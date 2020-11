Macbook, Pro et Mac mini ARM sont rigoureusement incompatibles avec les eGPU externes

Les eGPUs externes ne seront pas compatibles avec les Macbooks ARM. La puce M1 développée par Apple contient en effet une mémoire unifiée pour l'ensemble des composants de l'ordinateur, ce qui empêche le support des équipements externes. La firme est néanmoins certaine de la puissance des GPU intégrés à ses machines, alors que certains utilisateurs de Macbook Air et Mini ont pris l'habitude d'y brancher un eGPU pour booster les performances graphiques.

La keynote “One More Thing” a été l'occasion pour Apple de dévoiler M1, la puce ultra puissante des premiers Macs ARM. En présentant son architecture, la marque a insisté sur les performances qu'offrent la technologie, qui s'avèrent en effet impressionnantes. Et pour cause : l'ensemble des composants de l'ordinateur écrivent sur une mémoire unique intégrée au SoC (“System on Chip”, pour “système sur puce”), ce qui améliore grandement les capacités de calcul de l'ordinateur.

Ce choix d'Apple n'est pas sans conséquence : aucun composant externe n'est compatible avec la puce M1. Les cartes graphiques externes, ou eGPUs, très prisées par les utilisateurs de Macbook Air et Mini, ne seront donc pas prises en charge par les machines ARM. Il faudra se contenter du rendu graphique proposé par les Macbook Pro, Macbook Air et Mac Mini équipés de la puce M1.

Il sera impossible d'ajouter un eGPU aux Macs ARM

Si les eGPUs sont si prisés par les utilisateurs, c'est parce qu'ils permettent de bénéficier des performances graphiques d'un ultrabook sur des ordinateurs ne possédant pas l'équipement nécessaire et ce, simplement en les branchant sur un port Thunderbolt 3. Que ce soit pour le gaming ou pour le montage vidéo, il s'agit d'une solution efficace et relativement abordable pour contourner les limitations de son système, tout en conservant la portabilité de l'ordinateur.

Grâce à ses 8 cœurs intégrés, la puce M1 est capable de fournir des performances 6 fois supérieures à celles des anciens Macbooks tout en doublant l'autonomie de la batterie, selon Apple. De quoi conserver la légèreté et la portabilité des ordinateurs en n'affectant pas les rendus graphiques que l'on imagine plus que corrects.

