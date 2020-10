La puce A14 qui équipe l’iPhone 12 est plus puissante que la PS4

Un nouveau benchmark Geekbench 5/Metal de l'iPhone 12 et sa puce A14 révèle des performances particulièrement élevées sur la partie graphique, puisqu'elles dépassent celles de la PS4 classique.

Avec les nouveaux iPhone 12 et l'iPad Air 4, Apple a comme chaque année aussi lancé une nouvelle puce, baptisée A14 Bionic. Après un benchmark préliminaire plutôt décevant, de nouveaux chiffres viennent au contraire plutôt confirmer que Apple a de nouveau réalisé un vrai tour de force en termes de performances.

Selon MacRumors, le smartphone a obtenu un score de près de 1600 en single core et de plus de 4100 en multicoeurs dans un test Geekbench 5. Or, sur la partie graphique, le smartphone aurait atteint un score de 12570, ce qui est très impressionnant pour une puce de smartphone.

La puce de l'iPhone 12 est la première à délivrer des performances comparables à une console de salon

A tel point que cela attire des comparaisons étonnantes. Notamment avec les consoles PS4 . Sans aller toutefois jusqu'à la PS4 Pro, les performances graphiques de cette console étant en effet de l'ordre d'une AMD Radeon RX 470 ou RX 570 qui écopent respectivement d'un score Metal Geekbench 5 de 39655 et 40294.

Mais on est plutôt étonné d'apprendre que la puce A14 a désormais plus de patate, selon Geekbench 5, que ce que délivre le GPU de la PS4 classique. Sachant qu'on estime que la puissance du GPU de la PS4 équivaut à celle d'une carte graphique GeForce GTX 660 ou 660 Ti qui obtiennent respectivement les scores Metal de 7072 et 8411.

Il y a par ailleurs des scores Geekbench qui donnent l'impression qu'il est possible de comparer la puissance brute de leur CPU, mais hélas, tous les scores PS4/Pro que nous avons trouvés sont des scores Geekbench 4 qui ne permettent pas de comparaison avec le score Geekbench 5 de la puce A14 Bionic.

Ainsi, l'iPhone 12 et leur puce A14 Bionic sont les premiers appareils mobiles à délivrer plus de puissance graphique que la console PS4 de Sony. Bien sûr, il faudra attendre le lancement de l'iPhone 12 et iPad Air 4 pour refaire ces tests, et vérifier ainsi si les performances sont bien de cet ordre.

Mais on doit bien admettre qu'après tant de générations de silicium innovants, on en attendait pas moins de la firme de Cupertino. Apple doit d'ailleurs prochainement apporter son expertise silicium à tout son lineup de macs, à commencer par un premier MacBook doté d'une nouvelle puce Apple Silicon ARM.