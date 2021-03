Macs M1 : les jeux Steam ne peuvent toujours pas se passer de Rosetta 2

Pourquoi les jeux Steam ne peuvent-ils toujours pas se passer de Rosetta 2 pour tourner correctement ? La question se pose au vu du comportement de la plateforme, qui n'est pas encore optimisée pour les processeurs Apple Silicon. Conséquence : les jeux qui, eux, devraient normalement fonctionner sur la puce M1, doivent être lancés à partir de l'émulateur.

En lançant sa puce M1, Apple a bouleversé le petit monde des processeurs et, par la même occasion, celui des développeurs d'applications. En effet, ces derniers doivent désormais prendre en compte les spécificités de l'Apple Silicon pour concevoir leurs logiciels. Le temps que la transition se fasse, la firme de Cupertino permet à ses utilisateurs de passer par Rosetta 2 pour émuler les programmes n'étant pas encore optimisés pour les Macs ARM.

Du côté des jeux, les développeurs n'en sont encore qu'aux balbutiements de l'optimisation pour la puce M1. Pour l'heure, seuls quelques jeux ont rejoint les rangs des applications compatibles. C'est notamment le cas de World of Warcraft. Mais un géant du jeu vidéo ralentit lourdement la progression dans le domaine. Steam, la plateforme gaming la plus populaire sur PC, ne dispose toujours pas d'une version pour Apple Silicon.

Steam force les jeux compatibles Apple M1 à tourner sur Rosetta 2

Par conséquent, tous les jeux achetés sur le store sont lancés à partir de Rosetta 2 et ce, même s'ils proposent une version optimisée pour les Macs M1. Le problème a été soulevé par Feral Interactive, l'éditeur du prochain remaster de Total War. Dans une FAQ dédiée au titre, ce dernier explique qu'il sera bien disponible pour les PC équipés d'un processeur Apple Silicon dès sa sortie. Néanmoins, les copies achetées sur Steam ne fonctionneront que sur une puce Intel, et devront donc passer par Rosetta 2 sur les Mac M1. A contrario, la version distribuée sur l'App Store se passera volontiers de l'émulateur.

Au vu de la situation, il est très probable que la version optimisée Apple Silicon de Steam ne soit pas prévue pour bientôt. On ignore pourquoi cet acteur majeur du jeu vidéo ne semble pas prêt à proposer une version binaire de son application, mais il est certain que cet état des faits impacte les joueurs sur Mac. Certes moins nombreux que les joueurs Windows et console, ces derniers n'ont, pour le moment, d'autres choix que de passer l'App Store pour profiter de la pleine puissance de leur processeur sur leurs jeux.

