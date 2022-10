Test Xiaomi 12T Pro : beaucoup de compromis, mais un résultat convaincant

Sommaire Prix et disponibilité

Une fiche technique de haut vol, mais quelques concessions

Un design peu inspiré

Un écran d’excellente facture

L’un des téléphones les plus puissants du marché

Une surcouche très présente, mais plaisante

Une autonomie au top

Un capteur de 200 mégapixels qui manque de percutant

Commentaires

Le Xiaomi 12T Pro est le nouvel ultra haut de gamme de la marque chinoise. Il veut miser à la fois sur sa puissance, mais aussi sur sa partie photo, notamment avec un capteur de 200 mégapixels. Arrive-t-il à devenir le nouvel exemple à suivre sur son segment de prix ? Réponse dans ce test.

Le Xiaomi 12T Pro est le successeur du Xiaomi 12 Pro sorti il y a quelques mois. Évolution du smartphone phare de la marque, il veut proposer le meilleur pour un prix raisonnable. Pour cela, il fait quelques compromis par rapport à son modèle.

Ce nouveau smartphone mise sur plusieurs arguments pour convaincre : sur son grand écran 120Hz tout d’abord, sur sa recharge rapide de 120 Watts ensuite et sur son processeur ultra puissant. Il met aussi et surtout en avant sa partie photo, qui embarque un capteur de 200 mégapixels. Un sacré argument pour ceux qui cherchent un photophone.

Ce 12T Pro cherche donc à bousculer le marché dans ses certitudes, mais y arrive-t-il ? Xiaomi offre-t-il le produit à la fois le plus puissant et le plus abouti au niveau de la photo ? Est-ce tout simplement un bon smartphone ? Réponse tout de suite.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 12T Pro est disponible le 13 octobre 2022 dans une seule configuration en France : 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est vendu sur le site officiel du constructeur et chez les revendeurs partenaires à 799 euros. Un prix très attractif quand on prend en compte la fiche technique. Pour son offre de lancement, Xiaomi offre sa tablette Redmi Pad pour tout achat. Une superbe affaire !

Le modèle 12T, qui dispose d’un processeur moins puissant et d’un capteur photo de 108 mégapixels « seulement », est affiché à 649 euros.

Une fiche technique de haut vol, mais quelques concessions

Avec le 12T Pro, Xiaomi veut frapper fort, mais fait quand même quelques concessions techniques par rapport au 12 Pro. Le smartphone est équipé d’une grande dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz (non LTPO comme le 12 Pro), d’une grosse batterie de 5000 mAh (charge rapide de 120 Watts), mais aussi d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Il s’agit pour le moment du SoC le plus puissant du marché.

Xiaomi 12T Pro SoC Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 8/12 Go Stockage 128/256 Go Batterie 5000mAh Charge rapide oui (120 W) Capteurs photo arrière - grand-angle 200 MP (ouverture f/1.7)

- ultra grand angle 8 MP (ouverture f/2.2) avec champ de vision de 115°

- macro de 2 MP (f/2.4) Capteur photo arrière grand-angle 20 MP Lecteur d'empreinte sous l'écran Dimensions 163,1 x 75,9 x 8,6 mm Poids 205 grammes

C’est sur la photo que le constructeur veut surprendre. Le 12T Pro embarque un module doté de trois capteurs, dont un principal de 200 mégapixels. Ce n’est pas le premier à le proposer (c’était le Moto Edge 30 Ultra), mais cela reste exceptionnel sur le marché. Xiaomi a donc tous les ingrédients pour convaincre. Mais une fiche technique, cela ne fait pas tout. Il faut maintenant déterminer ce que vaut réellement ce téléphone…

Un design peu inspiré

L’une des concessions de Xiaomi sur ce 12T Pro s’est faite au niveau du design. La marque n’a jamais brillé sur ce point (à de rares exceptions près) et ce n’est pas ce modèle qui le fera. Il reprend le design du 12 Pro, à la différence près que son écran n’est pas incurvé. La coque en aluminium à l’arrière (disponible en bleu, en argenté et en noir comme notre modèle) adopte des lignes un peu vieillottes qu’on a plus l’habitude de voir sur les terminaux haut de gamme. On pense par exemple aux rondeurs sur les côtés ou encore aux tranches en plastique.

