes sur la balance, le Zenfone 8 se prend aisément dans une main. À l'avant, le smartphone d'Asus comprend une « petite » dalle plate de 5,9 pouces fournie par Samsung Display (et donc, AMOLED) en Full HD+ avec 446 pixels par pouce. Le taux de rafraichissement de la dalle est de 120 Hz.

Une fois le téléphone allumé, vous arriverez sur Zen UI 8 basée ici sur Android 11. Le ZenFone 8 profite ici d’une plate-forme haut de gamme, le Snapdragon 888, qui ne tergiverse pas sur les performances, malgré son petit format. Sa batterie de 4000 mAh le fait tenir plus d'une journée sans trop de soucis. Retrouvez ici notre test du Asus ZenFone 8.

Les +

Les -

On adore l'écran

La partie photo en retrait (pas de téléobjectif, trop de contrastes) Une prise en main presque idéale

Quelques soucis de surchauffe constatés

Autonomie

Pas de recharge sans fil

Prise mini-jack 3,5 mm



iPhone 13 mini : la référence du petit smartphone chez Apple

Annoncé le 14 septembre 2021, l'iPhone 13 mini reste, en 2022, le meilleur smartphone compact du côté d'Apple. Il est équipé d'un tout petit écran OLED de 5,4 pouces en 60 Hz (476 ppp, HDR10 et True Tone), qui le rend extrêmement compact puisqu'il se tient aisément dans une seule main.

Question puissance, l'iPhone 13 mini profite de la dernière puce Apple A15 Bionic, qui offre d'excellentes performances. Si elle est légèrement moins dotée que celle qui équipe les iPhone 13 Pro et Pro Max, elle a toutefois de quoi faire pâlir la concurrence, surtout pour ce format. Le smartphone est bien évidemment compatible 5G (NR & Sub-6).

Il profite d'un double capteur photo, en grand-angle et ultra-grand-angle (deux fois 12 mégapixels) avec OIS, survitaminé par le Neural Engine de la puce A15. Sa différence vis-à-vis de l'iPhone 12 mini se voit essentiellement sur le plan de l'autonomie, puisque le dernier compact d'Apple tient plus longtemps que son prédécesseur. Retrouvez notre test de l'iPhone 13 mini : petite taille, mais grand potentiel.

Les + Les - Bonne autonomie pour sa taille

Peu d’évolutions matérielles Bel écran lumineux Ecran 60Hz



Certifié IP68 Objectif dépassant du châssis

Double eSIM



Zoom numérique



Google Pixel 4a 5G : le smartphone de Google qui tient dans la main

Sorti à la fin de l'année 2020 déjà, puis remplacé par le Pixel 5 et le Pixel 6 plus récemment, le Pixel 4a n'a presque rien à envier à ses grands frères, surtout en termes de taille. Si vous avez un budget de 400 euros maximum et que vous recherchez un petit smartphone Android, alors vous l'avez trouvé. Il profite d'un écran OLED de 6,24 pouces, en 1080 x 2340 pixels, ce qui le rend très agréable dans la main.

Le Pixel 4a 5G partage avec le Pixel 5 certaines caractéristiques : il fonctionne avec le même processeur Snapdragon 765G, une solide puce milieu de gamme, ainsi que de deux objectifs principaux pour la partie caméra, un grand-angle, mais aussi un ultra-grand-angle.

Question autonomie, une recharge toutes les 36 heures devrait suffire, voire toutes les 48 heures, pour peu qu’on limite un peu sa consommation de multimédia. Il est bien évidemment compatible avec la 5G. Retrouvez notre test du Google Pixel 4a 5G : le meilleur de Google à prix abordable.

Les + Les - La qualité photo Boîtier en plastique pas étanche Autonomie

Pas de 90Hz

Grand écran OLED, de bonne qualité

Absence de charge ultra rapide et de charge sans fil

iPhone SE 5G 2022 : un smartphone compact et abordable chez Apple

Présenté en mars 2022, le nouvel iPhone SE 5G reprend les atouts déjà popularisés par ses prédécesseurs. S'il est extrêmement semblable à l'iPhone 8 en termes de design, il profite d'un — très — petit écran LCD de 4,7 pouces, cernée de larges bordures. Certifié IP67 contre l'eau et la poussière, il utilise toutefois la même protection que les iPhone 13 pour protéger l'avant et l'arrière des éventuels dégâts.

Chose appréciable, l'iPhone SE 5G est équipé du lecteur d'empreintes digitales Touch ID, qui avait disparu sur les modèles récents. À l'arrière, on retrouve un seul capteur en 12 mégapixels, qui profite néanmoins des styles photographiques (des filtres dopés à l'IA), du mode Cinématique, du Deep Fusion et du Smart HDR 4, comme l'iPhone 13 mini. La qualité des photos est cependant bien moins bonne que les derniers modèles.

