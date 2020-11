Apple dévoile son MacBook Air avec le nouveau processeur M1

Apple a tenu une conférence virtuelle durant laquelle il a dévoilé un tout nouvel ordinateur : le MacBook Air 2020. La principale différence avec le précédent modèle est qu’il est propulsé par un processeur ARM maison, le M1. Une révolution.

Il était attendu, et le voilà enfin ! Apple a levé le voile sur son tout premier ordinateur équipé de son tout nouveau processeur M1 : le MacBook Air 2020. Une petite révolution pour le constructeur qui commence son émancipation par rapport à Intel sur ce segment.

Dans le format, le MacBook Air 2020 ne change pas réellement du précédent modèle. On retrouve le châssis très fin avec son écran Retina de 13,3 pouces et son Magic Keyboard, qui avait remplacé le mal aimé clavier papillon. Apple promet un ordinateur très silencieux et surtout doté de Touch ID pour assurer une sécurité maximale. Côté connectique, on retrouve deux ports USB Type-C compatibles Thunderbolt . Le produit tourne bien évidemment sur MacOS Big Sur.

Un processeur révolutionnaire

Ce qui fait sa nouveauté, c’est bien entendu son processeur M1. C'est le premier du genre conçu par Apple et basé sur ARM. Le constructeur promet énormément avec ce SoC qui veut être aussi puissant qu’économe en énergie. Les chiffres donnés par le constructeur font rêver. On annonce un MacBook Air trois fois plus rapide que le meilleur ultraportable Windows du marché (sans préciser lequel). Côté GPU, Apple indique que son Air est cinq fois plus puissant que les PC portables avec l’iGPU le plus puissant, à savoir le MX450 de Nvidia.

La firme de Cupertino promet une autonomie doublée par rapport au précédent modèle. Ainsi, elle annonce plus de 15 heures d’autonomie en navigation web et 18 heures en lecture de vidéo. Si cela est avéré, on peut espérer passer deux jours au travail avec son MacBook Air en laissant son chargeur à la maison.

Ce nouvel ordinateur promet énormément, surtout grâce à son processeur de nouvelle génération qui inaugure une nouvelle ère chez Apple. Reste maintenant à savoir si ces promesses seront tenues en utilisation. La société semble être confiante dans son produit, comme l'augure la présentation du M1.

Le MacBook Air M1 sera disponible la semaine prochaine pour un prix de départ fixé à 1129 euros.