Le capot arrière se veut sobre, passe partout. L’objectif n’est pas de sortir des sentiers battus, mais de faire dans l’usuel. La seule originalité réside dans le module photo aux lignes un peu brutales. Il reprend la même allure que celui du 12 Pro.

À noter que ce module dépasse de quelques millimètres du châssis. Si souvent, nous considérons que ce n’est pas un problème, celui du 12T Pro y va tout de même un peu fort. Cela signifie que posé à plat sur le dos, le terminal sera bancal et inutilisable tant il bougera sous vos doigts. Plus encore, si vous le mettez dans votre poche, il « accrochera » parfois tant l’excroissance est grande.

Autre petit défaut de la coque arrière, elle attire énormément les traces de doigts. Les plus maniaques passeront leur temps à la nettoyer. On regrette également la présence des mentions légales en bas à droite, qui font toujours un peu tache. C’est du détail, certes, mais ça impacte énormément l’allure générale du produit.

En main, le Xiaomi 12T Pro est un beau bébé avec ses dimensions de 163,1 x 75,9 x 8,6 mm et ses 205 grammes. Malgré son design pataud, il se montre très agréable en main. On aurait pu craindre à certain déséquilibre à cause de l’imposant module, mais il n’en est rien. Du beau travail sur ce point.

Précisons qu’une coque en plastique mou est fournie dans la boîte. Si celle-ci n’est pas vraiment esthétique, elle permet de protéger le 12T Pro des chocs ainsi que d’atténuer la protubérance du module photo.

Les tranches sont elles en plastique et n’ont pas grand-chose de notable. On retrouve les boutons de volume et d’allumage sur la droite et le port USB Type-C sur la tranche inférieure. C’est sur cette dernière que se situe le capot SIM. Il permet d’en loger deux, mais ne peut accueillir de carte microSD.

La partie écran du 12T Pro diffère légèrement de son modèle, le 12 Pro. Pas de dalle incurvée sur les côtés, mais une surface plane très classique. Xiaomi a pris soin de rendre les bords symétriques, ce qui est plus agréable à l’œil.

Le poinçon est situé en haut, bien centré, et abrite le capteur selfie de 20 mégapixels. On remarque la présence d’un film de protection bien visible. Celui-ci a la fâcheuse tendance à attirer la poussière, surtout sur ses bords. Si l’utilisateur le souhaite, il peut le retirer.

Le capteur d’empreintes se place sous la dalle. Si nous le trouvons un peu bas, il fonctionne à la perfection. Nous n'avons constaté aucun accrochage pendant notre semaine de test.

Xiaomi ne mise pas sur un design innovant pour son Xiaomi 12T Pro. Comme d’habitude, la marque fait dans l’usuel. Si le smartphone n’a pas vraiment de personnalité, il reste agréable à utiliser dans la vie de tous les jours. Mais ce n’est pas parce qu’un produit n’est pas spécialement beau qu’il n’est pas bon…

Un écran d’excellente facture

Le Xiaomi 12T Pro est équipé d’une grande dalle plate AMOLED de 6,67 pouces d'une définition de 2 712 x 1220 pixels (format en 20 :9). Elle dispose d’un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Cela signifie que le framerate s’adapte avec ce qui est affiché à l’écran. À noter que ce n’est pas une dalle LPTO comme le 12 Pro, puisqu’elle s’échelonne de 60 Hz à 120 Hz.

Nous avons évidemment analysé l’écran à l’aide de notre sonde et les résultats sont très convaincants. AMOLED oblige, le contraste est infini, ce qui signifie une bonne lisibilité des nuances de gris. Parfait pour regarder des scènes sombres dans un film ou une série. Le 12T Pro affiche une bonne luminosité maximale à 550 cd/m², ce qui permet de l’utiliser sereinement à l’extérieur, même par jour de grand soleil.

Comme sur tous les autres modèles de Xiaomi, il est possible de configurer l’écran à l’aide de trois modes de couleurs prédéfinis : Intense, Saturé et Original. Les deux premiers se montrent assez similaires. Ils affichent une température des couleurs à 7300K, ce qui signifie que la dalle tire vers le bleu lorsque l’écran est blanc. Le Delta E moyen dépasse tout juste les 3 (en dessous étant bon). En y regardant de plus près, on remarque que les couleurs primaires sont totalement fluos, une manière de les faire « vibrer » et de les rendre plus agréables à l’œil.