De la même manière, l'iPhone SE 5G 2022 est équipé de la dernière puce d'Apple, l'A15 Bionic, qui est un petit monstre de performances. Ne vous inquiétiez donc pas trop sur ce plan-là. Apple décline l'iPhone SE en trois coloris, en rouge, noir et blanc. Retrouvez notre test de l'Apple iPhone SE 5G 2022 : vieux pot, mais très bonne confiture.

Les + Les - Bonne autonomie pour sa taille

Peu d’évolutions matérielles Bel écran lumineux Ecran 60Hz



Certifié IP68 Objectif dépassant du châssis

Double eSIM



Zoom numérique



Samsung Galaxy Z Flip 3 : un smartphone pliable compact

Annoncé en août 2021, le Samsung Galaxy Z Flip 3 est le plus compact des smartphones pliables de Samsung. Il est équipé d'un écran de 6,7 pouces en AMOLED, avec un taux de rafraîchissement en 120 Hz et un écran secondaire de 1,9 pouces. La bonne nouvelle, c'est que la résistance de l'écran a été accrue de l'ordre de 80 % par rapport à la génération précédente.

La partie photo est assurée par un double capteur de 12 mégapixels, l'un avec ultra-grand-angle et l'autre, un capteur frontal de 10 mégapixels. Question performances, le smartphone est épaulé par une puce Snapdragon 888 et 8 Go de RAM, en 128 ou 256 Go de stockage. Il profite enfin d'une batterie de 3300 mAh.

Ce tout petit smartphone à clapet ne fait que 183 grammes sur la balance, pour une épaisseur de 6,9 mm seulement. Dans l'ensemble, le smartphone est particulièrement léger, ses bords arrondis lui confèrent une très bonne prise en main et son ouverture peut aisément s'effectuer d'une seule main. Retrouvez notre prise en main du Samsung Galaxy Z Flip 3 : le smartphone pliable se refait une beauté.

Les + Les - Un design très réussi et une très belle construction Une autonomie qui n'atteint pas la journée complète Un smartphone pliable qui est aussi résistant à l'eau Une partie photo en retrait par rapport à la série Galaxy S21 Un écran externe très fluide (120 Hz) et parfaitement calibré

Un capteur selfie dont l'usage devient anecdotique

Un écran interne plus grand et qui devient très utile

🧐 Quels critères à prendre en compte pour acheter un petit smartphone ?

Le premier critère à prendre en compte dans votre choix de smartphone compact est bien évidemment la prise en main. La plupart des smartphones récents, voire la vaste majorité d'entre eux, font plus de 6,4 pouces. Comme vous vous en doutez, avec ce format, difficile d'attraper le smartphone et de l'utiliser d'une seule main. Pourtant, les smartphones compacts sont plus simples à utiliser. Ils ont également plus légers et donc, plus facilement transportables. Pour cela, le mieux est toujours de l'essayer en vrai, afin de vous assurer qu'il vous convienne.

Un deuxième critère à prendre en compte est l'autonomie. Qui dit petit smartphone, dit petite batterie. Les petits smartphones profitent d'une batterie inférieure à 4000 mAh et donc, vous devrez vous assurer qu'il tient bien la charge, à l'instar de l'iPhone 13 mini ou de l'Asus Zenfone 8, qui ont tous deux prouvé leur capacité à rester performants et endurants en dépit de leur format.

Enfin, pensez aux performances. Avez-vous besoin d'un smartphone puissant ? Si c'est le cas, privilégiez là encore les smartphones ocmpacts les plus récents, comme l'iPhone 13 mini ou l'Asus Zenfone 8. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez regarder d'anciens modèles, comme le Google Pixel 4a ou le Pixel 4a 5G, qui sont tout de même assez performants, même en 2022.

📱 Faut-il acheter un smartphone pliable ?

Le format hybride du smartphone pliable tend à se démocratiser. Si vous n'avez pas peur d'avoir deux écrans au lieu d'un, alors cette alternative pourrait vous plaire. Dans ce cas précis, nous vous recommandons le Samsung Galaxy Z Flip 3, qui reste très compact malgré son format pliable. Il se glissera aisément dans une poche et s'utilisera au quotidien sans tracas, même s'il faudra penser à le protéger dans une pochette prévue à cet effet lors de vos déplacements.

🤲 Quelle taille d'écran pour un smartphone compact ?

Si les dalles de moins de 5 pouces étaient la norme il y a dix ans, ce n'est plus le cas aujourd'hui. La plupart des smartphones font plus de 6 pouces et encore, c'est un minimum. Fort malheureusement, pour celles et ceux qui apprécient les petits formats, les smartphones de moins de 6 pouces se font de plus en plus rares. On peut désormais considérer qu'un smartphone en dessous de 6 ou 6,3 pouces est un format compact, à l'instar de ceux que nous vous proposons dans cette sélection.