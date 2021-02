Mac M1 : des clients affirment que le SSD s’use dangereusement vite

De nombreux tests indépendants montrent que les Macs M1 usent anormalement vite leur SSD. Le problème semble aussi bien toucher le Mac Mini que les MacBook Air et Pro. Des rapports suggèrent que certains macs Intel sont également affectés ce qui semble trahir un bug de macOS Big Sur.

Vous le savez sans doute : les SSD ont une durée de vie limitée. Il n'est possible de remplir et de vider le volume qu'un nombre limité de fois. Au delà de cette limite, l'enregistrement des données devient instable. Or, un bug dans une application ou le système d'exploitation peut justement provoquer l'usure anormalement rapide de ce composant – par ailleurs facturé au prix fort chez Apple.

Et c'est justement ce qui semble être en train de se passer avec les macs M1. A en croire le nombre croissant de messages sur divers forums et sur Twitter, des clients ayant acheté un MacBook Air, Macbook Pro ou Mac Mini M1 rapportent avoir découverts des chiffres très inquiétants pour la durée de vie de leur SSD.

Le SSD des MacBook Air, Pro et Mac Mini M1 serait touché par un bug dans macOS Big Sur

macOS Big Sur ou une application semblent être à l'origine de l'écriture d'un grand volume de données dans un court laps de temps. Dans le cas le plus extrême, un utilisateur affirme avoir déjà atteint entre 10 et 13% de la durée de vie du périphérique. Plus dans la moyenne, un autre utilisateur explique avoir atteint 1% de la durée de vie de son SSD en deux mois seulement.

Tandis qu'un autre rapporte avoir perdu 3% de durée de vie dans le même laps de temps. On ne sait pas très bien ce qui provoque ce volume d'écritures anormal. Certains utilisateurs de mac Intel rapportent avoir également remarqué l'usure anormalement rapide de leur SSD. Il semble dès lors qu'il y ait un bug quelque part, probablement lié à une mise à jour de macOS Big Sur ou d'une application répandue.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cela arrive. Il y a quelques années un bug de Spotify débouchait sur le même résultat sur les PC Windows équipés d'un volume SSD. Il est relativement simple de vérifier l'usure de votre SSD, à condition d'installer des outils supplémentaires depuis le terminal. Pour cela :

Commencez par installer le gestionnaire de paquets open source Homebrew en copie-collant la commande suivante dans une fenêtre de Terminal :

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Note : vous aurez besoin d'installer les outils supplémentaires en ligne de commande Xcode. Le programme d'installation devrait vous indiquer la marche à suivre en fonction de votre cas.

Une fois Homebrew installé, redémarrez votre Mac

Ouvrez une fenêtre de terminal

Tapez brew update

Tapez brew upgrade

Tapez brew install smartmontools && sudo smartctl –all /dev/disk0

Vérifiez la quantité de données à la ligne Data Units Written : cela vous parait-il normal, ou élevé en fonction de la date d'achat de votre ordinateur / utilisation ? Vous êtes sans doute visé par le bug

Hélas, il n'existe à date pas réellement de moyen efficace de mettre fin soi-même au problème. Néanmoins Apple a plutôt habitué ses clients à être rapide du côté des mises à jour. On peut donc espérer que le problème sera réglé d'ici quelques semaines.