À lire aussi – Test Xiaomi 12 Pro 5G : je t’aime moi non plus

En revanche, tout est parfait lorsqu’on met l’écran en mode naturel. On constate un Delta E moyen à 1,9, ce qui est très bon. Les verts sont encore légèrement fluos, mais rien de dramatique. La température est pour sa part à 6400K, soit proche des 6500K de la norme vidéo. L’écran ne tire ni vers le bleu ni vers le rouge. C’est bien ce profil qu’il faudra sélectionner pour regarder ses photos.

Bref, nous avons un écran au calibrage maîtrisé et qui laisse le choix à l'utilisateur. Du beau travail de la part de Xiaomi. On note aussi diverses améliorations logicielles présentes dans les applis vidéo qui permettent de régler certains aspects de l’image, comme le lissage des mouvements ou encore le mode de couleur. Ces commandes donnent aussi la possibilité de partager facilement sur les réseaux ou de prendre des captures d’écran. Une bonne idée qui en plus est bien exécutée.

Concernant le son, le tableau n’est pas aussi brillant. Si les haut-parleurs (situés sur la tranche inférieure et supérieure) sont puissants, on note un manque au niveau des bas médiums. Cela a tendance à rendre l’écoute de musique peu percutante et les voix nasillardes. On remarque aussi une vilaine distorsion à très haut volume, mais rien de bien grave en dessous des 80%. Bref, une partie sonore juste passable, mais loin d’être catastrophique.

L’un des téléphones les plus puissants du marché

L’un des gros arguments du Xiaomi 12T Pro se situe au niveau de son processeur. La marque l’a équipé d’un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, le SoC mobile le plus puissant du marché actuellement. En France, il est vendu dans une seule configuration, c’est-à-dire avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Nous avons bien évidemment effectué une batterie de benchmarks sur le terminal et les résultats obtenus sont (sans surprise) excellents. Il se classe parmi les trois terminaux Android les plus puissants jamais testés dans nos colonnes. Il est dépassé par le ROG Phone 6 Pro et le Galaxy Z Fold 4, équipés du même SoC. Bref, un smartphone très puissant.

Au quotidien, cela se traduit par une fluidité très appréciable en toutes circonstances. Le 12T Pro est véloce, ne connaît aucun ralentissement ni plantage, même lorsque beaucoup d’applications sont lancées en même temps. Plus encore, un tel processeur garantit une durée de vie plus longue, puisqu’il sera théoriquement encore viable dans plusieurs années au niveau des performances pures.

Avec une telle puissance, le 12T Pro est évidemment un excellent terminal pour jouer. Les plus gros titres du moment, Diablo Immortal, Wild Rift ou encore Genshin Impact, tournent à la perfection (60 FPS) avec les graphismes à fond. Plus encore, ce nouveau SoC gère extrêmement bien la chaleur. Même après de longues sessions, le téléphone est à peine tiède. Bref, il se montre idéal pour les gros joueurs.

Une surcouche très présente, mais plaisante

Le Xiaomi 12T Pro embarque Android 12 ainsi que la surcouche constructeur MIUI 13. La marque nous promet des mises à jour logicielles pendant trois ans, ce qui signifie que votre 12T Pro sera « viable » jusqu’en 2025.

Nous n’avons jamais été très fans de la surcouche Xiaomi, mais nous devons admettre qu’il y a du mieux. Évacuons tout de suite les choses qui ne vont pas. Certains choix de design nous laissent dubitatifs, comme le double volet déroulant qui affiche soit les notifications, soit les informations cruciales de votre smartphone (luminosité, Wifi…) selon si vous « tirez » à gauche ou à la droite du capteur selfie. Peu pratique à l’usage, on se trompe souvent. On aurait préféré un volet unique plus simple. Autre chose, la ribambelle de jeux et d’applications préinstallés. Des logiciels qui prennent de la place et qui ne sont pas forcément utiles pour l’utilisateur. Heureusement, ce dernier peut choisir de les supprimer s’il le souhaite (et il le souhaitera la plupart des cas). Pour finir, on regrette encore la présence de publicités dans les applications constructeur, comme Thèmes.

Pour le reste, le constat est positif. MIUI 13 est une surcouche certes très présente, mais plaisante à l’usage. On apprécie le gros travail réalisé au niveau du design, sobre et agréable à l’œil. On sent quelques inspirations iOS dans certains menus, ce qui n’est pas pour déplaire.

