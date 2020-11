MacBook ARM 2020 : date de sortie, prix, fiche technique, tout savoir

L'un des premiers Macs ARM sera un MacBook 12″ “entrée de gamme” à sortir en 2020. Apple pourrait le dévoiler à l'issue d'une keynote fixée au 10 novembre. Voici tout ce que l'on sait à ce stade sur l'un des premiers macs sans processeur Intel.

Comme vous le savez, Apple s'apprête à abandonner totalement les processeurs Intel dans son lineup d'ordinateurs Mac. Il faut dire qu'au fil du temps les puces produites par Apple pour ses iPhone et iPad ont acquis une excellente réputation. Ces dernières se placent à chaque fois au-dessus de la concurrence que ce soit au niveau des performances ou de leur faible consommation énergétique.

MacBook 2020 : pourquoi Apple abandonne Intel au profit de ses propres puces ARM

Contrairement à la plupart des fabricants d'ordinateurs, Apple ne s'est en effet jamais vraiment marié à un processeur ou une architecture en particulier. Après avoir utilisé des puces Motorola dans ses premiers macs, Apple est passé à la plateforme PowerPC de IBM avant d'annoncer en 2005 sa transition vers l'architecture Intel.

Le problème c'est que le fondeur historique (Intel est crédité d'avoir lancé le premier microprocesseur grand public en 1971) n'a visiblement pas compris les besoins d'Apple dans le temps. Sans réellement réaliser et analyser la montée en puissance de l'architecture ARM. Les processeurs Intel, plus puissants d'année en année, consomment également plus d'énergie…

… dans une période où Apple cherche justement à produire des appareils plus puissants mais qui mettent aussi l'accent sur l'autonomie. Abandonner Intel présente pour Apple un avantage majeur : désormais, tous les aspects clés de la construction des macs est intégrée, ce qui permet à Apple de pousser plus loin l'amalgame entre son hardware et son système d'exploitation macOS et ses logiciels.

A quelle date sort le premier MacBook ARM ?

Apple tient une keynote le 10 novembre 2020 que l'on attend centrée sur la transition vers ARM. Apple devrait en profiter pour dévoiler plusieurs produits dont le premier MacBook du marché doté de la fameuse puce ARM.

Quel est le prix des MacBook 2020 avec ARM ?

A ce stade, il est difficile de donner des informations fiables sur le prix des futurs MacBook avec puces ARM. On note que Apple a dit que ces machines seront lancées à côtés d'équivalents Intel – sans que l'on sache si Apple prévoit de différencier ou non ses plateformes par le prix.

On s'attend néanmoins à une tarification de l'ordre de que Apple pratique actuellement pour ses MacBook les meilleur marché. Apple facture 1199 € pour le MacBook Air, par exemple, ou 1499 € pour le MacBook Pro 13″. Selon les dernières rumeurs le MacBook 2020 ARM serait vendu autour de 900 €, mais il faut prendre cela avec prudence.

MacBook ARM 12″ : à quoi faut-il s'attendre, les nouveautés

Les premiers macs ARM proposeront une nouvelle taille d'écran 12″ et devraient bénéficier d'une nouvelle puce Apple A14X Bionic que l'on devrait également retrouver dans les prochains iPad Pro. Au fil du temps les performances de ces die de silicium se sont établies à un tel niveau que les benchmarks ont plutôt tendance à les comparer à certains macs.

Cela étant, on ne s'attend pas forcément à un tour de force en matière de performances sur ce premier appareil – juste la démonstration que cela fonctionne, et que Apple a réellement soigné la prise en charge logicielle (on en attend pas moins d'eux…). L'autre chose que l'on attend de pied ferme, c'est une autonomie interstellaire, supérieure à ce que Apple propose sur ses meilleurs iPad.

En effet, hormis quelques éléments, comme la batterie, ou la présence d'un clavier, et de plus de ports USB, la conception de ces nouveaux macs ARM devrait beaucoup ressembler à celle des iPad Pro. Plusieurs sources estiment que, de concert avec une batterie plus conséquente sur les iPad, l'autonomie pourrait exploser vers la tranche 15-20 heures en utilisation intensive.

Ce qui en ferait une machine que vous pourrez utiliser sans crainte de manquer de prise de courant, toute la journée, voire davantage. Apple pourrait en profiter également pour donner à ses macs la connectivité 5G – une technologie que Apple commence à maîtriser, que ce soit du point de vue de l'implémentation de la solution Qualcomm dans ses iPhone 12 – ou via son rachat des équipes 5G de Intel.

Dernier point, davantage sujet à caution : les futurs macs ARM pourraient être vendus moins cher. La logique de nombreuses sources, c'est de dire que Apple n'aura plus à payer de coûteuses licences à Intel dans ses macs. Nous nuancerons néanmoins cela sur deux points. D'abord, Apple fait rarement dans la réduction de prix sur ses produits. Ensuite, ce que Apple gagne d'un côté, il le perd de l'autre.

Lire également : Apple avec ARM – le Mac sera le PC ultime du développeur, selon l’ancien boss de Windows

En effet, en misant sur son propre silicium, Apple doit mécaniquement augmenter ses dépenses de recherche et développement, ce qui peut ajouter des coûts considérables.