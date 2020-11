Apple dévoile un nouveau Mac mini avec la puce ARM M1 et un prix de 799 €

Apple vient de dévoiler un nouveau Mac mini, l'unité centrale compacte, sous architecture ARM. Sa nouvelle puce M1 permet une puissance de calcul trois fois supérieure et jusqu'à 6 fois de performances graphiques supplémentaires. Le tout pour 799 euros, soit 130 euros de moins que le dernier Mac mini d'il y a deux ans.

Apple vient de dévoiler lors d'une keynote un nouveau Mac mini ARM, en même temps que trois autres nouveaux macs utilisant la nouvelle puce Apple Silicon M1 à la place des processeurs Intel. Parmi les nouveautés, il y a également eu un MacBook Air, ainsi qu'un nouveau MacBook Pro. Et bien sûr on a également tout appris sur la nouvelle puce M1.

Grâce aux spécificités de cette puce entièrement customisée pour les macs, les nouveau Mac mini sont jusqu'à 60% plus efficients énergétiquement. Ce qui ne veut pas dire des performances en berne, très loin de là. On a en effet des performances CPU 3x supérieures et graphiques 6x supérieures à la génération précédente.

Mac mini ARM : plus puissant, moins cher

Le Mac mini devient également une plateforme intéressante pour le machine learning grâce au neural engin de la puce M1 qui lui permet des performances 15 fois meilleures en apprentissage machine. Apple donne au passage d'autres exemples qui illustrent la hausse de performances. La puce M1 du Mac mini peut :

Compiler du code dans Xcode jusqu’à trois fois plus vite.

Jouer à un jeu à graphismes très sophistiqués comme « Shadow of the Tomb Raider » avec des fréquences d’images jusqu’à quatre fois plus élevées.

Assurer le rendu d’une timeline complexe dans Final Cut Pro jusqu’à six fois plus vite.

Réaliser des productions musicales ultra-sophistiquées en utilisant jusqu’à trois fois plus de modules temps réel dans Logic Pro.

Augmenter comme par magie la résolution d’une photo dans Pixelmator Pro jusqu’à quinze fois plus vite.

Exploiter des outils d’apprentissage automatique tels que TensorFlow ou Create ML, désormais accélérés par la puce M1

Le nouveau Mac mini ne change pas à proprement parler de design. On est sur le même objet aussi compact que minimaliste avec des bords très arrondis. Sa conception thermique avancée lui permet d’assurer ses performances exceptionnelles sans chauffer ni faire de bruit et d’accueillir jusqu’à deux écrans, dont le Pro Display XDR d’Apple en pleine résolution 6K.

Pour appuyer cette puissance Apple propose jusqu'à 16 Go de RAM et du stockage SSD pouvant aller jusqu'à 2 To. Du côté de la connectique, on a quelques améliorations. On a de gauche à droite, un port d'alimentation, un port Gogabit Ehternet, deux ports Thunderbolt / USB 4, un port HDMI 2.0, deux ports USB type A, et un port combo écouteurs / micro. Le tout avec la connectivité sans fil WiFi 6 ultra rapide.

Le nouveau Mac mini ARM sera disponible en France à partir du 17 novembre, dès 799 euros.