Le téléphone propose même diverses options sympathiques à l’usage. On prend comme exemple Carousel, un écran de verrouillage dynamique qui affiche les dernières actualités avec des visuels. MUI 13 a, comme les précédentes versions, le mérite d’être ultra personnalisable. Votre 12T Pro ne ressemblera pas à celui du voisin. Bref, Xiaomi a fait du beau travail, même si le design très particulier de MIUI 13 ne plaira pas forcément aux utilisateurs adeptes d’Android « pur ».

Une autonomie au top

Le Xiaomi 12T Pro dispose d’une grosse batterie de 5000 mAh. L’interrogation portait sur l’optimisation de MIUI 13 et du nouveau SoC de Qualcomm, mais au final, le 12T Pro se débrouille extrêmement bien en la matière. Lors de notre test, nous avons pu tenir deux jours sans souci, avec même un peu de rab. Chargé à 100% le matin, il affiche entre 60 et 65% de batterie au moment du coucher après une journée « normale » (GPS, un peu de jeu, réseaux sociaux, navigation). C’est très bien ! Seule la partie photo fait fondre la barre de batterie comme neige au soleil.

Dans la boite du 12T Pro, nous trouvons un chargeur de 120 Watts. Ce dernier est assez massif, mais très performant. Nous avons mesuré une réalimentation de 1% à 100% en vingt-quatre minutes. C’est rapide ! Cependant, il faut prendre ce résultat avec prudence. Xiaomi assure que cela ne détériore pas la batterie au fil du temps. Est-ce réellement le cas ? Il faudra le constater après plusieurs mois d’utilisation…

Un capteur de 200 mégapixels qui manque de percutant

Passons maintenant à la partie photo du Xiaomi 12T Pro. Le 12 Pro disposait de trois capteurs de 50 mégapixels et pour ce modèle T, la marque a choisi de complètement chambouler son module. Il est équipé d’un capteur principal de 200 mégapixels (f/1.7), d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2.2) ainsi que d’un capteur macro de 2 mégapixels (f/2.4). Malheureusement, l’utilisateur y perd beaucoup au change.

Le capteur de 200 mégapixels affiche des résultats avec un très grand soin au niveau des détails. En revanche, c’est au niveau de la gestion de la lumière que ça pèche. Comme nous pouvons le voir sur les photos de ville, le capteur a beaucoup de mal à apprivoiser les contrastes, donnant des résultats peu convaincants. Lors des clichés de jour, beaucoup d’éléments sont surexposés. Dommage. Mais dès que la luminosité vient à manquer, nous avons des résultats très satisfaisants.

Le capteur grand-angle ne fait pas non plus des merveilles, même si sa gestion de la luminosité se montre un poil meilleure. En revanche, le zoom optique X2 et numérique X10 sont acceptables, ce qui n’est pas le cas de tous les téléphones.

Le capteur macro de 2 mégapixels n’est pas non plus à la fête. C'est suffisant pour prendre des petits objets, de la nourriture ou des détails, mais les résultats ne sont pas incroyables.

En revanche, le smartphone de Xiaomi dispose d’un mode nuit extrêmement réussi. Contrairement aux clichés pris en journée, les photos nocturnes gèrent parfaitement la lumière et offrent des résultats excellents. Nous avons même là l’un des meilleurs du marché, au côté du dernier iPhone, du Pixel 6 Pro ou du S22 Ultra.

Dernier point, le capteur a le mérite de se montrer réactif, idéal pour prendre des photos d’objets constamment en mouvement, d'enfants ou d'animaux. Pour la vidéo, Xiaomi propose un autofocus dynamique qui fait le point sur les visages en temps réel. Cela donne de bons résultats. Un vrai plus.

Bref, le Xiaomi 12T Pro souffle le chaud et le froid sur sa partie photo. S’il y a des choses excellentes, comme le mode nuit, on regrette quelques éléments proches de la catastrophe comme une gestion hasardeuse de la lumière. Ici, c’est le capteur de 200 mégapixels qu’il faut pointer du doigt. Les gros chiffres ne font pas tout. On regrette également le recul sur les deux autres capteurs par rapport au 12 Pro classique. Ce dernier était bien meilleur sur ce segment. Dommage.