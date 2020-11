Keynote MacBook ARM : comment suivre la conférence Apple le 10 novembre à 19 heures

Apple tient une keynote de présentation autour des premiers MacBook ARM ce mardi 10 novembre 2020 à 19 heures (Paris). Voici tout ce qu'il faut savoir sur la date et heure de la conférence et comment suivre l'événement en streaming sur YouTube.

La crise du coronavirus semble pousser Apple à multiplier les keynote de présentation – des événements plus réguliers et centrés sur des produits précis plutôt que de montrer d'un coup toutes les dernières nouveautés dans toutes les lignes produit de la firme. Le 13 octobre, une keynote a dévoilé les iPhone 12 ainsi que le HomePod Mini. Cet événement devrait cette fois-ci presque exclusivement centré sur le futur ARM des macs, avec peut-être de nouvelles infos sur les AirTags, les sortes de Tiles et autres Wistiki de la marque à la pomme.

A quelle heure et comment suivre en direct la keynote Apple sur les MacBook ARM ?

À quelle date a lieu la keynote Apple MacBook ARM ? : mardi 10 novembre 2020

: mardi 10 novembre 2020 À quelle heure le live va-t-il commencer ? : à partir de 19h (heure française)

: à partir de 19h (heure française) Comment suivre le live de la conférence ? : ici sur le site ou sur YouTube

: ici sur le site ou sur YouTube Combien de temps va durer le live ? : plus ou moins une heure

Que faut-il attendre de cette conférence Apple sur le futur ARM des macs ?

Evidemment, le plat de résistance sera le futur des macs ARM. Apple a annoncé il y a déjà plusieurs mois une transition vers des macs construits autour de puces ARM “Apple Silicon” conçues par Apple. Il faut dire qu'en quelques années, la firme de Cupertino s'est imposée comme l'un des leaders des processeurs mobiles, poussant très loin leurs performances tout en réduisant énormément leur consommation énergétique. Ces deux aspects sont déjà une raison suffisante de passer à une architecture maison, surtout sur les macs portables. Mais pas seulement.

En effet, en opérant une mue totale vers ARM, Apple va se retrouver dans une situation unique plutôt favorable : l'ensemble de ses produits tournera sur une seule et unique architecture. Ce qui devrait permettre à la firme de rendre son écosystème beaucoup plus séduisant auprès des développeurs, puisqu'il devient possible de lancer des applications iPad sur Mac par exemple, et vice-versa. Deux nouveaux MacBook seraient lancés dans un premier temps. L'autre nouveauté très attendue ce sont les AirTags. Apple veut lancer ses propres trackers d'objets tout en proposant leur utilisation dans le cadre d'une expérience utilisateur raffinée dont la firme a le secret.

On n'a hélas pas confirmation qu'il en sera bien question à ce stade. Néanmoins, le produit fait l'objet de rumeurs depuis plusieurs mois et on attend sa présentation depuis déjà quelques conférences.