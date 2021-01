MacBook Air, Pro et Mac Mini M1 : un bug agaçant bloque les utilisateurs sur l’écran de veille

Certains des utilisateurs des MacBook Air, Pro et Mac Mini M1 rapportent un bug agaçant qui les bloque sur l'écran de veille. Il existe déjà une astuce pour facilement en sortir. Une mise à jour de macOS Big Sur devrait rapidement régler le problème.

Chaque sortie majeure de produits s'accompagne d'un lot de bugs. Et les nouveaux MacBook Air, Pro et Mac Mini M1 ne font à cet égard (presque) pas exception. Il faut dire que très peu de problèmes ont été rapportés depuis leur sortie. En fait le premier vrai problème est celui dont nous vous parlons dans cet article. Il paraît essentiellement logiciel et est donc plutôt léger puisqu'il pourra être corrigé via une mise à jour système, sachant qu'Apple est plutôt réactif en la matière.

Apple nous a habitué à tolérer un certain nombre de problèmes à chaque changement de génération de macs. Les MacBook Pro présentés en 2016 avec un nouveau design ont souffert de problèmes chroniques causant des pannes de leur clavier ultra-fin dit “papillon”. Il y a également le problème du “flexgate” autrement dit de l'affichage qui se dégrade en fonction de la position de l'écran.

Macs M1 : l'écran de veille s'active n'importe quand et bloque l'ordinateur

Des problèmes graphiques ont également été rapportés, de même que des problèmes de batterie, ou encore de bruits sourds émis sporadiquement par les haut parleurs. Les problèmes de début de génération ont été progressivement corrigés dans les mois qui ont suivi la sortie du modèle 2016. Améliorations dont semble bénéficier les derniers Macs M1. Le problème qui est rencontré par certains utilisateurs des nouveaux Macs M1 est un bug qui bloque l'ordinateur sur l'écran de veille dans certaines conditions.

Un utilisateur raconte sur Reddit : “ma machine active l'écran de veille sans raison alors que je suis en train de bosser. Il est impossible d'en sortir, la souris se déplace mais le clic ou l'appui sur le clavier ne fait rien. La seule solution que j'ai trouvée est de fermer l'écran de mon MacBook pendant 4-5 secondes, avant de le rouvrir, après cela l'ordi refonctionne“.

u/BraveTransportation2 ajoute que le problème se manifeste “parfois plus de cinq fois par jour”. Le fait de désactiver l'écran de veille ne règle rien. macOS finit par montrer un autre écran de veille. De nombreux témoignages rapporte des problèmes similaires qui semblent restreints aux nouveaux Macs M1. Notez que si vous avez le Mac Mini et êtes touchés par le problème, le bug se révèle encore plus agaçant car il est impossible de “fermer l'écran”.

La seule solution est alors de redémarrer l'ordinateur, ou de créer un raccourci clavier qui met l'écran en veille, ce qui règle le soucis lorsque l'ordinateur se réveille.

