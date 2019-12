Apple AirPods Pro pas cher : où les acheter au meilleur prix

Envie de vous procurer les nouveaux Ă©couteurs sans fil d’Apple, les AirPods Pro ? Ces derniers sont disponibles en France depuis le 30 octobre 2019, via le site officiel d’Apple et divers commerçants en ligne tels que Amazon, Boulanger, Darty, Fnac… Ă un prix de dĂ©part de 279 €. Voici les meilleures offres pour les acheter au meilleur prix.

Les meilleurs prix pour acheter les Apple AirPods Pro 2019

Les Ă©couteurs sans fil Apple AirPods 2019 lancĂ©s le 28 octobre 2019 sont disponibles Ă la vente sur le site officiel du constructeur amĂ©ricain Ă 279 €. Les gĂ©ants du e-commerce que sont Amazon, Boulanger, Rue du Commerce les proposent Ă©galement Ă ce tarif. Darty et Fnac sont un poil plus chers puisqu’ils s’affichent Ă 279.99 €.

L’ensemble des enseignes assurent une livraison prĂ©vue pour le 2 novembre 2019, Ă l’exception d’Amazon qui propose les Apple AirPods Pro 2019 en prĂ©commande pour une disponibilitĂ© le 15 novembre 2019. Si vous choisissez de les commandez sur le site officiel d’Apple, vous avez la possibilitĂ© de les personnaliser gratuitement en faisant graver votre nom, vos initiales ou votre numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone.

Enfin, si d’autres offres plus intĂ©ressantes apparaissent sur la toile, nous mettrons Ă jour cet article pour que vous puissiez facilement profiter de la meilleure offre pour vous procurer les Apple AirPods Pro 2019 au prix le moins cher.

Les Airpods Pro d’Apple en quelques mots

Les AirPods Pro sont livrĂ©s avec trois embouts en silicone souple de tailles variables, afin de permettre Ă l’utilisateur de trouver la bonne mesure qui s’adapte parfaitement Ă ses oreilles. Ils intègrent la technologie de rĂ©duction active du bruit qui assure un son profondĂ©ment immersif. Le mode Transparence permet d’entendre tout ce qu’il se passe autour de vous et interagir avec le monde qui vous entoure.

RĂ©sistant Ă la transpiration et la poussière grâce Ă leur certification IPX4, les AirPods Pro le sont Ă©galement en matière d’Ă©coute puisqu’ils peuvent atteindre jusqu’Ă plus de 5 heures d’autonomie avec le boĂ®tier de charge sans fil. Ă€ l’instar des AirPods, les AirPods Pro se connectent comme par magie Ă votre iPhone ou Apple Watch. Et ils sont prĂŞts Ă ĂŞtre utilisĂ©s dès leur sortie du boĂ®tier.