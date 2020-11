C'est durant son événement en ligne intitulé One More Thing qu'Apple a dévoilé son premier MacBook Pro équipé de son nouveau processeur M1. Conçu à l'aide de l'architecture ARM, cette nouvelle génération de MacBook s'annonce d'ores et déjà comme un le compagnon idéal de celles et ceux qui ont besoin d'une puissance de calcul eu inégalée au quotidien.

Le nouveau MacBook Pro 13″ est là ! Des rumeurs faisaient état d'une probable présentation du nouvel ordinateur portable d'Apple ce mardi 10 novembre lors de l'événement One More Thing, et elles avaient vu juste. Et le nouvel ordinateur d'Apple pourrait bien de remettre les pendules à l'heure face à la concurrence.

Le MacBook Pro se voit équipé de la “puce révolutionnaire” M1 (comme la nomme Apple), laquelle repose sur l'architecture ARM. Bye bye Intel, Apple se tourne résolument vers une tout autre solution de processeur, qui devrait assurer une plus grande puissance et une meilleure autonomie à ses ordinateurs. D'ailleurs, tous les produits présentés lors de la conférence One More Thing utilisent la nouvelle puce. De quoi considérablement changer la donne.

Le MacBook Pro 13″ de 2020 se paie un sérieux gain de puissance

Avec la nouvelle édition du MacBook Pro, Apple annonce un processeur jusqu'à 2,8 fois plus rapide que la génération précédente. Chiffres à l'appui, les applications les plus gourmandes semblent tirer parti au maximum des capacités du MacBook Pro. Ainsi, toujours selon Apple, générer le rendu d'un titre 3D dans Final Cut Pro se fait jusqu'à 5,9 fois plus vite, tandis qu'il est possible d'isoler en temps réelle les différentes pistes d'un enregistrement (voix, rythmes et instruments) au sein de l'application djay Pro AI. Apple affirme également que le nouveau MacBook Pro profite de deux fois plus d'autonomie que l'ancienne version. La firme à la Pomme annonce une longévité de 20 en lecture vidéo et de 17 heures en navigation Web (via une connexion sans fil).

Si la puissance du processeur M1 constitue la principale nouveauté de ce MacBook Pro, Apple a également offert à son portable un petit coup de refresh. L'appareil profite désormais de nouveaux micros, lesquels permettent d'obtenir une “qualité studio”. L'ordinateur dispose également de deux ports Thunderbolt / USB 4, lesquels permettent entre autres de connecter un écran Pro Display XDR en 6K.

Le MacBook Pro 13″ est d'ores et déjà disponible en précommande sur le site d'Apple pour un prix de départ de 1449 €. L'appareil est disponible dans les différentes configurations suivantes : 8 ou 16 Go de RAM, équipé d'une capacité de stockage en SSD allant de 256 Go à 2 To. Les premières livraisons débuteront le 17 novembre 2020.